En el capítulo del 10 de septiembre en el Desafío Siglo XXI se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación en el que se enfrentaron Eleazar, Gero, Gio y Rata, una prueba física y de precisión donde tuvieron que mostrar sus habilidades.

El joven de 24 años, hijo del exfutbolista colombiano Juan Pablo Ángel, no logró vencer a sus compañeros, convirtiéndose en el más reciente eliminado y su salida fue una de las nostálgicas de la competencia.

“Muy agradecido con la vida por haber conocido, me cambiaron la vida y espero que tengan esa energía de Gero en la casa, siempre, en los momentos duros y en los buenos”, le dijo a su equipo.

Eleazar, Deisy, Manuela, Tina, Valentina y Leo integrantes de Alpha, abrazaron al bailarín, mostraron su tristeza y afirmaron que dejaría un vacío en el grupo morado.

“Uno aquí crea familia, Andrea, Gero es esa persona que te ve triste e inmediatamente, él se acerca a hablarte. Es como que quieres escuchar esas palabras que ninguna otra persona te dice, pero es una de las personas que te hacen entender que, quizás fallas, pero tienes que aprender de los errores”, afirmó el capitán.

Finalmente, el deportista, también actor y compositor se despidió del programa con unas emotivas palabras, con un mensaje para los participantes al momento de salir a competir.

¿Quién es la mamá de Gero?

Gerónimo Ángel nació en Buenos Aires, Argentina, y es hijo de María Paula Gutiérrez y el exfutbolista Juan Pablo Ángel, quienes le enviaron un mensaje en el programa matutino Día a Día.

“Yo la verdad, yo siempre he apoyado a mis hijos en todo y él me contó primero a mí y me dijo mamá: ¿Qué irá a decir el papá? Porque ya habíamos tenido una experiencia no tan chévere que se había vivido con las redes en La Voz Kids, él estaba muy chiquito y fue muy duro”, confesó la mamá del joven.

Un momento que marcó a la familia del exparticipante del Desafío Siglo XXI, pero como ya habían pasado muchos años de lo sucedido, pensaron que este reality podría ser una oportunidad para qué demostrará en o que se había convertido.