El pasado 2 de julio inicio uno de los realities más esperados por los colombianos, el Desafío Siglo XXI, y desde ese momento los televidentes han estado pendientes de las diferentes pruebas a las que se han tenido que enfrentar los participantes y los cambios que han surgido.

A la competencia ingresaron 32 deportistas y a la fecha solo continúan 18, quienes se han destacado por su desempeño en los retos, mostrando sus habilidades en cada uno de los boxes, entre ellos Mercedes Isabel Pérez, conocida en el programa como Mencho y una de las integrantes del equipo Gamma.

La mujer de 37 años ha captado la atención de los usuarios, pues no solo es deportista que práctica halterofilia, es decir, que carga barras con pesas, sino que gracias a su talento participó en los Juegos Panamericanos de 2019 y los Juegos Olímpicos de 2008, 2016 y 2020.

¿Quién es el esposo de Mencho?

Edinson Angulo Rivera, más conocido como Chann, en su perfil de Instagram, cuenta con más de 70 mil seguidores y en el que se presenta como preparador físico, atleta profesional, entrenador principal de CrossFit y de élite de CrossFit y Halterofilia.

El esposo de la deportista es muy activo en redes sociales, allí comparte contenido sobre su profesión, recomendaciones de nutrición y ejercicio, y también un poco de su vida privada con Mencho y su pequeña hija, quien tiene su propio perfil y ha enternecido a los seguidores.

¿Qué dijo Angulo sobre los comentarios de la prueba de eliminación de Mencho?

Desde que Mencho ingresó al programa, su esposo ha demostrado su apoyo por la deportista, compartiendo momentos de algunas pruebas, incluso recientemente se pronunció frente a una discusión que hubo en el equipo y también habló del reto de eliminación que se llevó a cabo el 17 de septiembre.

“En resumen, Mencho superbién, superbién. Ahora voy a hablar de unos comentarios que dicen que Deisy le regaló la competencia a Mencho, yo creo que las personas que escriben eso no se vieron El Desafío”, afirmó , al tiempo que señaló que no deberían decir eso, porque la samaria fue la primera en acabar y es incoherente con el orden de llegada.