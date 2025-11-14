Suscribirse

Cápsula

La ‘Villa Navidad’ 2025 llega con senderos de fantasía, trenes en miniatura y un show musical para las familias en Hayuelos

El centro comercial inaugurará este sábado un montaje navideño de más de 100 metros cuadrados, con senderos temáticos, trenes en movimiento y el show musical ‘El Regalo de Navidad’.

Redacción Semana
15 de noviembre de 2025, 2:43 a. m.
‘Villa Navidad’ en el centro comercial Hayuelos
‘Villa Navidad’ en el centro comercial Hayuelos | Foto: Suministrada / API

Hayuelos Centro Comercial abrirá este sábado, 15 de noviembre, a partir de las 4:00 p. m., la edición 2025 de su tradicional ‘Villa Navidad’, un montaje artístico que busca transportar a los visitantes a un pueblo en plena celebración decembrina. La jornada incluirá recorridos por senderos temáticos y culminará a las 7:00 p. m. con el espectáculo musical ‘El Regalo de Navidad’. La administración estima que más de un millón de personas visitarán el espacio durante la temporada.

‘Villa Navidad’ en el centro comercial Hayuelos
‘Villa Navidad’ en el centro comercial Hayuelos | Foto: Suministrada/ API

La exhibición, ubicada en el segundo piso de la Plazoleta Oasis, fue concebida como una experiencia inmersiva que integra montañas nevadas, lagos, desiertos, costas con brisa marina, ferias y trenes en movimiento. Todas las piezas hacen parte de la colección privada de Hernando Padilla, presidente del consejo de administración de Hayuelos, quien ha reunido más de 30.000 elementos entre trenes eléctricos, villas, iglesias, parques y personajes adquiridos en viajes por distintos países. Este año, el montaje abarca más de 100 metros cuadrados e incorpora como novedad una ciudad de hierro levantada en medio del agua.

‘Villa Navidad’ en el centro comercial Hayuelos
‘Villa Navidad’ en el centro comercial Hayuelos | Foto: Suministrada/ API

El sábado, los visitantes encontrarán el árbol de Navidad y la case de Papá Noel como puntos centrales de la celebración. Los niños podrán saludar y fotografiarse con Papá Noel entre las 4:00 p. m. y las 6:00 p. m., mientras recorren los senderos de la villa. A las 7:00 p. m. se presentará ‘El Regalo de Navidad‘, el show musical que dará inicio oficial a las festividades.

La ‘Villa Navidad’ estará abierta desde el 15 de noviembre hasta el 9 de enero, entre las 10:00 a. m. y las 8:00 p. m.

‘Villa Navidad’ en el centro comercial Hayuelos
‘Villa Navidad’ en el centro comercial Hayuelos | Foto: Suministrada/ API

La programación inició un día antes, el viernes 14 de noviembre, con un coctel privado y la presentación del Coro de Vecinos del sector. El montaje requirió 60 días de trabajo y la participación de artistas, diseñadores y artesanos que elaboraron a mano texturas, figuras y estructuras con materiales como cartón, tela y elementos reciclados, con el propósito de combinar sostenibilidad y creación artística. Hayuelos extendió la invitación a las familias bogotanas para sumergirse en este espacio construido, según señalaron, “con amor, arte y esperanza”.

‘Villa Navidad’ en el centro comercial Hayuelos
‘Villa Navidad’ en el centro comercial Hayuelos | Foto: Suministrada/ API
‘Villa Navidad’ en el centro comercial Hayuelos
‘Villa Navidad’ en el centro comercial Hayuelos | Foto: suministrada/ API

