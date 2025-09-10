Desafío Siglo XXI: Este es el nuevo eliminado de Alpha; sus compañeros rompieron en llanto

En el más reciente capítulo del Desafío Siglo XXI, se llevó a cabo una prueba física y de precisión entre los hombres de los tres equipos, Omega, Alpha y Gamma. En este circuito fue necesaria la destreza de cada uno de los participantes, pues tuvieron que pasar por ciertos puntos del box en el que mostraron sus habilidades y equilibrio.

Gero, uno de los representantes de Alpha, fue el único que no logró completar la prueba, y por consiguiente, se convirtió en el más reciente eliminado del Desafío Siglo XXI.

Ante la noticia, muchos de sus compañeros y amigos se mostraron afectados, pues era considerado como uno de los participantes más comprometidos con el juego y la competencia.

“Estoy muy agradecido con la vida de haber podido conocer a cada uno de ustedes, me cambiaron la vida y espero que tengan esa energía de Gero en la casa, siempre, en los momentos duros y en los buenos”, dijo al momento de su derrota.

Leo no se quedó callado y, en medio del nostálgico momento, le dedicó especiales palabras al eliminado:

“Uno acá crea familias y Gero es una de las personas que te ve triste e inmediatamente, él se acerca a hablarte. Es como que quieres escuchar esas palabras que ninguna otra persona te dice, pero es una de las personas que te hacen entender que, quizás fallas, pero tienes que aprender de los errores”.

Agregó que Gero fue uno de los mejores competidores y logró ganarse el cariño de todas las niñas del Desafío. “Lo aprecio muchísimo, sabe que también cuenta con un gran amigo y que aquí y afuera, siempre vamos a estar para seguir creciendo como personas”.

Por otro lado, Valentina no logró contener las lágrimas y manifestó estar conmovida con la situación, pues aunque tiene una buena relación con la mayoría de sus compañeros, Gero fue una de las primeras personas con las que conectó en el reality.

“Gero siempre me ha dado esa inspiración para no rendirme, pero me pongo feliz porque sé que logró un papel muy importante aquí en el Desafío Siglo XXI y que afuera voy a tener un amigo para todo”.

Antes del cierre oficial del programa, Andrea Serna le dio la oportunidad al deportista de despedirse de los televidentes y compartir ese último mensaje frente a las pantallas del Canal Caracol.