En el capítulo del jueves, 9 de octubre, los participantes del equipo Omega del Desafío Siglo XXI demostraron sus emociones tras perder por cuarta vez consecutiva en una de las pistas, una derrota que trajo consecuencias y los sigue debilitando internamente.

El grupo rosado logró terminar la prueba primero y celebraron de manera eufórica, lo que generó que Mencho de Gamma expresará su molestia e inconformidad con lo sucedido.

“Respeten que todos estamos acá jugando por un bien. Respeten, estamos dolidos, estamos todos, cójanla suave”, manifestó en un tono alto, pues anteriormente ya había mencionado estar cansada de perder y hasta pensó en abandonar la competencia.

Ante la situación, Juan agarró a su compañera y la llevó a su equipo, quienes también demostraron su frustración y aseguraron que no podían seguir perdiendo.

La razón por la que Gamma volvió a perder y la petición de Mencho a Omega

En el momento en el que la presentadora Andrea Serna se reunió con ambos grupos, le preguntó a Potro cuál creía que era la razón por la que Gamma no había podido ganar y qué les faltaba hacer para subir la moral.

“Primero, ya no controlamos lo que pasó en esta prueba que ya hicimos. Lo que si toca es llegar a casa y ajustarnos porque si seguimos como ‘pechichándonos’ no vamos a llegar a nada”, respondió, mencionando también que sentía, no estaban conectando como equipo.

Cuando Potro terminó de hablar, Mencho se pronunció nuevamente y le hizo una petición a sus rivales.

“Que tengan también un poquito más de respeto por todo lo que estamos pasando, es duro. Bueno, sí, ustedes están ganando una tras otra, pero estamos nosotros ahorita abajo y es estresante verlos a ustedes cantar. Yo los entiendo, pero es duro, es hasta fastidioso escucharlos en esta instancia y no aguanta”, comentó la pesista.

Katiuska, capitana de Omega, comentó que cantar no es faltarle respeto a alguien y por eso no van a dejarlo hacerlo porque es la canción que los representa, y la actitud de su contrincante le deja mucho que pensar porque no había visto en temporadas anteriores que una persona se enojará por eso.

¿Qué pasó cuando Gamma llegó a la casa?

Cuando los integrantes del grupo naranja regresaron con sus compañeros que no habían competido, uno de ellos expresó su molestia e intentó motivarlos para que no vuelvan a recibir el chaleco.