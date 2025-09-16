Fuerte accidente en el Desafío Siglo XXI: Juan, integrante de Omega, sufrió preocupante lesión

En la noche del martes, 16 de septiembre se llevó acabó una nueva prueba de ‘Sentencia, premio y castigo’ en el Desafío Siglo XXI, en la que los equipos, Alpha, Gamma y Omega compitieron por el primer lugar y se enfrentaron a una complicada pista en la que la fuerza era la habilidad con mayor requerimiento.

Sin embargo, en medio del circuito, Juan, integrante de ‘los rosados’, tuvo un fuerte percance mientras se deslizaba por medio de largos lazos: “Me fracturé un dedo”, gritó en medio de la prueba.

Equipos: Omega - Gamma - Alpha. | Foto: Caracol Televisión - Desafío Siglo XXI / Montaje: Semana

La situación preocupó bastante a sus compañeros. Sin embargo, los integrantes de la producción dejaron en claro que si el deportista quería ser revisado por el equipo de paramédicos, tendrían que bajar del circuito.

Ante esta indicación, el hombre se negó y continuó hasta el siguiente punto del juego, con el fin de evitar que su equipo estuviera en riesgo.

Tan pronto cumplió con su cometido, salió del box blanco y fue por una bolsa de hielo para disminuir el dolor y la inflamación tras el golpe. Pese al difícil momento, Omega se coronó como el ganador del reto y celebró la victoria.

No obstante, Katiuska no se quedó callada y animó a su compañero, pues se preocupó por el rendimiento que podría tener en los próximos circuitos.

“Te relajas allá un poquito. No te pongas a moverlo, espérate a que te revisen, tienes que estar positivo, Juan. Eso no te va a hacer nada, eso no te va a sacar del Desafío, teniendo un equipo que te apoya. Vas a una prueba sí, a una prueba no, y en la prueba solo tienes que dar tu 60%, que es el 100% de muchos porque tú y Rata son los mejores de todo el programa, no te preocupes", dijo.

Juan reveló cómo fue su lesión y se sinceró con su equipo

Al entablar conversación con Andrea Serna, Juan confesó cómo fueron los hechos y dio detalles de lo ocurrido.

“Yo la verdad no sentí nada, simplemente, cuando fui a agarrar la campana, que me solté de la cuerda, sentí que no tenía agarré, me miré el dedo y parecía una ‘S’. Yo les he dicho siempre a mis compañeros, desde que entré al juego y estaba en Alpha, que de mí no esperan menos de lo que podía dar, siempre estoy dispuesto a dar el 200% y no importa lo que pase, yo voy hasta muerte en todo lo que hago compitiendo”.