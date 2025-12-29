Alcaldía de Bogotá tomó decisión sobre el pico y placa de los sábados para carros matriculados fuera de Bogotá

El pico y placa sabatino para los carros que están matriculados fuera de Bogotá es una medida que ha provocado miles de reacciones a favor y en contra.

Estos son los carros que se salvan del pico y placa para los sábados, ordenado por el alcalde Carlos Fernando Galán

Pico y placa en Bogotá. Foto: COLPRENSA

Por un lado, el alcalde Carlos Fernando Galán, quien puso la iniciativa sobre la mesa, indicó que la capital tomaría esta medida a partir de 2026 para aumentar el recaudo y motivar a los propietarios de vehículos a registrarlos en Bogotá.

En la otra orilla está el gobernador de Cundinamarca, Emilio Rey, quien criticó la iniciativa y le solicitó a Galán realizar varias reuniones para lograr un acuerdo que no afecte a los miles de propietarios cuyos carros están registrados por fuera de la capital.

¿Qué decidió Galán sobre el pico y placa los sábados?

Al respecto y sobre las dudas y la expectativa que ha producido el anuncio del alcalde Galán en noviembre pasado, el propio mandatario distrital señaló que la restricción no comenzará a regir en enero de 2026 como se tenía previsto.

Según explicó el alcalde de Bogotá, es necesario seguir adelantando las discusiones con los municipios vecinos y con las autoridades regionales para lograr un acuerdo que le permita encontrar una salida al dinero que deja de percibir la capital por cuenta de los propietarios que utilizan de forma permanente las vías de la ciudad, pero tienen sus carros registrados en otras partes del país.

No se enrede entre litros o galones: esta es la fórmula fácil y rápida para saber cuánta gasolina consume su carro o moto

La Alcaldía de Bogotá pretende imponer pico y placa dos sábados al mes a carros no matriculados en la ciudad. Foto: Cortesía - Distrito de Bogotá

Galán indicó que seguirán analizando la forma en la que se pudiese aplicar este pico y placa y cómo responder a las necesidades económicas de la ciudadanía.

“Ampliarlo, no solamente en términos de actores sino de temática sobre la relación y los retos que tenemos. La preocupación de la Alcaldía de Bogotá tiene que ver sobre cómo logramos que Bogotá, los municipios y el departamento obtengan los recursos necesarios para poder responderle a la gente con las obras que está necesitando la ciudad”, dijo Galán.

Según el propio Galán, se busca promover la matrícula de carros en la capital para obtener más recursos que permitan atender obras en la malla vial y en medidas que mejoren la movilidad en la ciudad.

“Esta medida busca incentivar que las personas matriculen sus vehículos en Bogotá. Desde el año 2012 ha caído la participación de vehículos nuevos matriculados en la capital del país, provocando que desde el 2015 se dejen de matricular 241 mil vehículos, evitando que se obtenga cerca de 1,1 billones de pesos para invertir en la ciudad”, dijo el mandatario cuando anunció la medida en noviembre pasado.

Petro propuso nueva forma para cobrar Soat a motos y carros: sería más caro para un tipo de vehículo muy popular en Colombia

La medida de pico y placa los sábados aún no comenzará a operar en enero. Foto: Tomado de x @SectorMovilidad

El alcalde ha defendido esta iniciativa y ha invitado a que los propietarios de vehículos a que trasladen la matricula a Bogotá a cambio de beneficios económicos.

“Quienes trasladen su matrícula a Bogotá tendrán el beneficio de no pagar ese aumento y de no tener pico y placa dos sábados al mes” fueron las palabras de Galán.