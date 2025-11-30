Noche de velitas: esta es la sanción que le pueden imponer en su conjunto por la festividad

El próximo 7 de diciembre, el país vivirá una nueva Noche de Velitas, en la cual miles de personas pedirán por sus sueños y peticiones. A lo largo de la jornada, los creyentes realizarán diferentes actividades para festejar el inicio del periodo navideño.

A pesar de que está permitido por las normas del país y de las propiedades horizontales, la realización de la jornada debe seguir una serie de normas que de no cumplirse podrían conllevarle una dura sanción.

La colocación de adornos o de los tradicionales faroles en las fachadas de los conjuntos podría ocasionar una amonestación por parte de las juntas de copropietarios.

Todo lo que debe saber sobre las multas en los conjuntos residenciales. | Foto: Montaje El País

Estas sanciones se sustentan en la Ley 675 de 2001, que faculta a las administraciones del país para imponer sanciones a quienes realicen modificaciones que alteren las fachadas de los edificios.

“Las sanciones previstas en el artículo 59 de la Ley 675 serán impuestas por la asamblea general o por el consejo de administración, cuando se haya creado y en el reglamento de propiedad horizontal se le haya atribuido esta facultad. Para su imposición se respetarán los procedimientos contemplados en el reglamento de propiedad horizontal, consultando el debido proceso, el derecho de defensa, contradicción e impugnación”, destaca la norma.

¿De cuánto son los valores de las multas?

Las multas por parte de las autoridades pueden superar los 300 mil pesos. Por otra parte, las administraciones locales pueden imponer sanciones hasta el valor de la cuota de administración.

Las sanciones se pueden imponer tras la realización de un proceso de investigación, en el cual las personas señaladas de incurrir en la violación del reglamento interno pueden defenderse. Hay que destacar que los valores de las multas se deben pagar dentro de los tiempos límite que indican los reglamentos de cada propiedad y son susceptibles a intereses moratorios por la no cancelación de los mismos.

Las sanciones se pueden imponer por la modificación a las fachadas de los edificios. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En el caso de que la falta sea cometida por inquilinos que tengan en arriendo una propiedad, la administración debe informar a los propietarios sobre las medidas tomadas contra el inmueble.

Junto a esto, las personas que festejen la tradicional celebración deben tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes durante el desarrollo de la jornada.