El jugoso premio que se llevaron los participantes del ‘Desafío Siglo XXI’; ellos fueron los ganadores

Un capítulo diferente que sorprendió no solo a los televidentes, sino a los competidores, quienes tuvieron la oportunidad de ganar un premio.

Redacción Semana
19 de septiembre de 2025, 3:27 a. m.
Solo cuatro participantes del 'Desafío Siglo XXI' lograron llevarse el gran premio.
Solo cuatro participantes del 'Desafío Siglo XXI' lograron llevarse el gran premio.

En el capítulo del jueves, 18 de septiembre, los participantes del Desafío Siglo XXI se llevaron una grata sorpresa y tuvieron un reto totalmente diferente a los que se habían enfrentado anteriormente.

La presentadora del programa, Andrea Serna, le pidió a todos los competidores que se alistaran para un ambiente fiestero porque María Fernanda Aristizábal los estaba esperando en El Club House.

En la primera parte de la actividad, cada uno de los deportistas debía pegarle en la camiseta al compañero que quisiera un adjetivo que lo identificará, como quien es el más coqueto, el más estratega, tímido, villano, chismoso, entre otros.

Luego, hicieron parejas sin saber que así irían a competir y tener la posibilidad de ganarse un premio que nunca antes se había regalado. Al llegar a casa, los jugadores se encontraron con una moto, una Pulsar NS400 Z y demostraron su felicidad por la oportunidad de podérsela ganar.

Sin embargo, Potro, del equipo Omega se conmovió, pues confesó que nunca había dejado tanto tiempo a su familia sola y su papá le dio el consejo de vender su moto antes de ingresar al Desafío XXI porque le aseguró que al devolverse a su casa, regresaría con dinero.

¿Cómo fue el reto?

Fueron tres pruebas, la primera fue en el box amarillo, donde solo siete de las nuevas parejas pasaron a la siguiente ronda. Los primeros eliminados fueron Valentina, Rosa, Valentina, Cris y Zambrano, quien demostró su inconformidad porque su compañera no logró pasar el último obstáculo.

“No podemos ser tan perfectos”, dijo Valentina frente a los comentarios del oriundo de la Guajira y respaldó a la integrante del grupo naranja, asegurando que ellas sí lo intentaron, pero se les dificultó.

Luego, se reunieron en el box azul, donde solo cinco parejas tuvieron la posibilidad de continuar y los participantes que no lograron seguir fueron: Eleazar, Gio, Manuela, Mencho.

En la tercera pista se enfrentaron en el box blanco, una de las pruebas que también contenía obstáculos en los que tenían que demostrar sus habilidades físicas y de puntería, pues debían encestar unos balones para continuar. Sin embargo, entre los eliminados quedó Tina, quien sufrió un accidente y se reventó la nariz.

¿Quiénes fueron los ganadores?

Por último, en el box, una de las pruebas más largas del reto logró ser superada por Katiuska, Juan, Camilo y Grecia, quienes al terminar pudieron subirse en la moto y disfrutar de su premio.

