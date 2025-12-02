La petición del hijo de Carolina Cruz en fecha especial; involucró a Lincoln Palomeque: “Así se hizo”

Carolina Cruz continúa siendo tema de conversación en los medios por varios aspectos de su vida privada, como el anuncio de su ruptura, los procesos médicos que ha afrontado con su hijo menor y la armoniosa relación que mantiene con Lincoln Palomeque gracias a una coparentalidad bien establecida.

Aunque su historia sentimental terminó, ambos han enfocado sus esfuerzos en brindar a sus hijos un ambiente estable, afectuoso y lleno de apoyo.

Tanto la presentadora como el actor, pese a los rumores constantes que rodean su dinámica familiar, han preferido llevar todo con prudencia y respeto, procurando proteger a sus pequeños de cualquier impacto mediático.

No obstante, recientemente, las miradas se posaron sobre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, quienes vivieron un momento especial con sus hijos para el cierre de año. La presentadora y el actor compartieron una fecha significativa, dejando en evidencia una petición que les hizo su hijo.

De acuerdo con lo que registró la famosa, ambos se reencontraron en la primera comunión de su hijo mayor, quien les habló muy claro sobre lo que quería para ese día. La integrante de Día a día contó que Matías deseaba que su padre le hiciera un asado, que su familia estuviera unida y que todo se enfocara en un instante lindo.

“Le preguntamos a Mati qué quería hacer el día de su primera comunión. Nos dijo: papás, quiero algo muy sencillo, la familia, que papá me haga un asado, una torta que tenga un ángel, un Cristo y que por dentro sea un arcoíris, flores, muchas flores en la mesa y de recuerdo una velita de la virgen…”, escribió en el pie de foto.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque le cumplieron el deseo, posando en fotos muy particulares y conmovedoras, donde reafirmaron la familia que eran, pese a la ruptura amorosa que vivieron tiempo atrás.

“¡Así se hizo! ¡Gracias @decopartybox por lograr algo tan sencillo pero divino, gracias @mtbravophotography por capturar las imágenes más especiales! Somos y seremos siempre FAMILIA. ❤️ ¡Te amamos, mi amor grande!“, agregó.