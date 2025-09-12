‘Desafío Siglo XXI’: durante la prueba, una de las participantes demostró su frustración y generó tensión en el equipo

En el capítulo del 12 de septiembre del Desafío Siglo XXI, los competidos tuvieron que demostrar sus habilidades para trabajar en equipo, pero antes de dirigirse a la pista, Andrea Serna habló con algunos integrantes de los equipos.

La presentadora le preguntó a la gemela Tina que a quien no le gustaría encontrarse en la eliminación, a lo que ella respondió que a su compañera de grupo, Deisy, porque se ha convertido en una gran amiga y es una buena competidora.

Además, el equipo Alpha ha llamado la atención por la polémica estrategia que planteó en el episodio anterior, después de que los resultados en este ciclo no han sido los esperados y surgió la idea de una nueva alianza para evitar otro chaleco.

La participante que no aguantó y demostró su frustración en medio de la prueba

Dos hombres y dos mujeres se dirigieron al box amarillo para competir por los servicios y obtener la ventaja de recibir un mensaje de un ser querido. En la pista tuvieron que llevar un baúl mientras cruzaban varios obstáculos y luego devolverse con los balones que debían dejar en una plataforma.

Sin embargo, para el equipo morado la prueba se les dificultó y se quedaron bastante tiempo intentando estabilizar la estructura para que las esferas cayeran al suelo.

Deisy, quien iba liderando junto a Tina, no aguantó su frustración luego de ver que después de varios intentos no lograban avanzar y lanzó un fuerte grito: “¡Estaba diciendo que subiera él, yo la estoy viendo de lado!”, haciendo referencia a Eleazar y Leo, quienes debían estabilizarse para que los cubos no se cayeran.

Desde ese momento, la tensión aumentó en el equipo y mientras lo volvieron a intentar, Omega quedó en el primer puesto y cuando lograron pasar el obstáculo y se estaban devolviendo, Gamma fueron los segundos en terminar la prueba.

Al llegar a la casa, se notó el disgusto entre las mujeres de Alpha, afirmaron que Eleazar no tuvo el rendimiento suficiente y que el problema que han tenido puertas adentro se está notando en las pruebas.

“A la comunicación que estamos teniendo, los roces que hay acá que se reflejan en la pista”, comentó Manuela, quien retomó el tema del reciente eliminado y confesó que si la ponían a escoger entre su compañero y Gero, prefería al compañero que salió de la competencia.