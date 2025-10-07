Ganadores de ediciones anteriores del ‘Desafío’ podrán volver a competir; este es el paso a paso para escoger a sus favoritos

Nuevos giros inesperados han surgido en el Desafío Siglo XXI, después de un reto de capitanas entre Manuela, Katiuska y Yudisa, solo dos equipos lograron continuar con la bandera en alto y seguir en el juego, Gamma y Omega.

En este momento se encuentran los 16 mejores participantes de la competencia, ocho mujeres y ocho hombres que durante las pruebas han demostrado sus habilidades que le han permitido salvarse de quedar eliminados y estar entre los finalistas.

Sin embargo, una nueva noticia sorprendió a los televidentes, pues dos de los antiguos ganadores podrán volver a competir y será el público el encargado de escogerlos.

Las votaciones estarán abiertas hasta el 15 de octubre a las 11:59 p.m. y entre las opciones de mujeres se encuentran: Paola, Valkyria, Aleja y Guarija, quienes marcaron historia por su carácter y resistencia en los desafíos.

Por el lado de los hombres, los candidatos son: Galo, Ceta, Sensei y Kevyn, competidores que dejaron una huella por su actitud competitiva y su disciplina que les permitió ser los ganadores.

Paso a paso para votar por los ganadores anteriores

Dos de los exparticipantes de ediciones anteriores del Desafío The Box, volverán a vivir la experiencia de competir en las exigentes pruebas y demostrar porque hicieron parte de los mejores.

Según la página oficial del reality, para votar por su favorito no deberá registrarse y podrá hacerlo por medio de cualquier navegador y dispositivo electrónico.

Ingresar al link de la página oficial: www.caracoltv.com/desafioganadores.

Al ingresar aparecerán los participantes con su respectivo nombre y foto para que pueda reconocerlos. Deberá seleccionar un hombre y una mujer, y dar en el botón de “votar”.

Dos de los ganadores de ediciones anteriores del 'Desafío' podrán volver a participar. | Foto: Captura de Caracol Televisión / Desafío Siglo XXI

Luego, se mostrará una venta en la que le pedirá reafirmar su voto o si desea cambiarlo podrá darle en “cancelar”, seleccionar a otro participante y nuevamente en “votar y confirmar” para validar.

Así podrá votar por los ganadores de ediciones anteriores del 'Desafío'. | Foto: Captura de Caracol Televisión / Desafío Siglo XXI

Por último, emergerá un nuevo cuadro que confirmará la votación: “¡VOTO REGISTRADO CON ÉXITO!”. Además, se especifica que solo podrá hacerlo una vez por día.

Podrán votar por un hombre y una mujer de ediciones anteriores del 'Desafío' para que vuelvan a la competencia. | Foto: Captura de Caracol Televisión / Desafío Siglo XXI

Ganadores de cada temporada ‘The Box’

En el 2021 se realizó un cambio en el formato, se integró el nombre The Box, se volvió a grabar en Colombia y se crearon los cuatro equipos: Gamma, Alpha, Beta y Omega. Los ganadores de esta edición fueron Paola y Galo, quienes se llevaron 800 millones de pesos.

Al año siguiente, en el 2022, Valkyria y Celta fueron los competidores que no solo se llevaron el gran premio, sino que la mujer por haber sido la Súper Humana más humana recibió 50 millones de pesos y Ceta, una moto por su actitud aventura y competitiva.

En la edición del 2023, Sensei y Aleja lograron coronarse como los ganadores y obtener una suma de dinero que pasó los 400 millones de pesos.