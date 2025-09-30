Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ explotó frente a los comentarios que recibió: “Los jugadores solo se conocen cuando pierden”

Luego de las fuertes palabras de Katiuska hacia Rosa por la decisión de enviarle el chaleco a su equipo y haber dicho que Gamma no cumplió el acuerdo pactado sobre la alianza, un inesperado momento se vivió cuando Leo despertó a sus compañeras porque al parecer un animal lo había picado mientras estaba en el baño.

Tina y Valentina de Alpha pensaron que esa situación podría tratarse como parte de la misión del elegido porque cuando revisaron no encontraron nada y creyeron que el dolor que decía tener era parte de la actuación para qué se levantarán de la cama y lo ayudarán.

Sin embargo, antes de dirigirse a la pista, se encontraron lo que parecía un gusano con una apariencia extraña y decidieron sacarlo de la casa con ayuda de las hojas de los árboles para que cuando llegarán no estuviera en otro lado y así evitar tener contacto.

Al llegar al box, los participantes tuvieron que enfrentarse a una prueba de contacto con los otros equipos, atravesando en la primera parte unas bolsas de boxeo, luego evitando que los demás integrantes lograran tumbarlos y así poder tomar las esferas para tumbar unos objetos.

Después de varios intentos, Gamma volvió a ser el ganador del reto al conseguir la mayor de puntos, lo que le permitió llevarse la ventaja de escoger a qué grupo enviarían nuevamente el chaleco. Una victoria que desestabilizó a Omega, quienes aseguraban que arremeterían contra ellos por el conflicto y diferencias que tuvieron.

Reacción de Potro frente a los comentarios

Luego de que la prueba terminara, hubo un cruce de palabras entre Gamma y Omega, por lo que Potro demostró su enojo por los comentarios que había recibido y afirmó: “Los jugadores solo se conocen cuando pierden”.

El barranquillero también mencionó que le ha tocado difícil en la competencia, pues lo habían sacado del equipo Omega por decisión de sus compañeros, quienes decían que era la “sal” y no le parecía justo que discutieran por las decisiones que se habían tomado.

“Yo no entiendo por qué están enojados si tienen plata, casa, comida”, dijo Mencho, quien estuvo de acuerdo con su compañero y agregó que cuando ellos atravesar una situación difícil no le dijeron nada a nadie.

¿Quién recibió el chaleco?

Antes de que Zambrano, Mencho, Zambrano y Potro regresarán a la casa, Rosa le había dicho a Juan de Omega que hablará con sus compañeros para aclarar el malentendido y que si estaban de acuerdo podrían enviar el chaleco a Alpha para cuidarse del castigo.