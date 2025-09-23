Suscribirse

GENTE

Carolina Cruz reveló la verdad de su separación y el porqué de la decisión: “Afortunadamente, las cosas no fluyeron”

La exreina abrió su corazón y habló de diferentes temas, entre ellos, su ruptura amorosa con el papá de sus hijos.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

23 de septiembre de 2025, 10:16 p. m.
Carolina Cruz habló de su separación y reveló las razones por la que tomaron esa decisión.
Carolina Cruz habló de su separación y reveló las razones por la que tomaron esa decisión. | Foto: Captura de YouTube Charlas Divinas by Mafe García - July Del Río

Una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana es Carolina Cruz Osorio, quien se ha ganado el corazón de sus seguidores por su carismática personalidad y profesionalismo frente a las pantallas. Además, se ha destacado por su sólida trayectoria en la participación de diferentes proyectos como en el programa Día a Día.

Sin embargo, la también modelo ha captado la atención mediática por su situación amorosa, y lo que fue su separación con el actor Lincoln Palomeque, con quien mantuvo una relación por más de diez años y dos hijos.

Contexto: Mamá de Carolina Cruz se sometió un procedimiento quirúrgico; este es su actual estado de salud

Aunque Carolina había hablado anteriormente de las razones de su ruptura con su expareja, en una reciente entrevista en Charlas Divinas con Mafe García y July Del Río, reveló nuevos detalles del porqué de la decisión.

Digamos que las relaciones de pareja se terminan por errores de los dos. Yo siento que los dos caímos seguramente en esa cotidianidad”, empezó diciendo la vallecaucana, asegurando que lo que les faltó fue tomarse un momento para hablar y aclarar lo que estaba sucediendo.

“Cuando uno comete ese tipo de errores, también le abres la puerta a que cualquier cosa pueda llegar de afuera y pueda pasar”. Como se sabe, la presentadora se había enfocado en su hijo menor, por la difícil situación que atravesaban, mientras el actor en sus viajes de trabajo, lo que provocó una distancia entre ambos.

Al parecer, las ocupaciones de la pareja crearon un abismo que después fue muy difícil salvar, pero a pesar de la situación, Cruz aseguró estar tranquila porque lo intentó todo y pensó en sus hijos para poder continuar y que ellos no se vieran afectados.

Afortunadamente, las cosas no fluyeron porque yo siento que al final hubiera terminado pasando lo mismo porque te estás obligando a hacer algo, así seas consciente de que no va a funcionar”, expresó, haciendo referencia a que si hubieran continuado juntos no era porque estuvieran convencidos y no quería que eso pasara.

Según la presentadora, la pareja tomó la decisión de separarse teniendo en cuenta que era lo mejor para todos y también se encontraban jóvenes, con la oportunidad de volverse a enamorar.

Contexto: Mamá de Carolina Cruz sufrió dolorosa pérdida y dejó sentido mensaje; la presentadora reaccionó: “Siempre te amaremos”

¿Por qué tener que vivir en una relación por aparentar, o por qué dirá la sociedad, o por querer mostrar que somos una familia perfecta?”, manifestó la presentadora, afirmando que no podían seguir solo por sus hijos cuando ellos ya no eran felices.

Sin embargo, su relación no terminó mal y hoy en día Carolina piensa que sí son la pareja perfecta porque, a pesar de estar separados, son un gran equipo, se adoran, se respetan, se quieren, están el uno para el otro, al igual que para sus pequeños y están muy presentes en sus vidas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tribunal admitió tutela de Carolina Corcho y Gustavo Bolívar en contra del CNE

2. Racing y Vélez definieron el primer clasificado a semifinales de la Copa Libertadores

3. Laura Daniela Villamil y Andrés Carne de Res llegaron a un acuerdo de transacción; así será el proceso de indemnización

4. Vidente colombiano alertó fuerte suceso que viviría personaje público relacionado “con los que toman decisiones importantes e influyentes”

5. “Qué vergüenza”: discurso de Gustavo Petro en la ONU genera tormenta política en Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Carolina CruzLincoln PalomequeDía a DíaRuptura amorosa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.