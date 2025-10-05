¿Qué participante del ‘Desafío Siglo XXI’ es según su signo zodiacal?

La página oficial del Desafío Siglo XXI compartió a través de sus redes sociales una publicación en la que se describe cada signo zodiacal según el comportamiento y personalidad que tuvieron o han tenido los participantes de esta temporada, pues algunos ya fueron eliminados.

Cada imagen tiene una breve descripción y la foto de referencia de los deportistas que se tuvieron en cuenta para realizar el horóscopo, características que se refieren a la forma de ser y actuar.

Aries

Impulsivos, líderes, guerreros natos. Aries es el signo de la acción: siempre quieren ser los primeros, no les gusta perder y van directo al reto.

Los participantes de referencia son: Zambrano y Abrahan.

Tauro

Prácticos, amantes de lo bueno de la vida y súperterrenales. Son leales y transmiten seguridad al grupo.

Los participantes de referencia son: Camilo y Lucho.

Géminis

El signo más curioso y hablador del zodiaco. Se adaptan rápido, cambian de opinión en segundos y siempre tienen un plan bajo la manga. Son los reyes de la palabra y la estrategia.

Los participantes de referencia son: Claudia, Miryan y Katiuska.

Cáncer

Son sensibles, empáticos y protectores; siempre pendientes de los suyos y de crear un ambiente seguro. Cuando se abren muestran una lealtad y una calidez única.

Los participantes de referencia son: Sathya, María C y Manuela.

Leo

Son seguros, carismáticos y magnéticos; se hacen notar donde llegan. A veces pueden ser orgullosos o intensos con su ego, pero siempre contagian entusiasmo y confianza.

Los participantes de referencia son: Gio, Leo y Magic.

Virgo

Son prácticos, detallistas y observadores. Les encanta el orden, la disciplina y tener todo bajo control. Son trabajadores, meticulosos y buscan siempre mejorar.

Los participantes de referencia son: Rosa, Juan y Eleazar.

Libra

Son diplomáticos, sociales y buscan siempre el equilibrio. Les encanta rodearse de gente, conversar y hacer que todos se sientan cómodos. Odian el conflicto, prefieren la armonía.

Los participantes de referencia son: Grecia, Isa Carvajal y Pineda.

Escorpio

Son apasionados, misteriosos y con un magnetismo especial. Son reservados, pero cuando juegan, lo hacen con todo. Dan todo por los suyos.

Los participantes de referencia son: Potro, Julio y Cami.

Este es el horóscopo del 'Desafío Siglo XXI'. | Foto: Captura de Instagram @caracoltv / @desafiocaracol

Sagitario

Son optimistas, libres y buscan nuevas experiencias. Son espontáneos y directos, aunque a veces demasiado sinceros. Les encanta explorar.

Los participantes de referencia son: Mnecho y Cris.

Capricornio

Son disciplinados, ambiciosos y constantes. No improvisan; planean, trabajan duro y llegan lejos. Es serio, práctico y siempre piensa en el largo plazo.

Los participantes de referencia son: Gero y Deisy.

Acuario

Creativos, originales y rebeldes. Les gusta salirse de lo común, sorprender con ideas raras y pensar fuera de la caja. Valoran la libertad y la independencia, siempre buscando innovar.

Los participantes de referencia son: Valentina y Andrey.

Piscis

Son sensibles, compasivos y muy empáticos. Viven en un mundo de emociones profundas. Son creativos, espirituales y se conectan fácil con los demás.