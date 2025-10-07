Después de la victoria de Omega, los competidores del Desafío Siglo XXI se sorprendieron cuando Andrea Serna anunció que a partir de ese momento, cada vez que ganen, las capitanas de los equipos tendrán la decisión de escoger a los participantes que deberán portar los chalecos.

Sin embargo, no fue la única noticia que tomó por sorpresa a los deportistas, pues en el capítulo del 7 de octubre, una integrante del grupo ganador del primer reto de esta fase se realizó una prueba de embarazo y generó dudas de su permanencia en la competencia.

En el momento en el que Katiuska recibió la prueba, aseguró que siempre había querido un niño y aunque no lo esperaba ya, si llegaba a salir positiva, se iba “feliz”.

Cuando Rosa le contó a Valentina, ella no lo podía creer y cuando se reunieron hablar en la sala, la barranquillera les compartió lo que había sucedido, y que no sabía si continuaría en el juego.

“Pero tú puedes estar todavía aquí porque todavía ni tienes barriga”, dijo Zambrano, después de escuchar que había salido positiva.

“No creo, así yo quisiera, yo creo que no dejan”, respondió Katiuska.

Valentina aprovechó para preguntarle si había sentido algo diferente en su cuerpo, a lo que ella respondió que sí, que se había sentido rara desde hace un tiempo y ya había pensado en realizarse la prueba antes.

“Pero, al menos, tienen que llevarte y hacerte algo de sangre”, expresó Leo, quien demostró su entusiasmo porque sería “tío”.

Sin embargo, antes de salir a la pista, Katiuska les confesó que no había sido verdad y que la prueba había salido negativa. Solo que cuando salió del baño le pidió a Rata y Rosa que dijeran que estaba embarazada para ver su reacción.

¿Qué equipo ganó la prueba?

Un desafío de sentencia y hambre en el que el ganador se quedó con toda la comida y el que perdió no podrá hacer uso de la alacena por todo el ciclo, una desventaja que los podría poner en riesgo.

Una prueba de contrarreloj, en donde los participantes pasaron por un tronco con unas bolsas, mientras los del otro equipo intentaron tumbarlos con unas pelotas, obstáculo que debieron cruzar hasta lograr pasar todas las bolsas que contenían fichas que después tuvieron poner en orden numérico.