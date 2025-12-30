Estos son los alumbrados que no se puede perder antes de que acabe la temporada navideña en Colombia

Este 30 de diciembre, mientras el país se prepara para despedir el año, las luces que durante semanas han marcado el ritmo de la Navidad entran también en su cuenta regresiva. Solo quedan pocos días para recorrer calles, parques y plazas que todavía conservan encendidos los alumbrados que, más allá del espectáculo, se han convertido en espacios de encuentro, memoria y celebración colectiva. Antes de que el calendario cambie y las ciudades regresen a su rutina, estos son los alumbrados que aún pueden visitarse en Colombia para cerrar el 2025 y comenzar el 2026 entre luz, color y tradición.

Mil colores y millones de luces iluminan Medellín por más de 60 sitios en la ciudad dentro de los Alumbrados EPM 2025, con figuras hechas por artesanos locales y temáticas que celebran la identidad paisa. Foto: Tomado de internet

Medellín – Parques del Río y circuito EPM

Los Alumbrados de Medellín siguen siendo el referente nacional. El eje de Parques del Río concentra figuras monumentales, túneles de luz y montajes que dialogan con el paisaje urbano y el río Medellín. A este recorrido se suman puntos como la Avenida La Playa, Plaza Mayor y varios barrios de la ciudad, conformando uno de los circuitos navideños más amplios del país.

El árbol navideño más alto de Bogotá, de 56 metros de altura, destaca entre los más de 1.650 elementos luminosos en la Ruta de la Navidad que transforma el Parque El Tunal en un bosque de luces. Foto: SCRD / A.P.I.

Bogotá – Parque Metropolitano El Tunal

En el sur de la capital, el alumbrado del Parque El Tunal se ha consolidado como un plan familiar. Figuras luminosas de gran formato, senderos iluminados y espacios amplios lo convierten en una opción clave para quienes buscan una experiencia navideña fuera del centro.

El Valle del Cauca se une a la temporada navideña con luces sobre el río y figuras que combinan el espíritu urbano con la energía de la salsa y la cultura local. Foto: Bernardo Peña

Cali – Bulevar del Río

La capital del Valle mantiene su propuesta de luces sobre el Bulevar del Río, con estructuras luminosas, árboles decorados y ambientaciones que acompañan el recorrido peatonal. El alumbrado se integra con la oferta gastronómica y cultural del sector.

El alumbrado navideño del Gran Malecón en Barranquilla brilla junto al río Magdalena con siete árboles de 14 metros de altura, figuras luminosas y la icónica “Luna del Río”, creando un espectáculo que reúne luces, música y tradición al cierre del año. Foto: Archivo Particular

Barranquilla – Gran Malecón del Río

En la capital del Atlántico, el Gran Malecón sigue iluminado con figuras de gran formato y juegos de luces que dialogan con el río Magdalena. El espacio se ha consolidado como uno de los planes nocturnos más concurridos durante el cierre del año.

El Parque del Agua se transforma en una villa navideña con figuras luminosas y escenarios temáticos que convierten este espacio en uno de los planes familiares más visitados del oriente colombiano. Foto: Alcaldía de Bucaramanga, API

Bucaramanga – Parque del Agua

Este punto se ha consolidado como uno de los espectáculos navideños más completos del oriente colombiano. El Parque del Agua, transformado en una verdadera villa con pista de patinaje sintética, nieve artificial, figuras LED de gran formato y experiencias inmersivas, estará abierto hasta el 12 de enero, ofreciendo shows musicales diarios y espacios para compartir en familia bajo la luz de la temporada.

La capital del Meta se ilumina con miles de luces y figuras navideñas en puntos como Parque Los Fundadores y la Avenida 40, celebrando la tradición y la magia de la temporada con escenas de luz, color y alegría. Foto: Alcaldía de Villavicencio , API

Villavicencio – Parque Los Fundadores

En la capital del Meta, el Parque Los Fundadores mantiene encendidos alumbrados con identidad llanera. Las figuras evocan la fauna, los paisajes y la cultura regional, ofreciendo una alternativa distinta a los montajes tradicionales de las grandes capitales.

La ciudad amurallada y la bahía se iluminan con figuras navideñas y el pesebre flotante más grande del país, uno de los principales atractivos para cerrar el año en Cartagena. Foto: Cortesía Alcaldía Cartagena de Indias

Cartagena – Centro Histórico amurallado

Las murallas, plazas y calles del Centro Histórico conservan iluminación decorativa que resalta la arquitectura colonial. Aunque más sobria, la propuesta convierte a la ciudad en un escenario especial para despedir el año entre historia y luz.

El Parque Olaya Herrera, parte de la Ruta de los Parques en Pereira, se ilumina con miles de luces y figuras temáticas como parte del alumbrado navideño 2025. Foto: Alcaldía de Pereira, API

Pereira – Parque Olaya Herrera

El eje cafetero también se suma con alumbrados que permanecen activos en Pereira. El Parque Olaya Herrera ofrece un recorrido iluminado con figuras tradicionales y espacios abiertos que congregan a residentes y visitantes en las últimas horas del año.

A solo días de que acabe la temporada, estos alumbrados representan la última oportunidad para cerrar el 2025 y empezar el 2026 recorriendo algunos de los escenarios más emblemáticos de la Navidad en Colombia.