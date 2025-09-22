GENTE
Uno de los participantes del ‘Desafío Siglo XXI’ no logró seguir adelante y su equipo sufrió las consecuencias
La competencia está cada vez más difícil y los competidores intentan hacer todo lo posible para ganar, pero a veces su cuerpo no lo permite.
En el capítulo del lunes, 22 de septiembre, del Desafío Siglo XXI, se sintió la tensión entre los participantes de uno de los equipos, luego de que se refieran a su compañera, la más reciente eliminada de la competencia.
Tina, de Alpha, habló de Deisy, quien salió del reality en la última prueba de eliminación y en este momento se encuentra en el cubo de los eliminados junto a Gero, el hijo del futbolista Juan Pablo Ángel.
“Había actitudes de ella que de verdad no me gustaban y yo por eso me alejaba porque en un momento ella vino y hablaba feo de Leo y después la veía con él, encima de Leo”, dijo la paisa, haciendo referencia que la deportista hacía drama y decían cosas que no eran para generar discordia.
¿Qué pasó en la prueba?
La presentadora Andrea Serna anunció que la prueba era un desafío de sentencia y servicios, donde uno de los competidores tenía la oportunidad de recibir un mensaje de un ser querido, escoger quién irá a la suite Ditu y colocarle el chaleco al equipo que desee.
En el reto de hoy, dos hombres y dos mujeres de cada equipo se dirigieron en la pista, en la cual tuvieron que demostrar sus habilidades físicas, atravesando por varios obstáculos de aire y dejando unos aros sobre una base para poder devolverse y que su otro compañero pudiera seguir.
Durante la prueba hubo varias dificultades como para Eleazar, quien se cayó cuando iba caminando por la barra de equilibrio y tuvo que volver a pasarla, al igual que Tina en otro de los elementos del recorrido.
Sin embargo, ellos no fueron los únicos, el exmilitar Gio también tuvo un contratiempo y su compañera Mencho intentó apoyarlo y lo gritó para qué se animará a continuar, pues ese inconveniente les quitó la oportunidad de haber quedado en el segundo lugar.
Al final la prueba, el actor se sentó en el piso, mostró su frustración y luego, le pidió perdón a su equipo porque no logró tener el desempeño que era necesario: “No tengo palabras, solo que me disculpen de corazón”, pues sus brazos no le dieron para poder terminar y tuvo emociones encontradas.
Al quedar Gamma en último puesto, tuvieron que empacar las maletas y dirigirse para playa baja, las condiciones no son las adecuadas para poder pasar una buena noche. Sin embargo, al llegar se unieron para intentar crear un refugio y protegerse en caso de que lloviera, y hablaron de la importancia de ponerle actitud de la situación para dar lo mejor en las otras pruebas porque tuvieron la posibilidad de tener comida.