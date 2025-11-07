Katiuska, bastante afectada, destapó verdad de lo que pasó tras su expulsión del ‘Desafío Siglo XXI’: “Me utilizó”

El Desafío Siglo XXI continúa siendo uno de los programas más comentados de la televisión colombiana, manteniendo su posición como un fenómeno de audiencia. Con cada nuevo episodio, la competencia se torna más intensa y las emociones aumentan, logrando que miles de espectadores permanezcan atentos al desarrollo de los retos y a las sorpresas que trae cada capítulo.

En esta temporada, el reality ha destacado por su alto nivel de exigencia y las estrategias que los participantes implementan dentro de sus equipos. Las pruebas físicas, la convivencia y las decisiones sobre los chalecos de sentencia han generado grandes debates en redes sociales, donde los seguidores no dudan en expresar sus opiniones y defender a sus concursantes favoritos.

Recientemente, los televidentes quedaron sin palabras tras la dura decisión que tomó la producción, la cual fue expulsar a Katiuska por romper reglas de la competencia. La jugadora quedó por fuera del formato, precisamente al llegar a los ocho semifinalistas.

Esta decisión conmocionó a miles de personas, quienes no podían creer que la participante hubiera quedado eliminada por esta clase de situaciones ajenas al juego. Muchos reaccionaron y esperaron a saber qué era lo que había pasado.

En diálogo con Día a día, Katiuska abrió su corazón y expresó cómo se sentía tras lo ocurrido en el reality. La exparticipante mencionó que las emociones la invadían, al punto de decepcionarse de ella misma.

“Esto está siendo más difícil de lo que parece”, dijo al inicio.

“Me siento bastante triste, me siento un poco decepcionada de mi misma y de la situación como tal porque, como lo dije, no puedo quitarme la responsabilidad de encima, aunque no haya sido mi culpa. Obviamente, así no haya sido directamente yo, es mi responsabilidad porque me equivoqué y cometí un error al confiar en ciertas personas que pensé que estaban conmigo”, afirmó ante cámaras.

Katisuka en Día a día | Foto: Día a día - Caracol Televisión

Sin embargo, Iván Lalinde, que tuvo un roce con otro exdesafiante, tomó la palabra e interrogó a la colombiana, buscando saber cuál era la verdad de lo que pasó. La mujer no dudó en revelar cómo pasó todo, destapando que una persona cercana le sacó información y la vendió por intereses propios.

“Yo no he podido hablar muy bien de ese tema porque me está dando bastante duro. En resumen fue que alguien, cercano a mí, prácticamente familia, me utilizó, me preguntó varias cosas y utilizó esa información para su beneficio sin mi consentimiento. No debí confiar ni compartir nada, fui confiada... es mi responsabilidad porque era mi nombre, me equivoqué al confiar”, aseguró, bastante afectada.

Con estas palabras, Katiuska reafirmó que el mal paso que dio fue confiar en personas equivocadas, sin imaginar lo que harían de manera externa con dicha información.

Presentadores de Día a día reaccionaron a expulsión de Katiuska

De acuerdo con lo que quedó registrado, Cata Gómez, Carolina Soto, Iván Lalinde y Carlos Calero dialogaron acerca del capítulo pasado del Desafío Siglo XXI, indicando que había desconcierto por el resultado.

A pesar de que veían a la participante como posible ganadora, jamás pensaron que fuera a dar un paso en falso de esta magnitud.

“Porqué tenemos que dar papayazo o romper las reglas, muchas veces e hace inconsciente, pero Katiuska dijo que fue por ingenuidad, pero no, regla es regla”, mencionó el presentador paisa.

“Así muchas veces le toca a uno con los hijos. Les digo: No quiero ponerte límites, pero necesito que aprendas y así es la vida. Así nos duela”, aseveró Cata, poniendo ejemplos de la vida cotidiana.

Por su parte, Calero señaló que esta clase de formatos eran reflejos de lo que sucedía en la sociedad: “El Desafío es el reflejo de la vida misma”.