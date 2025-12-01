Suscribirse

Viajes por Colombia en temporada de fin de año: aerolínea presenta su top 10 de rutas turísticas imperdibles

En la lista hay opciones atractivas para quienes desean viajar en diciembre, con el objetivo de evitar congestiones y tarifas elevadas.

Redacción Turismo
1 de diciembre de 2025, 7:47 p. m.
Aeronave de Satena
La aerolínea prioriza rutas que se han consolidado como alternativas atractivas para quienes buscan viajar en diciembre. | Foto: Créditos: Satena

Viajar por Colombia en temporada navideña puede convertirse en una experiencia transformadora y llena de aprendizajes gracias a la diversidad cultural, gastronómica y los destinos de ensueño que ofrece el país. Sin embargo, muchas personas dudan hacer este plan, especialmente por los costos elevados que marcan esta época del año.

Entre tiquetes, hospedajes y actividades, diciembre puede parecer un mes poco accesible para quienes buscan cuidar su presupuesto. Por eso, la aerolínea Satena compartió un top 10 de rutas turísticas imperdibles para disfrutar en diciembre sin necesidad de excederse en gastos.

Contexto: Reconocida aerolínea inició vuelos directos desde Bogotá a Aruba y Curazao por la temporada de fin de año

Los destinos recomendados fueron seleccionados por su atractivo y su aporte a la conectividad del país:

  • Araracuara – La Chorrera: esta ruta amazónica se recomienda para aquellos viajeros que buscan experiencias ancestrales, naturaleza pura y turismo comunitario. Además, son destinos poco congestionados.
  • Barranquilla – Cúcuta: conecta el Caribe con la frontera, cautivando a los viajeros con su combinación de comercio, gastronomía y planes urbanos.
  • Leticia – Araracuara: ofrece acceso directo a reservas naturales y actividades de aventura en la selva. Una opción ideal para quienes buscan desconexión total.
Cañón de Araracuara
Postal del Cañón de Araracuara. | Foto: César David Martínez
  • Arauca – Cúcuta: corredor entre los llanos y la frontera, ideal para disfrutar en familia de festividades decembrinas, paisajes naturales y gastronomía tradicional.
  • Cali – Condoto: permite disfrutar del Pacífico chocoano, sus ríos, cultura afro y biodiversidad. Es una excelente alternativa para quienes buscan experiencias auténticas.
  • Cali – Pitalito: esta conexión entre el Valle del Cauca y el Huila cafetero ofrece paisajes fascinantes, fincas y turismo rural.
  • Bogotá – San José del Guaviare: este destino líder en turismo de naturaleza y aventura está más cerca de lo que muchos creen de la capital colombiana. Se distingue por albergar pozos naturales, pinturas rupestres y permitir disfrutar actividades como avistamiento de delfines de río.
San José del Guaviare
Un destino que se destaca por su diversidad cultural, riquezas hídricas, flora y fauna. | Foto: Cortesía - Alcaldía de San José del Guaviare
  • Bogotá – Buenaventura: a través de esta ruta hacia el Pacífico colombiano, los viajeros tienen la oportunidad de disfrutar playas vírgenes y gastronomía afro en espacios ideales para descansar y conectarse con la naturaleza.
  • Bucaramanga – Arauca: esta ruta que conecta el nororiente con la cultura llanera y sus paisajes característicos es ideal para disfrutar de tradiciones y festividades únicas.
  • San Gil – Bucaramanga: una ruta diseñada especialmente para los apasionados de los deportes extremos como rafting, parapente, espeleología y torrentismo. Además, ofrece la posibilidad de recorrer encantadores pueblos patrimoniales, degustar su gastronomía típica y contemplar paisajes de ensueño como el del cañón del Chicamocha.
San Gil, Santander
Así es un viaje a San Gil, Santander. | Foto: Cortesía - Alcaldía de San Gil/API.
Contexto: Así es el Charco La Nutria, una joya natural oculta en Cundinamarca, muy cerca de Bogotá

“La Navidad es una temporada que mueve a miles de familias, y para Satena es un compromiso conectar al país desde sus regiones. Estas opciones ofrecen tarifas competitivas y una experiencia tranquila para quienes buscan descubrir lugares distintos en esta época”, afirmó el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena.

La disponibilidad, horarios y tarifas de cada una de estas rutas se puede consultar directamente en la página web de la aerolínea.

Noticias Destacadas

