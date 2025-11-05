En la noche del 4 de noviembre, los participantes del Desafío Siglo XXI presenciaron un momento que causó desconcierto, pues durante la prueba Leo y Gio sufrieron un fuerte accidente que les generó un fuerte dolor y tuvieron que ser atendidos por el personal médico.

De acuerdo con lo registrado, ambas deportistas intentaron atrapar el balón, sufrieron un inesperado golpe: la cabeza de uno de ellos impactó contra el mentón del otro, lo que les provocó un fuerte dolor y malestar que los dejó por fuera del desafío de sentencia y castigo.

Decisión final con participante del ‘Desafío Siglo XXI’

En el capítulo de hoy, mientras Leo se encontraba durmiendo, el cuerpo médico de la competencia ingresó a la casa para quitarle el cuello que le habían colocado después del incidente con su compañero de Gamma.

Por otro lado, cuando la presentadora Andrea Serna se reunió con los participantes antes de la prueba, les informó sobre el estado de salud del modelo y confirmó si podría continuar en la competencia.

“Después de la revisión médica por parte del grupo de especialistas, se determinó que Gio continuará en esta competencia. Voy a pedir que lo reciban con los brazos abiertos allá en la casa Gamma”, dijo.

Su llegada conmovió a sus compañeros, pues habían surgido dudas si volvería o si alguno de los anteriores eliminados lo reemplazaría, así como sucedió con Juan, quien a causa de una lesión de su dedo tuvo que salir e ingreso Gio.

“Este no es el momento de bajar los brazos. Me siento, el día de hoy todavía siento un poco de jaqueca porque fue un golpe extremadamente duro. Me hicieron varias revisiones médicas, la doctora determinó que estaba bien para poder seguir”, respondió el exmilitar sobre cómo se sentía, agregando que le dijeron que los dolores mandibulares continuarían.

¿Quiénes fueron los dos eliminados del ‘Desafío Siglo XXI’?

Como es costumbre, en cada reto de eliminación no solo salen dos participantes, sino también se conoce quién era el elegido y cuál era su tarea, y este ciclo era Rata, quien tenía como misión no recibir el chaleco, y logró cumplirla.

Luego, los primeros en enfrentarse fueron Gio y Zambrano, donde tuvieron que atravesar diferentes obstáculos y al final debían encestar unos “boomerang” para poder terminar. Ambos demostraron sus habilidades y ganas de querer salvarse, pero fue Zambrano, quien acabó primero.