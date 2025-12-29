No se enrede entre litros o galones: esta es la fórmula fácil y rápida para saber cuánta gasolina consume su carro o moto

Si bien, el precio de la gasolina en Colombia está fijado por galones, la medida que universalmente se utiliza para contabilizar el consumo de un vehículo está dada en litros.

¿Puede pedir crédito para comprar carro si está reportado en centrales de riesgo?: las razones por las que le niegan un préstamo

La medida que ofrecen los vehículos sobre el consumo viene, por lo general, en litros. Foto: Getty Images

De hecho, muchos vehículos que traen la posibilidad de llevar un mapa de consumo en sus computadores entregan las mediciones en litros, algo que puede generar confusión si se tiene en cuenta que en el país se habla, casi siempre, en galones.

Sin embargo, una operación matemática sencilla le podría ayudar a entender mejor estos cálculos y de esta forma tener certeza sobre el consumo real de combustible de su vehículo.

¿Cuántos litros tiene un galón?

La Guía de Uso del Sistema Internacional de Unidades del Departamento de Comercio de Estados Unidos, establece que un galón estadounidense corresponde a 3,785 litros, medida estándar que se utiliza en el entorno de los vehículos y en otros sectores donde se hace necesario calcular la cantidad de un líquido.

De esta manera, y con este primer valor claro, ahora se puede saber con certeza cuánto consume un vehículo, más si se tiene en cuenta que los indicadores o métricas que ofrecen los vehículos vienen estimados en litros o litros por kilómetro, algo que puede generar confusión si no se tiene en cuenta la ecuación anterior.

Ahora, para conocer cuántos litros de combustible abasteció solo basta con multiplicar el número de galones que le muestra el medidor, por 3,785, de esta manera conocerá la cantidad exacta de litros que recargó en la estación de servicio.

Los lugares donde no se puede adelantar a otro vehículo: más de uno los desconoce y se expone a inmovilización y patios

La venta de gasolina en Colombia se calcula por galones. Foto: SerPak - stock.adobe.com

Así mismo, si usted es de los que acostumbra a llenar el carro cada vez que visita una gasolinera, puede ir al manual del carro y verificar cuál es la capacidad total del tanque de la gasolina; de esta manera deberá multiplicar esa cifra por 3,785 para saber la capacidad total con la que cuenta su vehículo.

Esta operación o conversión es de gran ayuda, pues mientras los sistemas de medición muestran el ahorro o el consumo en litros, las estaciones de servicio venden el combustible por galones, lo que en la mayoría de casos impide que se realice un seguimiento estricto al comportamiento del vehículo en cuanto a la eficiencia de la máquina.

Recomendaciones para ahorrar gasolina

Conduzca con suavidad, sin acelerones innecesarios: Los hábitos de conducción agresiva (como frenar bruscamente o acelerar de golpe) pueden aumentar el consumo hasta en un 30 %, según estudios de movilidad urbana. Mantener una velocidad constante, aprovechar la inercia y anticipar frenadas ayuda a ahorrar combustible y alarga la vida útil del motor.

Los hábitos de conducción agresiva (como frenar bruscamente o acelerar de golpe) pueden Mantener una velocidad constante, aprovechar la inercia y anticipar frenadas ayuda a ahorrar combustible y alarga la vida útil del motor. Revise la presión de las llantas al menos una vez al mes: Circular con las llantas desinfladas genera resistencia adicional, lo que obliga al motor a trabajar más y gastar más gasolina. Una presión adecuada puede representar un ahorro de hasta 5 % en consumo y mejora también la seguridad.

Petro propuso nueva forma para cobrar Soat a motos y carros: sería más caro para un tipo de vehículo muy popular en Colombia

Tablero de un carro / Testigo de la gasolina Foto: Getty Images