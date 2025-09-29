Suscribirse

Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ estalló contra la decisión del equipo ganador: “Ustedes están incumpliendo”

Un nuevo desafío en el que los participantes tuvieron que enfrentarse a una prueba y hacer lo posible por ganar, pero las decisiones generaron inconformidad.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

30 de septiembre de 2025, 3:36 a. m.
Participante del 'Desafío Siglo XXI' estalló y demostró su inconformidad con la decisión del otro equipo.
Participante del 'Desafío Siglo XXI' estalló y demostró su inconformidad con la decisión del otro equipo. | Foto: Captura de Instagram @desafiocaracol / Caracol Televisión

En cada una de las pruebas del Desafío Siglo XXI, los equipos están haciendo lo posible para ganar y evitar que alguno de sus integrantes se ponga el chaleco, pues la competencia se acerca al punto en el que un grupo desaparecerá y solo continuarán dos en el juego.

En el capítulo de hoy, Gamma, Alpha y Omega se enfrentaron a un desafío de sentencia y servicios en el que tuvieron que demostrar sus habilidades, siendo ágiles para atravesar los obstáculos en el menor tiempo y encestar una pelota en una estructura.

Contexto: Novio de Yudisa, participante del ‘Desafío Siglo XXI’, reaccionó al beso de la joven y reveló lo que habían pactado

El equipo naranja obtuvo la victoria y Zambrano recibió un halago por parte de Andrea Serna por su desempeño en la prueba y haber sido el más rápido en la pista, a lo que él respondió que se había comprometido con sus compañeras a esforzarse para cuidarlas en este ciclo y así evitar que vayan a eliminación.

Al llegar a casa, Gamma tomó la decisión de enviar el chaleco a Omega porque crearon un acuerdo con Alpha, pero esa decisión disgusto a Katiuska, quien al ver a Rosa cruzar la puerta estalló y cuando comenzó hablar, la interrumpió para decirle lo que pensaba.

Rosa, que pena que te interrumpa, pero nosotros le preguntamos a Zambrano el día de muerte porque nosotros somos personas serias”, dijo la barranquillera en un tono alto, demostrando su inconformidad y explicando que en esa prueba habían aclarado.

“Tanto que dice que es un hombre de palabra, que nosotros incumplimos con la palabra, pero lo que pasó con nosotros fue un malentendido y ya ustedes se darán cuenta de que ahora ustedes están incumpliendo”, agregó Katiuska.

Rosa le manifestó que entendía la inconformidad porque tenían un acuerdo, pero intentó explicarle que no fue una decisión de su compañero, sino de las mujeres del grupo y que el por qué de la decisión fue porque si Omega ganaba la prueba el chaleco hubiera sido para ellos.

Contexto: Uno de los participantes del ‘Desafío Siglo XXI’ no logró seguir adelante y su equipo sufrió las consecuencias

Ante las razones de la integrante Gamma, Katiuska siguió demostrando su enojo y le aseguró que su grupo había pensado en mantener lo que habían hablado porque cuando Eleazar se acercó para una alianza, ella comentó que tenía una conversación pendiente.

En medio del enojo, Katiuska le mandó un contundente mensaje a Zambrano y Miryan de Omega fue la mujer que se colocó el chaleco, también participó en la conversación y afirmó que no le molestaba ponérselo, sino el hecho de que no se había cumplido con lo pactado.

