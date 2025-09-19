Ganadores del premio del ‘Desafío Siglo XXI’ revelaron lo que harán cuando lo reciban; sorprendió la confesión de Katiuska

El Desafío Siglo XXI sigue sorprendiendo a los deportistas, luego de que en capítulo anterior tuvieran la oportunidad de ganar un jugoso premio que hace mucho no se regalaba en la competencia y aunque, todos pudieron participar, solo cuatro lograron ser los ganadores.

En este episodio los jugadores de todos los equipos empezaron el día con un potente desayuno que incluía arepa, esto para que pudieran obtener más energías y se fortalecieran para su primera prueba de esta nueva etapa.

¿Qué dijo Katiuska?

Antes de iniciar con el reto, los participantes debieron taparse los ojos y colocarse los audífonos para que alguno recibiera la misión de este nuevo ciclo, mientras los demás se relajaban.

Luego, Andrea Serna le preguntó a los ganadores del reto anterior que harían con la moto y Katiuska respondió que se la regalaría a su novio, una afirmación que sorprendió a todos, pues pocos conocían su situación amorosa y que en realidad está casada con su pareja desde el año pasado.

“Ese hombre va a caer desmayado. ¿Buenos regalos? Querida, esto es un tesoro lo que tú le vas a regalar”, dijo la presentadora luego de que la barranquillera mencionará que es muy detallista y que no hay comparación a lo que su pareja le ha brindado.

Por otro lado, Camilo demostró su fuerte amistad con su compañero y dijo que todos tenían claro que Potro vendió su moto para poder ir al Desafío y él se aseguró que lucharía por el premio y por eso se lo dedicó.

“Este triunfo va para ti Potrico y le hice una promesa que después de que salgamos de acá con lo que se viene”, agregó el profesional en educación física.

¿Qué equipo ganó la prueba?

En la primera parte, una mujer de cada equipo debía pasar unos obstáculos e intentar armar una estructura, mientras que un hombre del grupo contrario la intentaba tumbar con los balones que se encontraban en una caja y luego iban rotando con los otros integrantes hasta que lograran obtener la mayor cantidad de puntos.

Katiuska rompió en llanto porque aseguró que su compañero le había lanzado las pelotas muy fuertes y le dolió el cuerpo, sin embargo, después de varios minutos logró ser la primera en hacer la torre y abrió el marcador.