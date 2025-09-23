Una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana es Carolina Cruz Osorio, quien se ha ganado el corazón de sus seguidores por su carismática personalidad y profesionalismo frente a las pantallas. Además, se ha destacado por su sólida trayectoria en la participación de diferentes proyectos como en el programa Día a Día.

Sin embargo, la también modelo ha captado la atención mediática por su situación amorosa, y lo que fue su separación con el actor Lincoln Palomeque, con quien mantuvo una relación por más de diez años y dos hijos.

Aunque Carolina había hablado anteriormente de las razones de su ruptura con su expareja, en una reciente entrevista en Charlas Divinas con Mafe García y July Del Río, reveló nuevos detalles del porqué de la decisión.

“Digamos que las relaciones de pareja se terminan por errores de los dos. Yo siento que los dos caímos seguramente en esa cotidianidad”, empezó diciendo la vallecaucana, asegurando que lo que les faltó fue tomarse un momento para hablar y aclarar lo que estaba sucediendo.

“Cuando uno comete ese tipo de errores, también le abres la puerta a que cualquier cosa pueda llegar de afuera y pueda pasar”. Como se sabe, la presentadora se había enfocado en su hijo menor, por la difícil situación que atravesaban, mientras el actor en sus viajes de trabajo, lo que provocó una distancia entre ambos.

Al parecer, las ocupaciones de la pareja crearon un abismo que después fue muy difícil salvar, pero a pesar de la situación, Cruz aseguró estar tranquila porque lo intentó todo y pensó en sus hijos para poder continuar y que ellos no se vieran afectados.

“Afortunadamente, las cosas no fluyeron porque yo siento que al final hubiera terminado pasando lo mismo porque te estás obligando a hacer algo, así seas consciente de que no va a funcionar”, expresó, haciendo referencia a que si hubieran continuado juntos no era porque estuvieran convencidos y no quería que eso pasara.

Según la presentadora, la pareja tomó la decisión de separarse teniendo en cuenta que era lo mejor para todos y también se encontraban jóvenes, con la oportunidad de volverse a enamorar.

“¿Por qué tener que vivir en una relación por aparentar, o por qué dirá la sociedad, o por querer mostrar que somos una familia perfecta?”, manifestó la presentadora, afirmando que no podían seguir solo por sus hijos cuando ellos ya no eran felices.