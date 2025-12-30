Navidad

Estos son los alumbrados que no se puede perder antes de que acabe la temporada navideña en Colombia

Con el calendario a punto de cambiar y el Día de Reyes como límite, estos alumbrados siguen encendidos y abiertos al público en distintas regiones del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 10:42 p. m.
El árbol navideño más alto de Bogotá, de 56 metros de altura, destaca entre los más de 1.650 elementos luminosos en la Ruta de la Navidad que transforma el Parque El Tunal en un bosque de luces.
El árbol navideño más alto de Bogotá, de 56 metros de altura, destaca entre los más de 1.650 elementos luminosos en la Ruta de la Navidad que transforma el Parque El Tunal en un bosque de luces. Foto: SCRD / A.P.I.

Este 30 de diciembre, mientras el país se prepara para despedir el año, las luces que durante semanas han marcado el ritmo de la Navidad entran también en su cuenta regresiva. Solo quedan pocos días para recorrer calles, parques y plazas que todavía conservan encendidos los alumbrados que, más allá del espectáculo, se han convertido en espacios de encuentro, memoria y celebración colectiva. Antes de que el calendario cambie y las ciudades regresen a su rutina, estos son los alumbrados que aún pueden visitarse en Colombia para cerrar el 2025 y comenzar el 2026 entre luz, color y tradición.

Los Alumbrados pueden visitarse hasta el 12 de enero de 2026, en el horario de 6:00 de la tarde a 12:00 de la noche.
Mil colores y millones de luces iluminan Medellín por más de 60 sitios en la ciudad dentro de los Alumbrados EPM 2025, con figuras hechas por artesanos locales y temáticas que celebran la identidad paisa. Foto: Tomado de internet

Medellín – Parques del Río y circuito EPM

Los Alumbrados de Medellín siguen siendo el referente nacional. El eje de Parques del Río concentra figuras monumentales, túneles de luz y montajes que dialogan con el paisaje urbano y el río Medellín. A este recorrido se suman puntos como la Avenida La Playa, Plaza Mayor y varios barrios de la ciudad, conformando uno de los circuitos navideños más amplios del país.

Los tres espectáculos inmersivos para toda la familia ocurrirán en la Plaza Cultural La Santamaría, la Plaza de Bolívar y El Parque Metropolitano El Tunal.
El árbol navideño más alto de Bogotá, de 56 metros de altura, destaca entre los más de 1.650 elementos luminosos en la Ruta de la Navidad que transforma el Parque El Tunal en un bosque de luces. Foto: SCRD / A.P.I.

Bogotá – Parque Metropolitano El Tunal

Mejor Colombia

“Invertir sin escuchar es la manera más rápida de fracasar”

Mejor Colombia

Más de 600 viviendas nuevas: así será la reconstrucción en Paratebueno y Medina tras el sismo

Mejor Colombia

La Alcaldía de Santa Marta pone en marcha el plan que promete acabar con la crisis del agua en la ciudad

Mejor Colombia

¿Cómo funciona el proyecto de hidrógeno verde que cambiará la Refinería de Cartagena?

Mejor Colombia

Más de 43 mil paneles conforman esta granja solar impulsada por Ecopetrol. ¿Dónde queda?

Mejor Colombia Especiales Multimedia

Ecopetrol: la gran apuesta está en las regiones. Más de 200 proyectos que están cambiando vidas

Mejor Colombia

Los agüeros menos conocidos que se hacen en Colombia para recibir el Año Nuevo

Turismo

Esta ciudad conocida como ‘la perla del norte’ ofrece atracciones de Navidad con personajes de cuentos infantiles

Nación

Las alertas por un alumbrado navideño de más de cinco mil millones de pesos en el departamento del Quindío

Turismo

Tres pueblos boyacenses para deleitarse con sus alumbrados navideños; son encantadores

En el sur de la capital, el alumbrado del Parque El Tunal se ha consolidado como un plan familiar. Figuras luminosas de gran formato, senderos iluminados y espacios amplios lo convierten en una opción clave para quienes buscan una experiencia navideña fuera del centro.

Alcaldía de Bogotá tomó decisión sobre el pico y placa de los sábados para carros matriculados fuera de Bogotá
El Bulevar del Río ya tiene otra cara.
El Valle del Cauca se une a la temporada navideña con luces sobre el río y figuras que combinan el espíritu urbano con la energía de la salsa y la cultura local. Foto: Bernardo Peña

Cali – Bulevar del Río

La capital del Valle mantiene su propuesta de luces sobre el Bulevar del Río, con estructuras luminosas, árboles decorados y ambientaciones que acompañan el recorrido peatonal. El alumbrado se integra con la oferta gastronómica y cultural del sector.

Imagen de la iluminación del año 2019 del Gran Malecón del Río, en Barranquilla.
El alumbrado navideño del Gran Malecón en Barranquilla brilla junto al río Magdalena con siete árboles de 14 metros de altura, figuras luminosas y la icónica “Luna del Río”, creando un espectáculo que reúne luces, música y tradición al cierre del año. Foto: Archivo Particular

Barranquilla – Gran Malecón del Río

En la capital del Atlántico, el Gran Malecón sigue iluminado con figuras de gran formato y juegos de luces que dialogan con el río Magdalena. El espacio se ha consolidado como uno de los planes nocturnos más concurridos durante el cierre del año.

Bucaramanga
El Parque del Agua se transforma en una villa navideña con figuras luminosas y escenarios temáticos que convierten este espacio en uno de los planes familiares más visitados del oriente colombiano. Foto: Alcaldía de Bucaramanga, API
Los agüeros menos conocidos que se hacen en Colombia para recibir el Año Nuevo

Bucaramanga – Parque del Agua

Este punto se ha consolidado como uno de los espectáculos navideños más completos del oriente colombiano. El Parque del Agua, transformado en una verdadera villa con pista de patinaje sintética, nieve artificial, figuras LED de gran formato y experiencias inmersivas, estará abierto hasta el 12 de enero, ofreciendo shows musicales diarios y espacios para compartir en familia bajo la luz de la temporada.

Villavicencio
La capital del Meta se ilumina con miles de luces y figuras navideñas en puntos como Parque Los Fundadores y la Avenida 40, celebrando la tradición y la magia de la temporada con escenas de luz, color y alegría. Foto: Alcaldía de Villavicencio , API

Villavicencio – Parque Los Fundadores

En la capital del Meta, el Parque Los Fundadores mantiene encendidos alumbrados con identidad llanera. Las figuras evocan la fauna, los paisajes y la cultura regional, ofreciendo una alternativa distinta a los montajes tradicionales de las grandes capitales.

El pesebre flotante más grande de Colombia ilumina la Bahía de Las Ánimas y se convierte en la gran atracción de la Navidad en Cartagena.
La ciudad amurallada y la bahía se iluminan con figuras navideñas y el pesebre flotante más grande del país, uno de los principales atractivos para cerrar el año en Cartagena. Foto: Cortesía Alcaldía Cartagena de Indias

Cartagena – Centro Histórico amurallado

Las murallas, plazas y calles del Centro Histórico conservan iluminación decorativa que resalta la arquitectura colonial. Aunque más sobria, la propuesta convierte a la ciudad en un escenario especial para despedir el año entre historia y luz.

Pereira
El Parque Olaya Herrera, parte de la Ruta de los Parques en Pereira, se ilumina con miles de luces y figuras temáticas como parte del alumbrado navideño 2025. Foto: Alcaldía de Pereira, API

Pereira – Parque Olaya Herrera

El eje cafetero también se suma con alumbrados que permanecen activos en Pereira. El Parque Olaya Herrera ofrece un recorrido iluminado con figuras tradicionales y espacios abiertos que congregan a residentes y visitantes en las últimas horas del año.

A solo días de que acabe la temporada, estos alumbrados representan la última oportunidad para cerrar el 2025 y empezar el 2026 recorriendo algunos de los escenarios más emblemáticos de la Navidad en Colombia.

Más de Mejor Colombia

Los tres espectáculos inmersivos para toda la familia ocurrirán en la Plaza Cultural La Santamaría, la Plaza de Bolívar y El Parque Metropolitano El Tunal.

Estos son los alumbrados que no se puede perder antes de que acabe la temporada navideña en Colombia

Adriana Magali Matiz Vargas, gobernadora del Tolima.

“Invertir sin escuchar es la manera más rápida de fracasar”

Más de 600 viviendas nuevas: así será la reconstrucción en Paratebueno y Medina tras el sismo

Carlos Pinedo Cuello, alcalde de Santa Marta.

La Alcaldía de Santa Marta pone en marcha el plan que promete acabar con la crisis del agua en la ciudad

La gran apuesta en hidrógeno verde de Ecopetrol.

¿Cómo funciona el proyecto de hidrógeno verde que cambiará la Refinería de Cartagena?

La Iguana, la granja solar de Ecopetrol.

Más de 43 mil paneles conforman esta granja solar impulsada por Ecopetrol. ¿Dónde queda?

Ecopetrol ha desplegado más de 200 proyectos de inversión social en infraestructura, educación, servicios públicos y transición energética.

Ecopetrol: la gran apuesta está en las regiones. Más de 200 proyectos que están cambiando vidas

No aparecen en listas virales ni en manuales de supersticiones, pero siguen practicándose con una convicción silenciosa que mezcla miedo, esperanza y tradición.

Los agüeros menos conocidos que se hacen en Colombia para recibir el Año Nuevo

Ecopetrol - API

Ecopetrol invierte en agua, gas y energía para dignificar la vida de las comunidades y acelerar el desarrollo territorial

Ecopetrol - API

Con cacao premiado en Europa, los Llanos Orientales impulsan un giro histórico para el campo

Noticias Destacadas