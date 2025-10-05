Suscribirse

GENTE

¿Qué participante del ‘Desafío Siglo XXI’ es según su signo zodiacal?

La página oficial del programa compartió a través de sus redes sociales la que sería la descripción de cada signo según los deportistas que han participado en esta temporada.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

5 de octubre de 2025, 2:48 p. m.
Este es el horóscopo del 'Desafío Siglo XXI'.
Este es el horóscopo del 'Desafío Siglo XXI'. | Foto: Captura de Instagram @caracoltv / @desafiocaracol

La página oficial del Desafío Siglo XXI compartió a través de sus redes sociales una publicación en la que se describe cada signo zodiacal según el comportamiento y personalidad que tuvieron o han tenido los participantes de esta temporada, pues algunos ya fueron eliminados.

Cada imagen tiene una breve descripción y la foto de referencia de los deportistas que se tuvieron en cuenta para realizar el horóscopo, características que se refieren a la forma de ser y actuar.

Contexto: Exparticipante del ‘Desafío Siglo XXI’ habló de su perdida más grande: “Vine a superarlo casi 8 años después”

Aries

Impulsivos, líderes, guerreros natos. Aries es el signo de la acción: siempre quieren ser los primeros, no les gusta perder y van directo al reto.

Los participantes de referencia son: Zambrano y Abrahan.

Tauro

Prácticos, amantes de lo bueno de la vida y súperterrenales. Son leales y transmiten seguridad al grupo.

Los participantes de referencia son: Camilo y Lucho.

Géminis

El signo más curioso y hablador del zodiaco. Se adaptan rápido, cambian de opinión en segundos y siempre tienen un plan bajo la manga. Son los reyes de la palabra y la estrategia.

Los participantes de referencia son: Claudia, Miryan y Katiuska.

Cáncer

Son sensibles, empáticos y protectores; siempre pendientes de los suyos y de crear un ambiente seguro. Cuando se abren muestran una lealtad y una calidez única.

Los participantes de referencia son: Sathya, María C y Manuela.

Contexto: Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ explotó frente a los comentarios que recibió: “Los jugadores solo se conocen cuando pierden”

Leo

Son seguros, carismáticos y magnéticos; se hacen notar donde llegan. A veces pueden ser orgullosos o intensos con su ego, pero siempre contagian entusiasmo y confianza.

Los participantes de referencia son: Gio, Leo y Magic.

Virgo

Son prácticos, detallistas y observadores. Les encanta el orden, la disciplina y tener todo bajo control. Son trabajadores, meticulosos y buscan siempre mejorar.

Los participantes de referencia son: Rosa, Juan y Eleazar.

Libra

Son diplomáticos, sociales y buscan siempre el equilibrio. Les encanta rodearse de gente, conversar y hacer que todos se sientan cómodos. Odian el conflicto, prefieren la armonía.

Los participantes de referencia son: Grecia, Isa Carvajal y Pineda.

Escorpio

Son apasionados, misteriosos y con un magnetismo especial. Son reservados, pero cuando juegan, lo hacen con todo. Dan todo por los suyos.

Los participantes de referencia son: Potro, Julio y Cami.

Este es el horóscopo del 'Desafío Siglo XXI'.
Este es el horóscopo del 'Desafío Siglo XXI'. | Foto: Captura de Instagram @caracoltv / @desafiocaracol

Sagitario

Son optimistas, libres y buscan nuevas experiencias. Son espontáneos y directos, aunque a veces demasiado sinceros. Les encanta explorar.

Los participantes de referencia son: Mnecho y Cris.

Capricornio

Son disciplinados, ambiciosos y constantes. No improvisan; planean, trabajan duro y llegan lejos. Es serio, práctico y siempre piensa en el largo plazo.

Los participantes de referencia son: Gero y Deisy.

Contexto: Las mellizas del ‘Desafío Siglo XXI’ aparecen en videos musicales de reconocidos artistas

Acuario

Creativos, originales y rebeldes. Les gusta salirse de lo común, sorprender con ideas raras y pensar fuera de la caja. Valoran la libertad y la independencia, siempre buscando innovar.

Los participantes de referencia son: Valentina y Andrey.

Piscis

Son sensibles, compasivos y muy empáticos. Viven en un mundo de emociones profundas. Son creativos, espirituales y se conectan fácil con los demás.

Los participantes de referencia son: Rata y Yudisa

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tadej Pogacar vuelve a hacer de las suyas: así ganó el título de campeón de Europa en ciclismo de ruta

2. Así habría reaccionado Kimberly Reyes tras supuesta relación que tendría con Beéle: “Tiene más fe en mi vida”

3. Identifican al conductor asesinado por sicarios en su carro en Barranquilla: tendría oscuro pasado y ya hay hipótesis

4. David Alonso se pronuncia tras su impactante caída en Indonesia: video tendencia en Moto2

5. Hamás pide un intercambio “inmediato” de rehenes por prisioneros, mientras Trump advierte por plan para terminar la guerra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

El DesafíodesafioDesafío Siglo XXIReality Show

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.