Día de Velitas en WhatsApp: mensajes y frases para compartir con amigos y familia este 7 de diciembre

La Noche de Velitas, celebrada cada 7 de diciembre, es una de las tradiciones más arraigadas del país. Ha perdurado por generaciones y marca oficialmente el inicio de la temporada navideña.

Con el tiempo, se ha convertido en un símbolo de convivencia y cercanía: familias, amigos y comunidades enteras salen a calles, patios y balcones para encender velas y faroles que llenan el ambiente de luz, color y calidez.

Por eso, muchos consideran esta fecha como uno de los momentos más especiales para compartir. Incluso en las aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, la celebración no pasa desapercibida.

Este servicio es utilizado por millones de personas debido a su practicidad y rapidez al momento de comunicar, y quienes lo usan a diario suelen aprovechar fechas especiales para personalizar sus mensajes y hacerlos más significativos.

En ese sentido, SEMANA consultó a ChatGPT sobre qué tipo de frases podrían compartirse en la app durante esta festividad, con el fin de hacerla más especial para amigos y familiares. Estas son algunas opciones:

“Que en esta noche de luz renazca la fe, la esperanza y la alegría en tu vida.”

“Las velitas simbolizan nuevos comienzos: que el tuyo llegue lleno de cosas buenas.”

“Encendamos una vela por lo que fuimos, otra por lo que somos y una más por lo que soñamos ser.”

“Feliz Día de las Velitas. Gracias por ser parte de mis luces en el camino.”

“Que esta noche especial te recuerde lo valiosa que es nuestra amistad.”

“Enciendo una vela por ti, por tu bienestar y por todo lo bueno que viene.”

“Que las velitas marquen el inicio de una Navidad llena de amor y unión.”

“Hoy encendemos luz para darle la bienvenida a la mejor época del año.”

“Que esta noche ilumine el camino hacia una Navidad llena de alegría.”

Además, quienes lo deseen pueden acompañar sus mensajes con imágenes, emojis o incluso stickers para agregar un toque de humor.