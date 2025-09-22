En el capítulo del lunes, 22 de septiembre, del Desafío Siglo XXI, se sintió la tensión entre los participantes de uno de los equipos, luego de que se refieran a su compañera, la más reciente eliminada de la competencia.

Tina, de Alpha, habló de Deisy, quien salió del reality en la última prueba de eliminación y en este momento se encuentra en el cubo de los eliminados junto a Gero, el hijo del futbolista Juan Pablo Ángel.

“Había actitudes de ella que de verdad no me gustaban y yo por eso me alejaba porque en un momento ella vino y hablaba feo de Leo y después la veía con él, encima de Leo”, dijo la paisa, haciendo referencia que la deportista hacía drama y decían cosas que no eran para generar discordia.

¿Qué pasó en la prueba?

La presentadora Andrea Serna anunció que la prueba era un desafío de sentencia y servicios, donde uno de los competidores tenía la oportunidad de recibir un mensaje de un ser querido, escoger quién irá a la suite Ditu y colocarle el chaleco al equipo que desee.

En el reto de hoy, dos hombres y dos mujeres de cada equipo se dirigieron en la pista, en la cual tuvieron que demostrar sus habilidades físicas, atravesando por varios obstáculos de aire y dejando unos aros sobre una base para poder devolverse y que su otro compañero pudiera seguir.

Durante la prueba hubo varias dificultades como para Eleazar, quien se cayó cuando iba caminando por la barra de equilibrio y tuvo que volver a pasarla, al igual que Tina en otro de los elementos del recorrido.

Sin embargo, ellos no fueron los únicos, el exmilitar Gio también tuvo un contratiempo y su compañera Mencho intentó apoyarlo y lo gritó para qué se animará a continuar, pues ese inconveniente les quitó la oportunidad de haber quedado en el segundo lugar.

Al final la prueba, el actor se sentó en el piso, mostró su frustración y luego, le pidió perdón a su equipo porque no logró tener el desempeño que era necesario: “No tengo palabras, solo que me disculpen de corazón”, pues sus brazos no le dieron para poder terminar y tuvo emociones encontradas.