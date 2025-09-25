Suscribirse

El reciente eliminado del ‘Desafío Siglo XXI’ conmovió con su salida: “Se me va mi alma gemela”

Un deportista salió de la competencia y tuvo que despedirse de sus compañeros, una salida que generó nostalgia.

26 de septiembre de 2025, 3:03 a. m.
Él fue el nuevo eliminado del 'Desafío Siglo XXI'.
En un nuevo capítulo del Desafío Siglo XXI, los participantes demostraron que estaban dispuestos a hacer lo imposible por ganar las siguientes porque no quieren recibir el chaleco ni el castigo, como le tocó al equipo Gamma, quienes tuvieron que pasar 12 horas en las máquinas del gimnasio.

Al regresar a playa baja, uno de los integrantes del grupo naranja aseguró que fue un golpe duro para todos porque gastaron su energía y les iba a dar hambre, por lo que Gio felicitó a su compañero Cris porque fue uno de los que más tiempo aguantó sabiendo que debía enfrentarse al box negro.

Contexto: Ganadores del premio del ‘Desafío Siglo XXI’ revelaron lo que harán cuando lo reciban; sorprendió la confesión de Katiuska

Luego, los equipos fueron llamados por Andrea Serna, quien felicitó a Gamma por su labor y al preguntar por cuál fue la reacción que tuvieron al momento de recibir el chaleco, se enteró del ofrecimiento de dinero que le hicieron a Tina para qué no lo dejara en Omega.

La presentadora, sorprendida por lo sucedido, explicó que en el caso de que la melliza hubiera aceptado la propuesta, ella y su equipo habrían recibido consecuencias porque no está permitido en el juego.

¿Quién fue elegido y el deportista que abandonó la competencia?

Manuela, de Alpha, era la elegida y su misión era que su equipo perdiera la prueba de sentencias y servicios, y decidieran no pagar el arriendo para ir a playa baja. Sin embargo, no logró cumplir y deberá portar el chaleco durante todo el ciclo hasta la próxima eliminación.

Después de que se conociera la tarea, Leo, Eleazar, Cris, y Juan se enfrentaron a una prueba en la que demostraron sus habilidades de agilidad y fuerza al tener que desenrollar una cuerda durante toda la pista, cargar una escalera, unas esferas de cemento y superar varios obstáculos.

El primero en terminar fue Zambrano, causando gran emoción en el equipo morado, el siguiente fue Juan y por último Eleazar, dejando como nuevo eliminado a Cris de Gamma.

Se me va mi alma gemela aquí en El Desafío. Aprendí mucho de él, éramos las personas más adultas de este desafío, pero creo que tenemos un alma muy de niño. Es un loco que nos hace reír, sus locuras y vivencias nos enseñó a cada uno”, dijo Mencho entre lágrimas, agregando que lo sintió como un hermano y fue alguien que le generó mucha calma.

“Precisamente hoy fue lindo porque yo les decía, hoy somos ocho, todo lo hemos ganado, yendo a Playa Baja, con castigos y todo. Yo era feliz en los castigos porque yo amo sufrir, a mí todo lo que sea dolor y eso me encanta”, manifestó Cris, quien también mencionó que no se va triste y dio todo lo que pudo.

Noticias relacionadas

El DesafíodesafioDesafío Siglo XXIReality Show

