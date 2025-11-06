Destapan radical decisión en el ‘Desafío Siglo XXI’ por grave falta; Andrea Serna anunció giro en la competencia

El Desafío Siglo XXI continúa acaparando la atención del público y generando una oleada de comentarios en redes sociales, gracias a la intensidad y el suspenso que han marcado su más reciente temporada. Cada episodio mantiene a los televidentes expectantes, la audiencia no duda en compartir sus opiniones y tomar partido por sus concursantes preferidos.

Esta nueva edición del reality no solo destaca por la exigencia de sus pruebas físicas y mentales, sino también por las estrategias y movimientos internos que surgen dentro de los equipos. Los cambios y movimientos que hace la producción se han convertido en uno de los temas más comentados entre los seguidores, ya que modifican el rumbo de la competencia y ponen a prueba las lealtades entre los jugadores.

Sin embargo, recientemente, un avance desató toda clase de reacciones en los curiosos, debido a una radical decisión que se tomaría. Las palabras de Andrea Serna alertaron a más de uno, porque se daría una inesperada expulsión.

De acuerdo con el video que lanzó la producción, un nuevo cambio sería evidenciado dentro del juego. La presentadora no dudó en afirmar que una mala decisión sería foco de posibles situaciones.

“¿Quieren saber qué hago por acá?”, arrancó diciendo Serna, a lo que agregó: “¿Para qué sirven esas cajas que se llevaron nuestros desafiantes?”.

Pese a que todo fluía con total normalidad, las imágenes plasmaron cómo se anunciaba que uno de los desafiantes abandonara esta edición.

“La gente, el público, votó para que regresaran a enfrentar una prueba. Llego con una noticia, esa acción traicionó la confianza”, comentó, bastante seria.

“Debe abandonar inmediatamente esta competencia”, aseveró, revelando que algo pasaría con la permanencia de uno de los desafiantes.

Pese a que no se dieron nombres ni detalles en este avance, se logró ver en redes sociales que los usuarios y televidentes afirmaban que se trataba de Katiuska.

Varios reaccionaron en trinos y comentarios, asegurando que estas palabras eran la confirmación de que la participante era quien había incumplido las reglas y debía ser responsable de sus acciones.