Bogotá

No se lo pierda, estos son los cinco centros comerciales de Bogotá que ya arrancaron sus shows de Navidad

Aunque las festividades en la capital del país no han empezado de forma oficial, varios lugares ya encendieron los tradicionales alumbrados.

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 9:24 p. m.
Parque Nacional de Bogotá: conozca la programación de Navidad para hacer planes completamente gratis en familia
El Parque Nacional de Bogotá fue renovado y decorado para celebrar Navidad | Foto: Cortesía - Distrito de Bogotá

A tan solo una semana para que comience oficialmente el último mes del año, varios centros comerciales se han anticipado para empezar a celebrar las fiestas en la ciudad y ya abrieron sus puertas para que los bogotanos disfruten de los shows programados y la iluminación navideña.

Contexto: ¿Cuáles son los horarios de los alumbrados navideños en Bogotá?
Show de Navidad en la Plaza de Bolívar de Bogotá: horarios para disfrutar este evento totalmente gratis
Se realizan cuatro funciones diarias de aproximadamente 20 minutos cada una. | Foto: Cortesía - Secretaría Cultura, Recreación y Deportes

Desde la segunda semana de noviembre, cinco centros comerciales encendieron sus alumbrados y activaron una programación que mezcla espectáculos, recorridos temáticos, actividades infantiles y estrategias para impulsar el comercio en la temporada más determinante del año.

Contexto: La ‘Villa Navidad’ 2025 llega con senderos de fantasía, trenes en miniatura y un show musical para las familias en Hayuelos

La ciudad, que suele experimentar una fuerte movilidad hacia estos espacios en diciembre, empezó a registrar desde ya un aumento en visitas y consumo.

El municipio, a una hora de Bogotá, que promete el alumbrado navideño más asombroso de Cundinamarca
Mosquera, Cundinamarca en Navidad. | Foto: Instagram @alcaldiademosquera

Según gremios comerciales, diciembre representa el punto más alto del año en ventas formales, y al menos seis de cada diez colombianos tiene previsto hacer sus compras navideñas en centros comerciales.

Contexto: Los mejores cinco pueblos de Colombia para visitar en Navidad este 2025; son populares por sus alumbrados

La Navidad ya está en Bogotá

En la avenida Boyacá, El Edén inauguró Merry Circus Edén, un montaje inspirado en un circo navideño que combina luces, colores, música y experiencias sensoriales.

Navidad en los centros comerciales de Bogotá 2025
Navidad 2025 en el centro comercial El Edén. | Foto: Redes sociales

La estructura principal fue diseñada como una instalación interactiva para niños y adultos, disponible entre el mediodía y la noche. El ingreso funciona será para los visitantes que tengan facturas pro compras mínimas de 50.000 pesos, lo que también fortalece la estrategia comercial del centro.

Al noroccidente de la ciudad, Portal 80 abrió su temporada con “La Casita de Santa”, un recorrido que retoma la estética clásica de la Navidad. Taller de juguetes, sala de Santa, estaciones de cartas y actividades para los más pequeños.

Navidad en los centros comerciales de Bogotá 2025
Navidad 2025 en el centro Portal 80. | Foto: Redes sociales

En el norte está Parque La Colina, que por su parte, encendió su decoración desde el 8 de noviembre, privilegiando espacios fotográficos, presentaciones de fin de semana y una agenda pensada para atraer familias hasta ese punto de la ciudad.

Navidad en los centros comerciales de Bogotá 2025
Navidad en el centro comercial Parque La Colina. | Foto: Redes sociales

En el occidente, Titán Plaza convirtió su encendido navideño en una jornada de integración comunitaria. Este año entregará mil regalos a niños de 30 fundaciones, en un evento que incluye desfiles, música en vivo y actividades recreativas.

La administración del centro insiste en que su campaña busca equilibrar entretenimiento con solidaridad en una temporada que suele mover a miles de personas.

Navidad en los centros comerciales de Bogotá 2025
Navidad en los centros comerciales de Bogotá 2025 | Foto: Redes sociales

Multiplaza Bogotá apostó por una experiencia de gran formato con su campaña ‘Gift of Joy’. Entre sus atractivos están un árbol interior superior a los 12 metros, otro de 16 metros sobre la avenida Boyacá y una decoración 360° que envuelve plazas, jardines y corredores.

Su programación incluye conciertos, talleres, teatro infantil y activaciones comerciales con sorteos y descuentos.

Navidad en los centros comerciales de Bogotá 2025
Navidad en los centros comerciales de Bogotá 2025 | Foto: Redes sociales

Con estas inauguraciones, Bogotá entra oficialmente en la temporada navideña. Luces, villancicos, filas para fotos con Santa, promociones y zonas temáticas empiezan a tomar forma en las principales arterias de la ciudad.

La invitación para los visitantes es revisar horarios, condiciones de ingreso a las actividades y la programación de cada centro. La Navidad, al menos en los centros comerciales de Bogotá, ya empezó.

