Deisy se despidió del ‘Desafío Siglo XXI’; Rata la besó frente a las cámaras y compartió duro mensaje

La salida de la integrante de Alpha generó tristeza en los participantes.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

18 de septiembre de 2025, 3:47 a. m.
Deisy es la más reciente eliminada del 'Desafío Siglo XXI'.
Deisy es la más reciente eliminada del 'Desafío Siglo XXI'.

En el más reciente capítulo del Desafío Siglo XXI, se llevó a cabo un nuevo reto de Desafío a muerte, en el que una de las participantes del reality deportivo tuvo que abandonar la competencia al tener el menor rendimiento en comparación a sus rivales.

En esta oportunidad, Tina y Deisy del equipo Alpha; y Rosa y Mencho de Gamma, llegaron al temido box para competir por su lugar en el programa del Caracol Televisión.

Tras varios minutos de permanecer dentro del circuito y luchar con todas sus fuerzas por cumplir con el reto, Rosa, Tina y Mencho completaron la prueba; lo que dejó a Deisy, de 22 años en el último puesto, y por consiguiente, por fuera de la competencia.

Sin embargo, gracias al cariño y apoyo de sus amigos y compañeros, logró mantener la calma en medio de la despedida que estaba a punto de quedar inmortalizada.

Contexto: Fuerte accidente en el Desafío Siglo XXI: Juan, integrante de Omega, sufrió preocupante lesión

“Lo intenté y no me rendí”, dijo al percatarse de su derrota. Los participantes del Desafío le dieron emotiva despedida a Deisy.

Rata besó a Deisy y protagonizó romántico momento en el Desafío Siglo XXI

Rata, uno de los participantes de Omega, quien además manifestó un interés amoroso por Deisy, no se quedó callado ante su despedida y luego de darle un beso frente a las cámaras, le dedicó unas tiernas palabras que conmovieron a los televidentes.

“Agradezco mucho a la vida, en algún momento dije que este año me estaban pasando cosas bonitas, muy buenas, y ella hace parte de eso. Acá no se acaba todo, de hecho, yo creo que es el inicio de algo muy bonito”, afirmó.

Rata besó a su compañera antes de que hiciera su salida oficial del Desafío Siglo XXI.
Rata besó a su compañera antes de que hiciera su salida oficial del Desafío Siglo XXI.

Frente a esto y antes de hacer su salida oficial del programa de destrezas, Deisy habló de las dificultades de la prueba y reveló que está orgullosa del esfuerzo que realizó:

“Yo sabía que cualquier desconcentración me podía jugar en contra, siempre le recalqué a mis compañeras que en el box de muerte, uno tiene que estar muy pendiente a todo, me equivoqué dos veces, pero así tenía que pasar hoy, así lo quiso Dios y si es de volver, por acá estaré de nuevo, si no, les estaré haciendo mucha fuerza desde afuera".

Contexto: Desafío Siglo XXI: Yudisa quiere ‘tirar la toalla’; destapó las razones de su posible salida

Terminó diciendo: “Voy a extrañar todo, yo era de las pocas personas que estando acá no extrañaba nada de afuera. Para mí, siempre va a ser gratificante recordar que el sueño que tuve desde pequeña, de estar acá, se me cumplió. Lo más bonito fue aprender a conocerme, a compartir con todos y con mi nueva casa Alpha, que me recibieron súper bien”.

