Tina sufrió doloroso accidente en el ‘Desafío Siglo XXI’; perdió sangre y fue atendida por los paramédicos

En la noche del jueves, 18 de septiembre, se llevó a cabo una nueva fase de pruebas y circuitos dentro del Desafío Siglo XXI. Esta vez los deportistas compitieron con el objetivo de ser los ganadores de 4 motos último modelo.

Sin importar los equipos, los integrantes de Alpha, Omega y Gamma pusieron a pruebas sus habilidades, precisión y fuerza para cumplir con las indicaciones de la producción y llevarse los esperados premios.

Desafío Siglo XXI | Foto: Captura Caracol TV

Sin embargo, en medio de la adrenalina y las ganas de estar en los primeros lugares, Tina se dio un golpe en el rostro, el cual le ocasionó un fuerte sangrado que preocupó a sus amigos y compañeros.

“Tina está reventada”; “Se golpeó en el puente” y “Por eso yo le dije a ella, que se tenía que calmar porque yo la conozco”, dijeron los integrantes del equipo morado.

Esto ocurrió en el momento en el que la deportista intentaba trasladarse de un tramo a otro, pues debido a la velocidad que empleó en su movimiento, terminó impactando directamente con uno de los tubos que sostenía la estructura.

El dolor fue tan grande que terminó en el piso. Con un incontrolable llanto y la sangre bajando por su rostro, pidió la ayuda inmediata del cuerpo de emergencia y paramédicos del Desafío Siglo XXI.

“Me di en la nariz con el tubo, ¿tengo la nariz torcida?“, preguntaba entre lágrimas.

Posteriormente, la mujer también se preocupó por su dentadura, pues llegó a sentir una fuerte presión en el área de las encías y un dolor en la boca.

No obstante, Leo le dio un parte de tranquilidad y le manifestó que no presentaría problemas futuros, teniendo en cuenta el diagnóstico de los profesionales de la salud.

Reacciones en redes sociales al accidente de Tina en la reciente prueba

Al observar de cerca la herida generada en el rostro de Tina, cientos de personas en redes sociales empezaron a hablar del tema, convirtiéndolo en tendencia, lo que terminó en una gran cantidad de memes y reacciones.

“A tina le tocó ser hoy la mejor guerrera de Dios“; ”Tina, la mujer que te vas a convertir después de esto” y “Juan viendo como los paramédicos subieron a la plataforma y le dieron atención inmediata a Tina“, escribieron algunos de los televidentes.

Juan viendo como los paramedicos subieron a la plataforma y le dieron atención inmediata a Tina #Desafioxxi #Desafiodelsigloxxi #Desafiodelsiglo pic.twitter.com/xhqFdfD8Ez — Andrea Sarna (@HagdonnaStan02) September 19, 2025