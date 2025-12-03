Para la temporada de fin de año, estiman crecimiento del 10 % en tráfico y 15 % en ventas frente a 2024 en centros comerciales

Para el sector del comercio, el fin de año es la temporada más importante en términos de tráfico, ventas e interacción con los visitantes. Y en 2025 puede significar un cierre de año muy dinámico para las ventas minoristas que, a septiembre, crecían por encima del 12 % frente al mismo periodo de 2024.

La Navidad es la festividad que, desde el punto de vista comercial, marca uno de los momentos más altos a lo largo del año en materia de dinámica de negocios, y los centros comerciales se convierten en un importante termómetro del ‘clima’ del consumo en el país.

Mall & Retail anunció la quinta edición del Concurso de Decoración Navideña 'Mall & Navidad 2025', que organiza anualmente. La presidencia del jurado estará nuevamente a cargo del diseñador Ricardo Ávila. | Foto: Getty Images

En ellos se concentran el entretenimiento, la gastronomía y el comercio organizado. Durante la temporada navideña, su papel se amplifica: las familias los eligen como punto de encuentro, las marcas lanzan sus campañas más ambiciosas y el consumidor, influenciado por el ambiente festivo, incrementa sus niveles de gasto, según un informe de la consultora Mall & Retail.

De acuerdo con sus cálculos, los 21 principales centros comerciales de Bogotá destinaron en 2024 más de 54.691 millones de pesos en inversión de mercadeo, de los cuales cerca del 30 % —unos 16.400 millones de pesos— correspondieron exclusivamente a decoración navideña. Este dato refleja la relevancia que ha adquirido la ambientación en la estrategia comercial de los malls.

Para Mall & Retail, la decoración navideña no solo atrae miradas, sino que genera tráfico y prolonga las visitas. En diciembre, la firma estima que los visitantes no solo compran más, sino que permanecen un 25 % más de tiempo dentro de los centros comerciales respecto al promedio anual. Esto se traduce en un mayor número de transacciones y en un incremento del ticket promedio.

“Para este diciembre, las proyecciones señalan un crecimiento del 10 % en tráfico frente a 2024 y un aumento del 15 % en ventas durante la temporada, impulsadas por nuevas marcas, experiencias temáticas y campañas de fidelización centradas en la magia navideña”, agrega la firma.

En ese contexto, la consultora anunció la quinta edición del Concurso de Decoración Navideña ‘Mall & Navidad 2025′, que organiza anualmente.

La presidencia del jurado estará nuevamente a cargo del diseñador Ricardo Ávila, fundador de Espacios & Tendencias, considerado uno de los interioristas más influyentes de Latinoamérica.

“Con este concurso queremos hacer visibles los maravillosos trabajos que desarrollan los centros comerciales de nuestra querida Colombia, que sin duda están a la altura de los mejores del mundo”, afirma Ávila.

Bajo su dirección, el comité evaluador valorará aspectos como la creatividad, la innovación, la sostenibilidad, la armonía visual y la generación de experiencias inmersivas para los visitantes.