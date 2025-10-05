GENTE
¿Qué participante del ‘Desafío Siglo XXI’ es según su signo zodiacal?
La página oficial del programa compartió a través de sus redes sociales la que sería la descripción de cada signo según los deportistas que han participado en esta temporada.
La página oficial del Desafío Siglo XXI compartió a través de sus redes sociales una publicación en la que se describe cada signo zodiacal según el comportamiento y personalidad que tuvieron o han tenido los participantes de esta temporada, pues algunos ya fueron eliminados.
Cada imagen tiene una breve descripción y la foto de referencia de los deportistas que se tuvieron en cuenta para realizar el horóscopo, características que se refieren a la forma de ser y actuar.
Aries
Impulsivos, líderes, guerreros natos. Aries es el signo de la acción: siempre quieren ser los primeros, no les gusta perder y van directo al reto.
Los participantes de referencia son: Zambrano y Abrahan.
Tauro
Prácticos, amantes de lo bueno de la vida y súperterrenales. Son leales y transmiten seguridad al grupo.
Los participantes de referencia son: Camilo y Lucho.
Géminis
El signo más curioso y hablador del zodiaco. Se adaptan rápido, cambian de opinión en segundos y siempre tienen un plan bajo la manga. Son los reyes de la palabra y la estrategia.
Los participantes de referencia son: Claudia, Miryan y Katiuska.
Cáncer
Son sensibles, empáticos y protectores; siempre pendientes de los suyos y de crear un ambiente seguro. Cuando se abren muestran una lealtad y una calidez única.
Los participantes de referencia son: Sathya, María C y Manuela.
Leo
Son seguros, carismáticos y magnéticos; se hacen notar donde llegan. A veces pueden ser orgullosos o intensos con su ego, pero siempre contagian entusiasmo y confianza.
Los participantes de referencia son: Gio, Leo y Magic.
Virgo
Son prácticos, detallistas y observadores. Les encanta el orden, la disciplina y tener todo bajo control. Son trabajadores, meticulosos y buscan siempre mejorar.
Los participantes de referencia son: Rosa, Juan y Eleazar.
Libra
Son diplomáticos, sociales y buscan siempre el equilibrio. Les encanta rodearse de gente, conversar y hacer que todos se sientan cómodos. Odian el conflicto, prefieren la armonía.
Los participantes de referencia son: Grecia, Isa Carvajal y Pineda.
Escorpio
Son apasionados, misteriosos y con un magnetismo especial. Son reservados, pero cuando juegan, lo hacen con todo. Dan todo por los suyos.
Los participantes de referencia son: Potro, Julio y Cami.
Sagitario
Son optimistas, libres y buscan nuevas experiencias. Son espontáneos y directos, aunque a veces demasiado sinceros. Les encanta explorar.
Los participantes de referencia son: Mnecho y Cris.
Capricornio
Son disciplinados, ambiciosos y constantes. No improvisan; planean, trabajan duro y llegan lejos. Es serio, práctico y siempre piensa en el largo plazo.
Los participantes de referencia son: Gero y Deisy.
Acuario
Creativos, originales y rebeldes. Les gusta salirse de lo común, sorprender con ideas raras y pensar fuera de la caja. Valoran la libertad y la independencia, siempre buscando innovar.
Los participantes de referencia son: Valentina y Andrey.
Piscis
Son sensibles, compasivos y muy empáticos. Viven en un mundo de emociones profundas. Son creativos, espirituales y se conectan fácil con los demás.
Los participantes de referencia son: Rata y Yudisa