Incendio en Medellín: impactantes videos muestran la magnitud de las llamas en edificio de Las Palmas

En la noche del 7 de diciembre, mientras la ciudad celebraba el Día de las Velitas, un incendio estructural se desató en un edificio residencial de la zona de Las Palmas, en Medellín. En videos quedó registrado el fuego que comenzó en uno de los pisos superiores de la torre y generó una rápida evacuación de decenas de residentes.

Seis personas resultaron lesionadas, dos con quemaduras leves y cuatro por inhalación de humo, durante el incendio estructural que se registró en la noche de este domingo en un edificio de la carrera 31 con calle 19, en el sector Las Palmas de Medellín

— Periódico Habitante Siete (@Habitantesiete) December 8, 2025

Según los reportes iniciales, la conflagración se originó en la unidad residencial Tierra Grata Bosque Santo, ubicada en el sector de La Asomadera, cerca de la avenida Las Palmas. Los Bomberos de Medellín acudieron de inmediato al lugar y, tras varias horas de operación, lograron controlar por completo las llamas, evitando una mayor afectación en la estructura y en las viviendas cercanas.

El director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), Carlos Andrés Quintero, entregó un balance sobre lo ocurrido, así como sobre los incidentes asociados a las lluvias. Según el reporte oficial, tres tripulaciones de bomberos atendieron un incendio en el piso 14 de un edificio ubicado en la carrera 31 con calle 19. La emergencia obligó a la evacuación total de la unidad residencial.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Medellín atendieron y controlaron un incendio que se registró en uno de los apartamentos de la unidad Tierra Grata Bosque Santo, ubicada en la Loma del Indio cerca a la Avenida Las Palmas en El Poblado, sur de Medellín. Por ahora, no se… pic.twitter.com/OImVUHwxyO — MiOriente (@MiOriente) December 8, 2025

Las autoridades informaron que, por ahora, se desconocen las causas del fuego. Además, el incidente dejó seis personas lesionadas, dos con quemaduras leves y cuatro con afectaciones por inhalación de humo, así como el fallecimiento de un canino.

3 tripulaciones #BomberosMedellin controlaron incendio estructural en Cra 31 x 19 (piso 14), se realizó evacuación total de la edificación. Se desconocen las causas del incendio. 6 lesionados, 1 canino fallecido. @AlcaldiadeMed pic.twitter.com/z5satIUJ0u — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) December 8, 2025

Adicionalmente, la situación obligó a poner en marcha de inmediato los protocolos de emergencia y a retirar del inmueble a un amplio grupo de residentes. Según explicó Quintero, “se debieron evacuar cerca de 240 personas”. Los equipos de atención permanecieron en el lugar revisando el estado interno de la edificación y asegurándose de que no existieran peligros adicionales.