¿Cuáles son los horarios de los alumbrados navideños en Bogotá?

La temporada navideña comienza a tomar forma en Bogotá con la programación oficial de varios de sus principales alumbrados y actividades temáticas. Fechas de encendido, horarios y experiencias ya fueron confirmadas por organizadores y centros comerciales que adelantan sus montajes para fin de año.

La Plaza de Bolívar, uno de los puntos más concurridos durante la temporada decembrina en Bogotá y escenario habitual de las postales navideñas de la ciudad, tendrá su encendido el próximo 3 de diciembre.

En temporadas anteriores, el árbol instalado en este espacio ha sido uno de los principales atractivos por su tamaño y montaje. En 2024, por ejemplo, alcanzó los 24 metros de altura y fue ampliamente registrado en redes sociales. Para este año se anunció una renovación en los juegos de luces, aunque no se ha informado un horario exacto del encendido.

Otro de los planes destacados para la temporada es el Festival Brilla, un recorrido inmersivo que abrirá sus puertas el 27 de noviembre y estará disponible hasta el 12 de enero del próximo año en la Transversal 28. La experiencia operará entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m., con un recorrido que toma cerca de dos horas. La entrada tiene un costo de $30.000 por persona y los menores de dos años pueden ingresar de manera gratuita.

El montaje incluye escenarios temáticos, figuras luminosas y estaciones diseñadas para ser exploradas a pie, en un formato que se ha convertido en uno de los planes más buscados del cierre de año.

Los centros comerciales también iniciaron sus actividades navideñas con encendidos programados desde mediados de noviembre. Hayuelos, por ejemplo, inauguró su Villa Navidad el sábado 15 de noviembre con apertura al público desde las 4:00 p.m. de la tarde.

La jornada incluyó un espectáculo musical titulado El Regalo de Navidad, programado para las 7:00 p. m. La administración señaló que espera recibir más de un millón de visitantes durante toda la temporada, debido a la magnitud del montaje, que reúne piezas de colección, trenes en movimiento, figuras animadas y diferentes ambientes distribuidos en la Plazoleta Oasis.

Multiplaza Bogotá también dio inicio a su temporada navideña el 15 de noviembre, fecha en la que encendió oficialmente su iluminación y los árboles instalados en la Plaza de la Luna y en la avenida Boyacá. La programación incluye actividades artísticas y presentaciones que se desarrolla desde la tarde.