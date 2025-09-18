Suscribirse

Gente

Tina sufrió doloroso accidente en el ‘Desafío Siglo XXI’; perdió sangre y fue atendida por los paramédicos

La integrante de Alpha rompió en llanto y pidió ayuda de la producción.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

19 de septiembre de 2025, 3:41 a. m.
La integrante de Alpha sufrió un fuerte golpe en medio de la más reciente prueba.
La integrante de Alpha sufrió un fuerte golpe en medio de la más reciente prueba. | Foto: Canal Caracol - Desafío Siglo XXI / Montaje. Semana

En la noche del jueves, 18 de septiembre, se llevó a cabo una nueva fase de pruebas y circuitos dentro del Desafío Siglo XXI. Esta vez los deportistas compitieron con el objetivo de ser los ganadores de 4 motos último modelo.

Sin importar los equipos, los integrantes de Alpha, Omega y Gamma pusieron a pruebas sus habilidades, precisión y fuerza para cumplir con las indicaciones de la producción y llevarse los esperados premios.

Desafío Siglo XXI
Desafío Siglo XXI | Foto: Captura Caracol TV

Sin embargo, en medio de la adrenalina y las ganas de estar en los primeros lugares, Tina se dio un golpe en el rostro, el cual le ocasionó un fuerte sangrado que preocupó a sus amigos y compañeros.

“Tina está reventada”; “Se golpeó en el puente” y “Por eso yo le dije a ella, que se tenía que calmar porque yo la conozco”, dijeron los integrantes del equipo morado.

Contexto: Deisy se despidió del ‘Desafío Siglo XXI’; Rata la besó frente a las cámaras y compartió duro mensaje

Esto ocurrió en el momento en el que la deportista intentaba trasladarse de un tramo a otro, pues debido a la velocidad que empleó en su movimiento, terminó impactando directamente con uno de los tubos que sostenía la estructura.

El dolor fue tan grande que terminó en el piso. Con un incontrolable llanto y la sangre bajando por su rostro, pidió la ayuda inmediata del cuerpo de emergencia y paramédicos del Desafío Siglo XXI.

“Me di en la nariz con el tubo, ¿tengo la nariz torcida?“, preguntaba entre lágrimas.

Posteriormente, la mujer también se preocupó por su dentadura, pues llegó a sentir una fuerte presión en el área de las encías y un dolor en la boca.

No obstante, Leo le dio un parte de tranquilidad y le manifestó que no presentaría problemas futuros, teniendo en cuenta el diagnóstico de los profesionales de la salud.

Contexto: Fuerte accidente en el Desafío Siglo XXI: Juan, integrante de Omega, sufrió preocupante lesión

Reacciones en redes sociales al accidente de Tina en la reciente prueba

Al observar de cerca la herida generada en el rostro de Tina, cientos de personas en redes sociales empezaron a hablar del tema, convirtiéndolo en tendencia, lo que terminó en una gran cantidad de memes y reacciones.

“A tina le tocó ser hoy la mejor guerrera de Dios“; ”Tina, la mujer que te vas a convertir después de esto” y “Juan viendo como los paramédicos subieron a la plataforma y le dieron atención inmediata a Tina“, escribieron algunos de los televidentes.

Otros comentarios fueron: “Dios mío, qué dolor”; “Esta niña va a salir muy remendada jaja”; “Pobre Tina, la verdad, yo quedé preocupada”; “Se reinició”; “Me dolió ese golpe, terrible” y “La rinoplastia le va a salir más cara que la moto”, son algunos de los mensajes que se leen.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Walter Mercado: números que lo harían millonario el 19 de septiembre y horóscopo para los 12 signos

2. Citando la Biblia, Petro se puso reflexivo en medio de la descertificación de EE. UU. a Colombia: “El último será el primero”

3. Duván Zapata tendría fecha de regreso en Torino: ¿Néstor Lorenzo toma nota?

4. Bloquean deportación masiva de niños latinos en EE. UU. : nuevo revés a la administración de Trump

5. Tina sufrió doloroso accidente en el ‘Desafío Siglo XXI’; perdió sangre y fue atendida por los paramédicos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Desafío Siglo XXIdesafioEl DesafíoCaracol TV

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.