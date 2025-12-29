Vehículos

Alcaldía de Bogotá tomó decisión sobre el pico y placa de los sábados para carros matriculados fuera de Bogotá

La medida estaba diseñada para que comenzará a regir en enero de 2026, pero el alcalde Galán decidió aplazarla.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

29 de diciembre de 2025, 6:05 p. m.
El alcalde Carlos Fernando Galán anunció cambio en medida del pico y placa los sábados para carros matriculados fuera de la ciudad.
El alcalde Carlos Fernando Galán anunció cambio en medida del pico y placa los sábados para carros matriculados fuera de la ciudad. Foto: Alcaldía de Bogotá

El pico y placa sabatino para los carros que están matriculados fuera de Bogotá es una medida que ha provocado miles de reacciones a favor y en contra.

Estos son los carros que se salvan del pico y placa para los sábados, ordenado por el alcalde Carlos Fernando Galán
Pico y placa en Bogotá.
Pico y placa en Bogotá. Foto: COLPRENSA

Por un lado, el alcalde Carlos Fernando Galán, quien puso la iniciativa sobre la mesa, indicó que la capital tomaría esta medida a partir de 2026 para aumentar el recaudo y motivar a los propietarios de vehículos a registrarlos en Bogotá.

En la otra orilla está el gobernador de Cundinamarca, Emilio Rey, quien criticó la iniciativa y le solicitó a Galán realizar varias reuniones para lograr un acuerdo que no afecte a los miles de propietarios cuyos carros están registrados por fuera de la capital.

¿Qué decidió Galán sobre el pico y placa los sábados?

Al respecto y sobre las dudas y la expectativa que ha producido el anuncio del alcalde Galán en noviembre pasado, el propio mandatario distrital señaló que la restricción no comenzará a regir en enero de 2026 como se tenía previsto.

Vehículos

Así rotará el pico y placa en Bogotá este martes, 30 de diciembre: evite multas

Vehículos

Cuántas paradas y cada cuánto se deben hacer en un viaje por carretera: ojo si viaja con bebés, adultos mayores o mascotas

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este martes, 30 de diciembre; consulte horarios y restricciones para evitar multas

Vehículos

¿Qué es la urea y por qué es necesaria para los carros con motor diésel? Experto explicó qué dice la norma en Colombia

Vehículos

Pico y placa de 24 horas en Cartagena para motos y carros: revise horarios y restricciones para no arruinar las vacaciones

Vehículos

No se enrede entre litros o galones: esta es la fórmula fácil y rápida para saber cuánta gasolina consume su carro o moto

Vehículos

¿Puede pedir crédito para comprar carro si está reportado en centrales de riesgo?: las razones por las que le niegan un préstamo

Vehículos

¿Habrá pico y placa en Bogotá este lunes, 29 de diciembre? Secretaría de Movilidad confirmó decisión

Vehículos

Bogotá recibirá más de un millón de vehículos durante fin de año; recomendaciones para mejorar la movilidad en la capital

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este viernes 26 de diciembre: choque entre dos carros en la calle 26 genera afectaciones en Engativá

Según explicó el alcalde de Bogotá, es necesario seguir adelantando las discusiones con los municipios vecinos y con las autoridades regionales para lograr un acuerdo que le permita encontrar una salida al dinero que deja de percibir la capital por cuenta de los propietarios que utilizan de forma permanente las vías de la ciudad, pero tienen sus carros registrados en otras partes del país.

No se enrede entre litros o galones: esta es la fórmula fácil y rápida para saber cuánta gasolina consume su carro o moto
Tres destinos asequibles y encantadores, a pocas horas de Bogotá, para visitar en puente de Reyes
La Alcaldía de Bogotá pretende imponer pico y placa dos sábados al mes a carros no matriculados en la ciudad. Foto: Cortesía - Distrito de Bogotá

Galán indicó que seguirán analizando la forma en la que se pudiese aplicar este pico y placa y cómo responder a las necesidades económicas de la ciudadanía.

“Ampliarlo, no solamente en términos de actores sino de temática sobre la relación y los retos que tenemos. La preocupación de la Alcaldía de Bogotá tiene que ver sobre cómo logramos que Bogotá, los municipios y el departamento obtengan los recursos necesarios para poder responderle a la gente con las obras que está necesitando la ciudad”, dijo Galán.

Según el propio Galán, se busca promover la matrícula de carros en la capital para obtener más recursos que permitan atender obras en la malla vial y en medidas que mejoren la movilidad en la ciudad.

“Esta medida busca incentivar que las personas matriculen sus vehículos en Bogotá. Desde el año 2012 ha caído la participación de vehículos nuevos matriculados en la capital del país, provocando que desde el 2015 se dejen de matricular 241 mil vehículos, evitando que se obtenga cerca de 1,1 billones de pesos para invertir en la ciudad”, dijo el mandatario cuando anunció la medida en noviembre pasado.

Petro propuso nueva forma para cobrar Soat a motos y carros: sería más caro para un tipo de vehículo muy popular en Colombia
El Pico y Placa Regional entra en vigor desde las 4:00 p.m., permitiendo solo el ingreso de vehículos con placas impares.
La medida de pico y placa los sábados aún no comenzará a operar en enero. Foto: Tomado de x @SectorMovilidad

El alcalde ha defendido esta iniciativa y ha invitado a que los propietarios de vehículos a que trasladen la matricula a Bogotá a cambio de beneficios económicos.

“Quienes trasladen su matrícula a Bogotá tendrán el beneficio de no pagar ese aumento y de no tener pico y placa dos sábados al mes” fueron las palabras de Galán.

Mas de Vehículos

La Secretaría de Movilidad ha definido los horarios y restricciones del pico y placa regional para este lunes festivo en Bogotá, buscando facilitar el regreso de miles de ciudadanos a la capital.

Así rotará el pico y placa en Bogotá este martes, 30 de diciembre: evite multas

La visión de Terpel y Servibanca de promover el turismo y la conectividad en el país se fortalece con esta alianza.

Cuántas paradas y cada cuánto se deben hacer en un viaje por carretera: ojo si viaja con bebés, adultos mayores o mascotas

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Rota pico y placa en Cali para este martes, 30 de diciembre; consulte horarios y restricciones para evitar multas

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció un pico y placa voluntario para los sábados de puente festivo en Bogotá

Alcaldía de Bogotá tomó decisión sobre el pico y placa de los sábados para carros matriculados fuera de Bogotá

¿Es ilegal quedarse sin gasolina? Lista de las carreteras que podrían multarlo por $300.000

¿Qué es la urea y por qué es necesaria para los carros con motor diésel? Experto explicó qué dice la norma en Colombia

Desde este lunes rige la nueva rotación de la medida en Cartagena.

Pico y placa de 24 horas en Cartagena para motos y carros: revise horarios y restricciones para no arruinar las vacaciones

Panaroma en Popayán por escasez de gasolina por bloqueo en la vía Panamericana

No se enrede entre litros o galones: esta es la fórmula fácil y rápida para saber cuánta gasolina consume su carro o moto

La única forma de comprar un carro Tesla en Colombia es a través de su página web.

¿Puede pedir crédito para comprar carro si está reportado en centrales de riesgo?: las razones por las que le niegan un préstamo

Movilidad en Bogotá para este 29 de diciembre.

Movilidad en Bogotá para el 29 de diciembre: así están las principales vías de la ciudad

Con el objetivo de facilitar el retorno a la capital, la Secretaría de Movilidad ha establecido horarios específicos para el pico y placa regional, permitiendo el ingreso de vehículos de acuerdo con la terminación de sus placas.

¿Habrá pico y placa en Bogotá este lunes, 29 de diciembre? Secretaría de Movilidad confirmó decisión

Noticias Destacadas