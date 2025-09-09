Mamá de Carolina Cruz se sometió un procedimiento quirúrgico; este es su actual estado de salud

Carolina Cruz es una reconocida presentadora que ha construido una sólida trayectoria y una destacada carrera en la televisión que le he permitido ganarse el cariño del público gracias a su carismática personalidad. Además, sigue cautivando al público con su participación en el programa matutino Día a Día.

Hace pocos días, la vallecaucana volvió a captar la atención de sus seguidores y conmovió al compartir la emoción que sintió cuando vio a su hijo mayor llamado Matías salir de la mano con James Rodríguez en el partido del jueves de Colombia contra Bolivia.

El momento también fue compartido por su expareja Lincoln Palomeque, quien realizó una publicación en su perfil de Instagram, en la que logró capturar el instante en el que el pequeño entró a la cancha con el número 10 de la Selección, cuando cantaron el himno y la celebración del primer gol.

¿Qué le pasó a la mamá de Carolina Cruz?

Después de que la presentadora expusiera una de las situaciones que más le ha causado felicidad en su vida, sorprendió con una reciente historia en la que se veía a su mamá con una bata en una camilla de hospital.

De igual manera, Luz María Osorio, a través de su perfil de Instagram, subió una imagen en la que se veía la vista de su cuarto y la frase: “Desde mi habitación, Dios me regala esta belleza”.

Los amigos de la familia de la vallecaucana le dejaron mensajes, luego de conocerse que había tenido que someterse a un procedimiento quirúrgico y se encontraba en recuperación.

“Bendiciones y recupérate Luzma”; “Dios contigo y por eso tu recuperación será un éxito, pronto te veo para darnos un gran abrazo. TQM”; “recupérate pronto hermosa! Mil bendiciones”; “mamá Luzma eres una de las abuelas más queridas de Colombia, gracias por ser esa abuela y esa mamá, te admiro”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, muchos de los seguidores desconocían la situación y aprovecharon para preguntarle qué le había pasado, pues había causado preocupación por su estado de salud.

Luz Osorio, mamá de Carolina Cruz, explicó el procedimiento que tuvieron que realizarle. | Foto: Captura de Instagram @carolinacruzosorio

“Imagínense que me reemplazaron la cadera izquierda. La derecha ya estaba hace cuatro años, entonces me reemplazaron la izquierda para quedar como una superpoderosa abuela biónica”, explicó la mamá de Carolina.

“Gracias a todos los que han preguntado y han mandado buena vibra para todo esto, muchas gracias”, añadió Luz María, quien permanecía canalizada en la mano derecha y recostada en la camilla.