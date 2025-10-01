Suscribirse

GENTE

Exparticipante del ‘Desafío Siglo XXI’ habló de su perdida más grande: “Vine a superarlo casi 8 años después”

El deportista abrió su corazón y contó una de las historias más difíciles que le marcó su vida.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

2 de octubre de 2025, 12:42 a. m.
Exparticipante del 'Desafío Siglo XXI' habló de una de las perdidas más difíciles que afrontó.
Exparticipante del 'Desafío Siglo XXI' habló de una de las perdidas más difíciles que afrontó. | Foto: Captura de Instagram @desafiocaracol / Facebook El Desafío

En el Desafío Siglo XXI, los participantes se han encargado de demostrar sus habilidades físicas en cada una de las pruebas, pero fuera de ellas también han abierto su corazón y han hablado de momentos difíciles que vivieron y marcaron su vida.

Después del último box negro en el que se enfrentó Cris del equipo Gamma, Juan de Omega, Eleazar y Leo de Alpha a un reto en el que tuvieron que desenredar una cuerda, subir por una escalera y cargar unas pesadas esferas para luego encestarlas, el integrante del grupo naranja se despidió de la competencia.

Contexto: Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ explotó frente a los comentarios que recibió: “Los jugadores solo se conocen cuando pierden”

Mencho no aguantó y entre lágrimas expresó lo que sentía por la salida de su compañero: “Se me va mi alma gemela aquí en El Desafío. Aprendí mucho de él, éramos las personas más adultas de este desafío, pero creo que tenemos un alma muy de niño. Es un loco que nos hace reír, sus locuras y vivencias nos enseñó a cada uno”.

Por su parte, Cris manifestó que no se despedía con tristeza porque se había disfrutado cada prueba, pasó por playa baja con su grupo, pero también tuvieron buenos momentos, incluso los castigos: “Yo era feliz en los castigos porque yo amo sufrir, a mí todo lo que sea dolor y eso me encanta”.

Equipo Gamma
Equipo Gamma | Foto: Canal Caracol

La perdida más grande que sufrió Cris

Después de su salida, el vallecaucano abrió su corazón y contó uno situación que lo marcó en la vida, una historia que le constó superar por varios años y hoy en día todavía le cuesta contar.

Vine a superarlo casi ocho años después. Es un parcero que extraño mucho, le decíamos ‘Tattoo’, él era tatuador y yo no tenía ni un solo tatuaje. Siempre pensé que una persona tatuada era un exconvicto, un marihuanero, un ladrón”, dijo Cris.

Contexto: Esposo de Mencho, una de las participantes del ‘Desafío Siglo XXI’, respondió a las duras críticas que recibe la deportista

Después de que el mejor amigo del deportista falleciera, Cris decidió hacerse por primera vez un tatuaje, el rostro de quien consideraba como su hermano y quien había dejado un mensaje. Sin embargo, una parte de la carta quedó inconclusa, pues su mamá no le entregó la hoja que faltaba.

Siempre quedé con la frustración de saber”, agregó el reciente eliminado del Desafío, pues en lo que habían leído se despedía de todos menos de él y su hermano menor César.

“Nunca pude entender, fue una situación muy personal basada en el amor para él. Creo que era una persona de mucha pasión y eso lo lleva a quitarse la vida. No fui capaz de verlo”, comentó Cris, agregando que fueron años de dolor, rencor y tristeza por no saber que decía el otro fragmento del mensaje.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Periodista de Noticias Caracol impactó con su cambio de ‘look’ y la llenaron de elogios: “Eres hermosa siempre”

2. Secretaría de Gobierno negó autorización para concierto de Luis Alfonso en Bogotá; ¿se canceló?

3. ¿Fue sobre Luis Díaz? Harry Kane no se calló y se pronunció sobre compañero del Bayern Múnich

4. Inicia la Navidad por orden de Maduro: iluminó con fuegos artificiales una cárcel calificada como centro de tortura del régimen

5. Buena noticia para La Guajira: llegó la planta de tratamiento de agua potable para suplir las necesidades a más de 5.000 indígenas wayú

LEER MENOS

Noticias relacionadas

El DesafíodesafioDesafío Siglo XXIReality Show

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.