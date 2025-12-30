Estos son los alumbrados que no se puede perder antes de que acabe la temporada navideña en Colombia

Este 30 de diciembre, mientras el país se prepara para despedir el año, las luces que durante semanas han marcado el ritmo de la Navidad entran también en su cuenta regresiva. Solo quedan pocos días para recorrer calles, parques y plazas que todavía conservan encendidos los alumbrados que, más allá del espectáculo, se han convertido en espacios de encuentro, memoria y celebración colectiva. Antes de que el calendario cambie y las ciudades regresen a su rutina, estos son los alumbrados que aún pueden visitarse en Colombia para cerrar el 2025 y comenzar el 2026 entre luz, color y tradición.
Medellín – Parques del Río y circuito EPM
Los Alumbrados de Medellín siguen siendo el referente nacional. El eje de Parques del Río concentra figuras monumentales, túneles de luz y montajes que dialogan con el paisaje urbano y el río Medellín. A este recorrido se suman puntos como la Avenida La Playa, Plaza Mayor y varios barrios de la ciudad, conformando uno de los circuitos navideños más amplios del país.
Bogotá – Parque Metropolitano El Tunal
En el sur de la capital, el alumbrado del Parque El Tunal se ha consolidado como un plan familiar. Figuras luminosas de gran formato, senderos iluminados y espacios amplios lo convierten en una opción clave para quienes buscan una experiencia navideña fuera del centro.
Cali – Bulevar del Río
La capital del Valle mantiene su propuesta de luces sobre el Bulevar del Río, con estructuras luminosas, árboles decorados y ambientaciones que acompañan el recorrido peatonal. El alumbrado se integra con la oferta gastronómica y cultural del sector.
Barranquilla – Gran Malecón del Río
En la capital del Atlántico, el Gran Malecón sigue iluminado con figuras de gran formato y juegos de luces que dialogan con el río Magdalena. El espacio se ha consolidado como uno de los planes nocturnos más concurridos durante el cierre del año.
Bucaramanga – Parque del Agua
Este punto se ha consolidado como uno de los espectáculos navideños más completos del oriente colombiano. El Parque del Agua, transformado en una verdadera villa con pista de patinaje sintética, nieve artificial, figuras LED de gran formato y experiencias inmersivas, estará abierto hasta el 12 de enero, ofreciendo shows musicales diarios y espacios para compartir en familia bajo la luz de la temporada.
Villavicencio – Parque Los Fundadores
En la capital del Meta, el Parque Los Fundadores mantiene encendidos alumbrados con identidad llanera. Las figuras evocan la fauna, los paisajes y la cultura regional, ofreciendo una alternativa distinta a los montajes tradicionales de las grandes capitales.
Cartagena – Centro Histórico amurallado
Las murallas, plazas y calles del Centro Histórico conservan iluminación decorativa que resalta la arquitectura colonial. Aunque más sobria, la propuesta convierte a la ciudad en un escenario especial para despedir el año entre historia y luz.
Pereira – Parque Olaya Herrera
El eje cafetero también se suma con alumbrados que permanecen activos en Pereira. El Parque Olaya Herrera ofrece un recorrido iluminado con figuras tradicionales y espacios abiertos que congregan a residentes y visitantes en las últimas horas del año.
A solo días de que acabe la temporada, estos alumbrados representan la última oportunidad para cerrar el 2025 y empezar el 2026 recorriendo algunos de los escenarios más emblemáticos de la Navidad en Colombia.