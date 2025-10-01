En el Desafío Siglo XXI, los participantes se han encargado de demostrar sus habilidades físicas en cada una de las pruebas, pero fuera de ellas también han abierto su corazón y han hablado de momentos difíciles que vivieron y marcaron su vida.

Después del último box negro en el que se enfrentó Cris del equipo Gamma, Juan de Omega, Eleazar y Leo de Alpha a un reto en el que tuvieron que desenredar una cuerda, subir por una escalera y cargar unas pesadas esferas para luego encestarlas, el integrante del grupo naranja se despidió de la competencia.

Mencho no aguantó y entre lágrimas expresó lo que sentía por la salida de su compañero: “Se me va mi alma gemela aquí en El Desafío. Aprendí mucho de él, éramos las personas más adultas de este desafío, pero creo que tenemos un alma muy de niño. Es un loco que nos hace reír, sus locuras y vivencias nos enseñó a cada uno”.

Por su parte, Cris manifestó que no se despedía con tristeza porque se había disfrutado cada prueba, pasó por playa baja con su grupo, pero también tuvieron buenos momentos, incluso los castigos: “Yo era feliz en los castigos porque yo amo sufrir, a mí todo lo que sea dolor y eso me encanta”.

Equipo Gamma | Foto: Canal Caracol

La perdida más grande que sufrió Cris

Después de su salida, el vallecaucano abrió su corazón y contó uno situación que lo marcó en la vida, una historia que le constó superar por varios años y hoy en día todavía le cuesta contar.

“Vine a superarlo casi ocho años después. Es un parcero que extraño mucho, le decíamos ‘Tattoo’, él era tatuador y yo no tenía ni un solo tatuaje. Siempre pensé que una persona tatuada era un exconvicto, un marihuanero, un ladrón”, dijo Cris.

Después de que el mejor amigo del deportista falleciera, Cris decidió hacerse por primera vez un tatuaje, el rostro de quien consideraba como su hermano y quien había dejado un mensaje. Sin embargo, una parte de la carta quedó inconclusa, pues su mamá no le entregó la hoja que faltaba.

“Siempre quedé con la frustración de saber”, agregó el reciente eliminado del Desafío, pues en lo que habían leído se despedía de todos menos de él y su hermano menor César.