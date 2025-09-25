En un nuevo capítulo del Desafío Siglo XXI, los participantes demostraron que estaban dispuestos a hacer lo imposible por ganar las siguientes porque no quieren recibir el chaleco ni el castigo, como le tocó al equipo Gamma, quienes tuvieron que pasar 12 horas en las máquinas del gimnasio.

Al regresar a playa baja, uno de los integrantes del grupo naranja aseguró que fue un golpe duro para todos porque gastaron su energía y les iba a dar hambre, por lo que Gio felicitó a su compañero Cris porque fue uno de los que más tiempo aguantó sabiendo que debía enfrentarse al box negro.

Luego, los equipos fueron llamados por Andrea Serna, quien felicitó a Gamma por su labor y al preguntar por cuál fue la reacción que tuvieron al momento de recibir el chaleco, se enteró del ofrecimiento de dinero que le hicieron a Tina para qué no lo dejara en Omega.

La presentadora, sorprendida por lo sucedido, explicó que en el caso de que la melliza hubiera aceptado la propuesta, ella y su equipo habrían recibido consecuencias porque no está permitido en el juego.

¿Quién fue elegido y el deportista que abandonó la competencia?

Manuela, de Alpha, era la elegida y su misión era que su equipo perdiera la prueba de sentencias y servicios, y decidieran no pagar el arriendo para ir a playa baja. Sin embargo, no logró cumplir y deberá portar el chaleco durante todo el ciclo hasta la próxima eliminación.

Después de que se conociera la tarea, Leo, Eleazar, Cris, y Juan se enfrentaron a una prueba en la que demostraron sus habilidades de agilidad y fuerza al tener que desenrollar una cuerda durante toda la pista, cargar una escalera, unas esferas de cemento y superar varios obstáculos.

El primero en terminar fue Zambrano, causando gran emoción en el equipo morado, el siguiente fue Juan y por último Eleazar, dejando como nuevo eliminado a Cris de Gamma.

“Se me va mi alma gemela aquí en El Desafío. Aprendí mucho de él, éramos las personas más adultas de este desafío, pero creo que tenemos un alma muy de niño. Es un loco que nos hace reír, sus locuras y vivencias nos enseñó a cada uno”, dijo Mencho entre lágrimas, agregando que lo sintió como un hermano y fue alguien que le generó mucha calma.