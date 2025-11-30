Suscribirse

Finanzas

Noche de velitas: esta es la sanción que le pueden imponer en su conjunto por la festividad

Durante las últimas semanas del año se realizan diversas actividades religiosas y culturales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

30 de noviembre de 2025, 11:10 a. m.
Noche de velitas
La noche de velitas es una de las celebraciones más importantes del país. | Foto: Getty Images

El próximo 7 de diciembre, el país vivirá una nueva Noche de Velitas, en la cual miles de personas pedirán por sus sueños y peticiones. A lo largo de la jornada, los creyentes realizarán diferentes actividades para festejar el inicio del periodo navideño.

A pesar de que está permitido por las normas del país y de las propiedades horizontales, la realización de la jornada debe seguir una serie de normas que de no cumplirse podrían conllevarle una dura sanción.

Contexto: Cambios en ley para conjuntos residenciales: mascotas, alquiler para turismo y más ajustes que se harán

La colocación de adornos o de los tradicionales faroles en las fachadas de los conjuntos podría ocasionar una amonestación por parte de las juntas de copropietarios.

Todo lo que debe saber sobre las multas en los conjuntos residenciales.
Todo lo que debe saber sobre las multas en los conjuntos residenciales. | Foto: Montaje El País

Estas sanciones se sustentan en la Ley 675 de 2001, que faculta a las administraciones del país para imponer sanciones a quienes realicen modificaciones que alteren las fachadas de los edificios.

“Las sanciones previstas en el artículo 59 de la Ley 675 serán impuestas por la asamblea general o por el consejo de administración, cuando se haya creado y en el reglamento de propiedad horizontal se le haya atribuido esta facultad. Para su imposición se respetarán los procedimientos contemplados en el reglamento de propiedad horizontal, consultando el debido proceso, el derecho de defensa, contradicción e impugnación”, destaca la norma.

¿De cuánto son los valores de las multas?

Las multas por parte de las autoridades pueden superar los 300 mil pesos. Por otra parte, las administraciones locales pueden imponer sanciones hasta el valor de la cuota de administración.

Las sanciones se pueden imponer tras la realización de un proceso de investigación, en el cual las personas señaladas de incurrir en la violación del reglamento interno pueden defenderse. Hay que destacar que los valores de las multas se deben pagar dentro de los tiempos límite que indican los reglamentos de cada propiedad y son susceptibles a intereses moratorios por la no cancelación de los mismos.

Día de las Velitas
Las sanciones se pueden imponer por la modificación a las fachadas de los edificios. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En el caso de que la falta sea cometida por inquilinos que tengan en arriendo una propiedad, la administración debe informar a los propietarios sobre las medidas tomadas contra el inmueble.

Contexto: Multa cercana al millón de pesos por realizar práctica común en conjuntos del país

Junto a esto, las personas que festejen la tradicional celebración deben tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes durante el desarrollo de la jornada.

Cabe resaltar que, en muchos conjuntos, se determinan zonas especiales para que las personas enciendan las velitas y cuenten con las medidas de seguridad necesarias para la celebración.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La carta firmada por Efraín Cepeda con la que Felipe Córdoba defiende que sí pertenece al Partido Conservador

2. Álvaro Uribe responde a todo en SEMANA: 15 frases reveladoras sobre Gustavo Petro, Iván Cepeda y el 2026. “La destrucción de la patria”

3. Carlos Vargas, de ‘La Red’, confesó la insólita razón por la que le negaron la entrada a una discoteca: “¿Cuál es el criterio?"

4. Mario Yepes revela cómo logró que Didier Drogba haga presencia en su partido despedida: curioso detalle fue clave

5. Las ciudades de Estados Unidos más pintorescas y mejor decoradas para disfrutar la Navidad. Hay villas de Santa Claus y luces de lujo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

noche de velitasNavidadmulta

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.