“Cobarde”: Alpha se fue en contra de Omega por controversial chaleco del ‘Desafío Siglo XXI’; lanzaron sablazo

El tema generó polémica entre los tres equipos del programa del Canal Caracol.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

Periodista en Semana

25 de septiembre de 2025, 3:54 a. m.
Desafío Siglo XXI
Desafío Siglo XXI | Foto: Desafío Siglo XXI - Canal Caracol / Montaje: Semana

En el capítulo de este miércoles, 24 de septiembre, del Desafío Siglo XXI, se llevó a cabo una nueva prueba de Sentencia, Premio y Castigo, en la que los integrantes del equipo Alpha se convirtieron en los ganadores y tuvieron la oportunidad de seleccionar uno de los otros dos equipos para que portaran el chaleco.

Este temido elemento pone en peligro a uno de los miembros del grupo, por lo que siempre se suele generar polémica alrededor de los escogidos. En este caso, el chaleco se fue para Omega, causando molestias en el equipo rosado.

Desafío Siglo XXI
Desafío Siglo XXI | Foto: Captura Caracol TV

En el momento en el que Tina ingresa a la casa Omega para hacer la entrega oficial del chaleco, Katiuska no esconde su sorpresa y decide hacerle una propuesta para que este sea entregado al equipo Gamma.

“Cuatro millones para que te lo lleves a Gamma y ahí suman platica. En serio, tú dinos que sí. Tu equipo no te va a decir que no. Puedes también decir que de pronto crees que es una misión de El Elegido y tú lo cambiaste. No chicos, confíen en mí, la coges para ti, haces lo que quieras”, dijo.

No obstante, Tina rechazó la oferta de manera contundente por lo que, Juan, el capitán de Omega, le hace una contrapropuesta de seis millones de pesos, la cual, también fue negada.

Incluso, la suma de dinero que Omega pensaba entregar a cambio de no recibir el chaleco llegó a 10 millones de pesos, pero al ver la negativa de Tina, aceptaron la decisión del equipo morado.

Posteriormente, la integrante de Alpha actuó teniendo en cuenta las decisiones de su grupo y se fue directo a Playa Baja para entregarle el castigo a Gamma, a quienes les habló de la estrategia de sus contrincantes.

“Me están sobornando para mandar acá el chaleco y el castigo. Me ofrecieron $10 millones pesos”, les dijo y aunque causó sorpresa, el capitán de los anaranjados aseguró que hubiera preferido portar el chaleco, pues están viviendo en condiciones preocupantes.

“Igual, esto hace parte del juego, no se tomen nada personal, fue una decisión en conjunto”, dijo Tina antes de irse.

Tina contó todo lo ocurrido a sus compañeros de Alpha

Tan pronto ingresó al espacio en el que la esperaban sus compañeros, reveló detalles de lo sucedido, lo cual desató controversia.

“Yo no conozco mucho a Juan, pero jamás pensé que fuera tan cobarde”, dijo Manuela”, generando risas entre sus compañeros, quienes no estuvieron de acuerdo con las tácticas de Omega.

