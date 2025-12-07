Emergencia en Medellín por incendio en un piso 14 de reconocido edificio: un perro murió

Un grave incendio se registró en la tarde/noche de este domingo, 7 de diciembre, en un edificio de la ciudad de Medellín. Los Bomberos atendieron la situación y lograron controlar las llamas después de algunas horas.

De acuerdo con la información, todo ocurrió en la unidad residencial Tierra Grata Bosque Santo, ubicada en La Asomadera, cerca de la avenida Las Palmas.

Bomberos atienden la emergencia registrada en un edificio de Medellín. | Foto: @DAGRDMedellin

Varios vecinos del sector vieron cómo salían llamas desde un apartamento que está en el piso 14, por lo que comenzaron a grabar y dieron aviso a las autoridades.

Producto de esta conflagración, seis personas resultaron heridas por cuenta de quemaduras y la inhalación de humo. Además, lamentablemente murió un perro, quien era mascota de un habitante del sitio.

Carlos Andrés Quintero, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), confirmó que fue necesario el uso de tres máquinas de bomberos para controlar la situación.

Mientras que las labores fueron adelantadas, todos los residentes del edificio fueron evacuados para evitar que las cosas pudieran pasar a mayores, fueron más de 200 personas las retiradas del sitio.

3 tripulaciones #BomberosMedellin controlaron incendio estructural en Cra 31 x 19 (piso 14), se realizó evacuación total de la edificación. Se desconocen las causas del incendio. 6 lesionados, 1 canino fallecido. @AlcaldiadeMed pic.twitter.com/z5satIUJ0u — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) December 8, 2025

“Ya está totalmente controlado el incendio y se están haciendo las labores de inspección por parte del cuerpo de Bomberos”, informó Quintero.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reportó el incidente a través de su cuenta de X. Allí, compartió el video de lo ocurrido y señaló que todo estaba siendo controlado por el organismo de emergencia.

Hasta el momento, no se tienen mayores detalles de cómo se originaron las llamas, por lo que las autoridades realizarán las labores de investigación pertinentes para que todo sea esclarecido en el menor tiempo posible.

Las personas que resultaron afectadas fueron revisadas por personal médico y hasta el momento se ha indicado que están fuera de peligro.