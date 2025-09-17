Deisy se despidió del ‘Desafío Siglo XXI’; Rata la besó frente a las cámaras y compartió duro mensaje

En el más reciente capítulo del Desafío Siglo XXI, se llevó a cabo un nuevo reto de Desafío a muerte, en el que una de las participantes del reality deportivo tuvo que abandonar la competencia al tener el menor rendimiento en comparación a sus rivales.

En esta oportunidad, Tina y Deisy del equipo Alpha; y Rosa y Mencho de Gamma, llegaron al temido box para competir por su lugar en el programa del Caracol Televisión.

Tras varios minutos de permanecer dentro del circuito y luchar con todas sus fuerzas por cumplir con el reto, Rosa, Tina y Mencho completaron la prueba; lo que dejó a Deisy, de 22 años en el último puesto, y por consiguiente, por fuera de la competencia.

Sin embargo, gracias al cariño y apoyo de sus amigos y compañeros, logró mantener la calma en medio de la despedida que estaba a punto de quedar inmortalizada.

“Lo intenté y no me rendí”, dijo al percatarse de su derrota. Los participantes del Desafío le dieron emotiva despedida a Deisy.

Rata besó a Deisy y protagonizó romántico momento en el Desafío Siglo XXI

Rata, uno de los participantes de Omega, quien además manifestó un interés amoroso por Deisy, no se quedó callado ante su despedida y luego de darle un beso frente a las cámaras, le dedicó unas tiernas palabras que conmovieron a los televidentes.

“Agradezco mucho a la vida, en algún momento dije que este año me estaban pasando cosas bonitas, muy buenas, y ella hace parte de eso. Acá no se acaba todo, de hecho, yo creo que es el inicio de algo muy bonito”, afirmó.

Rata besó a su compañera antes de que hiciera su salida oficial del Desafío Siglo XXI. | Foto: Canal Caracol

Frente a esto y antes de hacer su salida oficial del programa de destrezas, Deisy habló de las dificultades de la prueba y reveló que está orgullosa del esfuerzo que realizó:

“Yo sabía que cualquier desconcentración me podía jugar en contra, siempre le recalqué a mis compañeras que en el box de muerte, uno tiene que estar muy pendiente a todo, me equivoqué dos veces, pero así tenía que pasar hoy, así lo quiso Dios y si es de volver, por acá estaré de nuevo, si no, les estaré haciendo mucha fuerza desde afuera".