Las alertas por un alumbrado navideño de más de cinco mil millones de pesos en el departamento del Quindío

En el Congreso de la República se hizo una denuncia por un posible gasto innecesario en el edificio de la Gobernación del Quindío por cuenta de un alumbrado navideño que habría costado más de cinco mil millones de pesos.

Recientemente se hizo la inauguración del sistema de iluminación en dicho edificio por lo que los habitantes estuvieron presentes en el evento y resaltaron los arreglos que se hicieron.

Sin embargo, también dicho espectáculo sirvió para que diferentes veedurías le pusieran la lupa a la contratación y se está denunciando que el gasto navideño fue bastante excesivo ya que hay obras, según ellos, que no se han terminado en el departamento.

Aunque la ciudadanía ha mostrado agrado por el proyecto de luces navideñas, la realidad, según la denuncia, es que la controversia está creciendo desde que se supo el costo del alumbrado.

Luis Alberto Vargas Ballén, de la Veeduría Cívica Armenia y Quindío, afirma que se debe investigar dicho contrato porque su costo es muy alto y ese dinero pudo ser utilizado en la culminación de obras.

“No se puede seguir maquillando la realidad del Quindío con luces y pantallas, mientras persisten escenarios destruidos, infraestructura social abandonada, miles de hogares viviendo en zonas de alto riesgo y deficiencias en los servicios básicos”, dijo el denunciante en un video.

Iluminación de la fachada del edificio de la Gobernación del #Quindío @QuindioGob pic.twitter.com/tkrsk3OjYc — Armando Rodríguez Jaramillo. (@ArmandoQuindio) November 29, 2025

Según Vargas Ballén, la Gobernación del Quindío no ha hecho las inversiones necesarias en lugares como el estadio de fútbol de Calarcá que está en abandono; en el laboratorio de Salud Pública en El Caimo que, a juicio del veedor, es un elefante blanco; en el coliseo del barrio La Patria que está deteriorado y en la Ptar de Salento que no está en marcha.

“Ni hablar de los escenarios de los Juegos Nacionales y Paranacionales: obras con retrasos, improvisaciones y entregas incompletas que cuestionan la planeación, el uso de recursos y el legado deportivo prometido a la ciudadanía”.

Por esa razón, hizo un llamado a la Contraloría General y a la Procuraduría General de la Nación para que se adelanten las revisiones necesarias de los proyectos que están en proceso y se determine si se ha cumplido con lo estipulado y de paso, analizar el contrato de alumbrado navideño.

“Solicitamos que se publique transparente la información contractual y técnica del proyecto de iluminación de la Gobernación y de cada una de las obras cuestionadas. Invitamos a la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones sociales a mantener una vigilancia activa y a documentar con fotos, videos y testimonios las obras que no se han entregado en condiciones dignas”, dijo el veedor.

No obstante, para la Gobernación del Quindío las afirmaciones del veedor no corresponden con la realidad por lo que nos se descarta iniciar acciones judiciales en su contra al considerar que hay injuria y calumnia.

Sobre el alumbrado navideño se aseguró que es un proyecto ejecutado por ejecutado por EDEQ Grupo EPM y que está orientado a promover el turismo en el departamento.

La FM dio a conocer las respuestas, punto por punto, de la Gobernación del Quindío al veedor por sus afirmaciones sobre las obras que estarían inconclusas y se explicó que todas están avanzando y en los términos estipulados de entrega. Aseguran que lo dicho por el denunciante no es cierto.