Gente
Ganadores de ediciones anteriores del ‘Desafío’ podrán volver a competir; este es el paso a paso para escoger a sus favoritos
La competencia abrió las votaciones para que el público escoja a un hombre y una mujer para que vuelvan a la competencia.
Nuevos giros inesperados han surgido en el Desafío Siglo XXI, después de un reto de capitanas entre Manuela, Katiuska y Yudisa, solo dos equipos lograron continuar con la bandera en alto y seguir en el juego, Gamma y Omega.
En este momento se encuentran los 16 mejores participantes de la competencia, ocho mujeres y ocho hombres que durante las pruebas han demostrado sus habilidades que le han permitido salvarse de quedar eliminados y estar entre los finalistas.
Sin embargo, una nueva noticia sorprendió a los televidentes, pues dos de los antiguos ganadores podrán volver a competir y será el público el encargado de escogerlos.
Las votaciones estarán abiertas hasta el 15 de octubre a las 11:59 p.m. y entre las opciones de mujeres se encuentran: Paola, Valkyria, Aleja y Guarija, quienes marcaron historia por su carácter y resistencia en los desafíos.
Por el lado de los hombres, los candidatos son: Galo, Ceta, Sensei y Kevyn, competidores que dejaron una huella por su actitud competitiva y su disciplina que les permitió ser los ganadores.
Paso a paso para votar por los ganadores anteriores
Dos de los exparticipantes de ediciones anteriores del Desafío The Box, volverán a vivir la experiencia de competir en las exigentes pruebas y demostrar porque hicieron parte de los mejores.
Según la página oficial del reality, para votar por su favorito no deberá registrarse y podrá hacerlo por medio de cualquier navegador y dispositivo electrónico.
- Ingresar al link de la página oficial: www.caracoltv.com/desafioganadores.
- Al ingresar aparecerán los participantes con su respectivo nombre y foto para que pueda reconocerlos. Deberá seleccionar un hombre y una mujer, y dar en el botón de “votar”.
- Luego, se mostrará una venta en la que le pedirá reafirmar su voto o si desea cambiarlo podrá darle en “cancelar”, seleccionar a otro participante y nuevamente en “votar y confirmar” para validar.
- Por último, emergerá un nuevo cuadro que confirmará la votación: “¡VOTO REGISTRADO CON ÉXITO!”. Además, se especifica que solo podrá hacerlo una vez por día.
Ganadores de cada temporada ‘The Box’
En el 2021 se realizó un cambio en el formato, se integró el nombre The Box, se volvió a grabar en Colombia y se crearon los cuatro equipos: Gamma, Alpha, Beta y Omega. Los ganadores de esta edición fueron Paola y Galo, quienes se llevaron 800 millones de pesos.
Al año siguiente, en el 2022, Valkyria y Celta fueron los competidores que no solo se llevaron el gran premio, sino que la mujer por haber sido la Súper Humana más humana recibió 50 millones de pesos y Ceta, una moto por su actitud aventura y competitiva.
En la edición del 2023, Sensei y Aleja lograron coronarse como los ganadores y obtener una suma de dinero que pasó los 400 millones de pesos.
Por último, en la celebración de los 20 años del reality, Kevyn luchó contra Guajira, quien también se encuentra entre las opciones. Sin embargo, solo fue el oriundo de Puerto Boyacá quien recibió el premio mil doscientos millones de pesos.