⁠Carolina Cruz se destapó ante críticas por video donde salía “mal parqueada”; no se guardó nada: “¿Es un caso de investigación?”

Carolina Cruz, además de estar todos los días en el programa matutino Día a Día de Caracol Televisión, también mantiene una relación constante y cercana con sus seguidores a través de redes sociales.

En sus plataformas, la famosa presentadora suele compartir partes de su rutina fuera del set: desde los lugares que visita y las actividades que realiza hasta momentos íntimos en familia.

Carolina Cruz, presentadora colombiana. | Foto: Montaje SEMANA | Pódcast Charlas Divinas

A lo largo de su carrera, Cruz se ha consolidado como una persona versátil en los medios colombianos. Ha ejercido como periodista, modelo, empresaria y presentadora, teniendo así una trayectoria destacada en la televisión nacional.

Entre sus proyectos más recordados está Muy buenos días, espacio en el que compartió set con Laura Acuña, Jessica Cediel y el querido Jota Mario Valencia, quien falleció en 2019.

Carolina Cruz respondió críticas sobre su apariencia física

Al ser una figura mediática y mostrarse siempre, tanto en Día a Día como en sus redes, Carolina Cruz está expuesta a las constantes críticas que le llegan, sobre todo si se trata de su físico.

Recientemente, la presentadora concedió una entrevista a Rolling Stone, y allí habló bastante claro con respecto a cómo los demás se toman el atrevimiento de opinar sobre su apariencia, su físico.

Carolina mencionó que un día cualquiera le llegaron varios mensajes afirmando que la habían visto “mal parqueada”.

“Me empezaron a llegar muchos mensajes diciéndome: ‘Caro, por ahí anda un video tuyo horrible, te ves mal, te cogieron muy mal parqueada’. Entonces rebobiné el casete y dije: ¿Pero yo qué hice? Yo ni tomo, tomé solo agua, ¿qué habrá pasado?“, contó la presentadora.

Además, dejó ver que las personas están acostumbradas a que, por el hecho de ser figuras públicas, el tiempo no pase y se vean iguales, lo cual es imposible.

“Dije: ¿Qué es estar mal parqueada? ¿Qué es estar bien parqueada? […] ¿Bien parqueada es que a mis 46 años me vea como una niña de 25? ¿Con una piel perfecta, humectada, sin arrugas, sin que se me haya descolgado nada? ¿O que sea un caso de investigación de la NASA?“, agregó.

Por último, manifestó que se siente totalmente conforme con la forma en la que está actualmente, pese a recibir críticas constantes: “Yo sé lo que veo cuando me levanto todos los días, cuando me veo en el espejo; esto es lo que veo y me tiene completamente feliz, no espero verme de otra manera, espero verme como me siento”.

En este mismo video, varios internautas dejaron comentarios, tanto a favor como en contra, y una vez más, opinando de su apariencia.