Viajes por Colombia en temporada de fin de año: aerolínea presenta su top 10 de rutas turísticas imperdibles

Viajar por Colombia en temporada navideña puede convertirse en una experiencia transformadora y llena de aprendizajes gracias a la diversidad cultural, gastronómica y los destinos de ensueño que ofrece el país. Sin embargo, muchas personas dudan hacer este plan, especialmente por los costos elevados que marcan esta época del año.

Entre tiquetes, hospedajes y actividades, diciembre puede parecer un mes poco accesible para quienes buscan cuidar su presupuesto. Por eso, la aerolínea Satena compartió un top 10 de rutas turísticas imperdibles para disfrutar en diciembre sin necesidad de excederse en gastos.

Los destinos recomendados fueron seleccionados por su atractivo y su aporte a la conectividad del país:

Araracuara – La Chorrera: esta ruta amazónica se recomienda para aquellos viajeros que buscan experiencias ancestrales, naturaleza pura y turismo comunitario. Además, son destinos poco congestionados.

Barranquilla – Cúcuta: conecta el Caribe con la frontera, cautivando a los viajeros con su combinación de comercio, gastronomía y planes urbanos.

Leticia – Araracuara: ofrece acceso directo a reservas naturales y actividades de aventura en la selva. Una opción ideal para quienes buscan desconexión total.

Postal del Cañón de Araracuara. | Foto: César David Martínez

Arauca – Cúcuta: corredor entre los llanos y la frontera, ideal para disfrutar en familia de festividades decembrinas, paisajes naturales y gastronomía tradicional.

Cali – Condoto: permite disfrutar del Pacífico chocoano, sus ríos, cultura afro y biodiversidad. Es una excelente alternativa para quienes buscan experiencias auténticas.

Cali – Pitalito: esta conexión entre el Valle del Cauca y el Huila cafetero ofrece paisajes fascinantes, fincas y turismo rural.

Bogotá – San José del Guaviare: este destino líder en turismo de naturaleza y aventura está más cerca de lo que muchos creen de la capital colombiana. Se distingue por albergar pozos naturales, pinturas rupestres y permitir disfrutar actividades como avistamiento de delfines de río.

Un destino que se destaca por su diversidad cultural, riquezas hídricas, flora y fauna. | Foto: Cortesía - Alcaldía de San José del Guaviare

Bogotá – Buenaventura: a través de esta ruta hacia el Pacífico colombiano, los viajeros tienen la oportunidad de disfrutar playas vírgenes y gastronomía afro en espacios ideales para descansar y conectarse con la naturaleza.

Bucaramanga – Arauca: esta ruta que conecta el nororiente con la cultura llanera y sus paisajes característicos es ideal para disfrutar de tradiciones y festividades únicas.

San Gil – Bucaramanga: una ruta diseñada especialmente para los apasionados de los deportes extremos como rafting, parapente, espeleología y torrentismo. Además, ofrece la posibilidad de recorrer encantadores pueblos patrimoniales, degustar su gastronomía típica y contemplar paisajes de ensueño como el del cañón del Chicamocha.

Así es un viaje a San Gil, Santander. | Foto: Cortesía - Alcaldía de San Gil/API.

“La Navidad es una temporada que mueve a miles de familias, y para Satena es un compromiso conectar al país desde sus regiones. Estas opciones ofrecen tarifas competitivas y una experiencia tranquila para quienes buscan descubrir lugares distintos en esta época”, afirmó el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena.