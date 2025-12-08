Suscribirse

Nación

Incendio en Medellín: impactantes videos muestran la magnitud de las llamas en edificio de Las Palmas

Las autoridades informaron que, por ahora, se desconocen las causas del fuego.

Redacción Nación
8 de diciembre de 2025, 3:21 p. m.
Durante la celebración del 'Día de las Velitas' se presentó incendio en un edificio.
Durante la celebración del Día de las Velitas se presentó incendio en un edificio

En la noche del 7 de diciembre, mientras la ciudad celebraba el Día de las Velitas, un incendio estructural se desató en un edificio residencial de la zona de Las Palmas, en Medellín. En videos quedó registrado el fuego que comenzó en uno de los pisos superiores de la torre y generó una rápida evacuación de decenas de residentes.

Según los reportes iniciales, la conflagración se originó en la unidad residencial Tierra Grata Bosque Santo, ubicada en el sector de La Asomadera, cerca de la avenida Las Palmas. Los Bomberos de Medellín acudieron de inmediato al lugar y, tras varias horas de operación, lograron controlar por completo las llamas, evitando una mayor afectación en la estructura y en las viviendas cercanas.

Contexto: Grave accidente en la carrera séptima: varios vehículos se vieron afectados y una camioneta terminó volcada

El director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), Carlos Andrés Quintero, entregó un balance sobre lo ocurrido, así como sobre los incidentes asociados a las lluvias. Según el reporte oficial, tres tripulaciones de bomberos atendieron un incendio en el piso 14 de un edificio ubicado en la carrera 31 con calle 19. La emergencia obligó a la evacuación total de la unidad residencial.

Las autoridades informaron que, por ahora, se desconocen las causas del fuego. Además, el incidente dejó seis personas lesionadas, dos con quemaduras leves y cuatro con afectaciones por inhalación de humo, así como el fallecimiento de un canino.

Adicionalmente, la situación obligó a poner en marcha de inmediato los protocolos de emergencia y a retirar del inmueble a un amplio grupo de residentes. Según explicó Quintero, “se debieron evacuar cerca de 240 personas”. Los equipos de atención permanecieron en el lugar revisando el estado interno de la edificación y asegurándose de que no existieran peligros adicionales.

A su vez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ratificó la emergencia y precisó que correspondía a un “incendio estructural en carrera 31 con 19 (piso alto)”. La administración distrital ha continuado monitoreando de manera permanente tanto este incidente como las otras afectaciones registradas tras las lluvias de la tarde.

