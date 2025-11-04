En la noche de este martes, 4 de noviembre, los integrantes de grupo Omega del Desafío Siglo XXI dieron a conocer quien creen que sería el elegido, pues durante la prueba anterior Yudisa realizó unos movimientos que les llamó atención y los imitaron para dar a entender que se referían a ella.

La joven le comentó a sus compañeros de Gamma que sus contrincantes hacían referencia a ella porque eso sucedió en el reto anterior, mientras Mencho pasaba los obstáculos, un baile que al parecer era de felicidad, los confundió y los hizo pensar que la cargada de realizar la tarea.

Fuerte golpe en el ‘Desafío Siglo XXI’

En la prueba de hoy, dos hombres y dos mujeres de cada equipo fueron a competir en el desafío de sentencia y castigo. Un reto de contacto en el que sumaban puntos cada que alguien encestaba el balón y el que logrará obtener más sería el ganador.

Sin embargo, en el momento en el que se enfrentaron Leo y Zambrano contra Gio y Potro, hubo un fuerte choque entre dos de los deportistas que dejó un sin sabor en los demás participantes, pues el impacto generó que no pudieran continuar compitiendo en la pista.

En el instante en el que Gio y Leo intentaron atrapar el balón, sufrieron un inesperado golpe, la cabeza de uno de ellos impactó contra el mentón del otro, lo que les provocó un fuerte dolor y tuvieron que recibir que ser asistidos por el cuerpo médico, quienes dijeron no podían seguir realizando la prueba.

El desafío no había terminado, los dos equipos estaban en empate y seguían luchando por obtener la victoria sin importar si hacían movimientos bruscos que pudieran lastimar a los otros y Gio comenzó a sentir un dolor que le hizo ser llevado en ambulancia para ser atendido.

Finalmente, el equipo rosado logró ser el ganador y con 2 puntos de diferencia, obtuvo una ventaja que le permitió ganarse el dinero, evitar recibir el castigo, y el chaleco para ir a eliminación.

Últimos eliminados del ‘Desafío Siglo XXI’

Los primeros en enfrentarse fueron Gio, quien había quedado eliminado, pero por una lesión de Juan volvió a la competencia, y Eleazar. En la prueba ambos competidores iba muy a la par y luego de atravesar los diferentes obstáculos, en el último momento Gio logró terminar primero, salvándose de quedar eliminado nuevamente.

Por el lado de las mujeres, Valentina, Mencho y Rosa demostraron sus habilidades en la prueba, donde tuvieron que ser ágiles para desamarrar los objetos que necesitan para lograr obtener una ventaja a diferencia de las demás mujeres.