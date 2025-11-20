Navidad en Envigado: este viernes se encenderán los alumbrados; se presentarán reconocidos artistas. Atención a los cierres viales

Envigado encenderá los alumbrados navideños este viernes, 21 de noviembre, con un espectáculo del que disfrutan no solo los lugareños, también visitantes de todas partes de Colombia y el mundo.

“Llegó el momento más esperado del año. La magia, la luz y la alegría regresan para llenar de brillo cada rincón de nuestra ciudad señorial”, dijo el alcalde, Raúl Cardona, para anunciar el encendido de las luces.

✨ ¡Estamos a pocos días!

Este viernes 21 de noviembre, la magia iluminará Envigado con una fiesta de luz, color y alegría que llenará de brillo nuestras calles hasta el 18 de enero de 2026.



La programación del inicio de las fiestas navideñas en este municipio, uno de los más atractivos para los amantes de diciembre, es amplia.

‘Destellos de Navidad’, como llamaron las autoridades locales a estas fiestas, iniciará con un desfile de comparsas este viernes en el sector de la cancha de El Dorado.

Según la Alcaldía, se iluminarán diferentes sectores de Envigado con más de 12.000 figuras navideñas. Serán 10,5 kilómetros de vía iluminada.

Esto obligará a cierres viales desde las 3:00 p.m. hasta las 7:00 p.m., en un recorrido que iniciará en ese popular escenario deportivo y continuará por la carrera 42 en sentido sur-norte hasta la calle 40 sur (edificio Murano), girará hacia la carrera 41 y continuará por esta vía, para descender por la calle 37 sur hasta el Parque Principal.

Precisamente, en este lugar, es donde se dará el espectáculo principal con el encendido de los alumbrados: se presentarán artistas como el cantante vallenato Hebert Vargas, el Andariego, Taurus Orquesta, Orquesta JR Quintero y sus Hispanos, Carlos Pérez Orquesta, Canto Alegre y el Coro Aedos, entre otros.

Los alumbrados navideños en Envigado se encenderán este viernes, 21 de noviembre, y se apagarán el domingo 18 de enero de 2026. | Foto: Alcaldía de Envigado.

A razón de la afluencia de público, la Alcaldía implementó cierres parciales entre las 4:00 p.m. y las 2:00 a.m. en las calles 38 sur y 37 sur, entre las carreras 43A y 41, para garantizar la seguridad de los visitantes.

Aunque con el encendido de los alumbrados no terminan las fiestas. El sábado 22 de noviembre, desde las 3:00 p. m., la Biblioteca Débora Arango de Envigado será escenario del Festival Ruidorama Ven Ven Ven, que reunirá a seis bandas conformadas por artistas locales y nacionales, para celebrar la solidaridad y la fuerza de la música independiente.

Se presentarán La Doble A (Rock), La Banda del Bisonte (Indie Rock), Mary Hellen (Hip Hop), Mística (Reggae), Nauj Project (Indie Rock) y Sr. Moskato (Ska Punk).

“El Festival será de ingreso libro : es decir, las personas deberán aportar un libro y recibirán dos entradas. Los libros pueden ser nuevos o usados, pero deben ser originales y estar en buen estado y sin rayones. Se recibirán solo textos de literatura para niños y adultos: Cuentos, novelas, cómics, poesía, álbum ilustrado”, se informó desde la Alcaldía.