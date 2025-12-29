Vehículos

No se enrede entre litros o galones: esta es la fórmula fácil y rápida para saber cuánta gasolina consume su carro o moto

Los vehículos entregan las medidas en litros y la gasolina se vende en Colombia por Galones; así puede hacer la conversión.

Camilo Eduardo Castro Cetina

29 de diciembre de 2025, 3:23 p. m.
La mayoría de conductores desconoce la cantidad de litros de capacidad que tienen los tanques de combustible de sus vehículos.
La mayoría de conductores desconoce la cantidad de litros de capacidad que tienen los tanques de combustible de sus vehículos. Foto: Francisco Calderón

Si bien, el precio de la gasolina en Colombia está fijado por galones, la medida que universalmente se utiliza para contabilizar el consumo de un vehículo está dada en litros.

Tanquear.
La medida que ofrecen los vehículos sobre el consumo viene, por lo general, en litros. Foto: Getty Images

De hecho, muchos vehículos que traen la posibilidad de llevar un mapa de consumo en sus computadores entregan las mediciones en litros, algo que puede generar confusión si se tiene en cuenta que en el país se habla, casi siempre, en galones.

Sin embargo, una operación matemática sencilla le podría ayudar a entender mejor estos cálculos y de esta forma tener certeza sobre el consumo real de combustible de su vehículo.

¿Cuántos litros tiene un galón?

La Guía de Uso del Sistema Internacional de Unidades del Departamento de Comercio de Estados Unidos, establece que un galón estadounidense corresponde a 3,785 litros, medida estándar que se utiliza en el entorno de los vehículos y en otros sectores donde se hace necesario calcular la cantidad de un líquido.

De esta manera, y con este primer valor claro, ahora se puede saber con certeza cuánto consume un vehículo, más si se tiene en cuenta que los indicadores o métricas que ofrecen los vehículos vienen estimados en litros o litros por kilómetro, algo que puede generar confusión si no se tiene en cuenta la ecuación anterior.

Ahora, para conocer cuántos litros de combustible abasteció solo basta con multiplicar el número de galones que le muestra el medidor, por 3,785, de esta manera conocerá la cantidad exacta de litros que recargó en la estación de servicio.

Gasolina
La venta de gasolina en Colombia se calcula por galones. Foto: SerPak - stock.adobe.com

Así mismo, si usted es de los que acostumbra a llenar el carro cada vez que visita una gasolinera, puede ir al manual del carro y verificar cuál es la capacidad total del tanque de la gasolina; de esta manera deberá multiplicar esa cifra por 3,785 para saber la capacidad total con la que cuenta su vehículo.

Esta operación o conversión es de gran ayuda, pues mientras los sistemas de medición muestran el ahorro o el consumo en litros, las estaciones de servicio venden el combustible por galones, lo que en la mayoría de casos impide que se realice un seguimiento estricto al comportamiento del vehículo en cuanto a la eficiencia de la máquina.

Recomendaciones para ahorrar gasolina

  • Conduzca con suavidad, sin acelerones innecesarios: Los hábitos de conducción agresiva (como frenar bruscamente o acelerar de golpe) pueden aumentar el consumo hasta en un 30 %, según estudios de movilidad urbana. Mantener una velocidad constante, aprovechar la inercia y anticipar frenadas ayuda a ahorrar combustible y alarga la vida útil del motor.
  • Revise la presión de las llantas al menos una vez al mes: Circular con las llantas desinfladas genera resistencia adicional, lo que obliga al motor a trabajar más y gastar más gasolina. Una presión adecuada puede representar un ahorro de hasta 5 % en consumo y mejora también la seguridad.
Tablero de un carro / Testigo de la gasolina
Tablero de un carro / Testigo de la gasolina Foto: Getty Images
  • Use el aire acondicionado con inteligencia: Aunque indispensable en climas cálidos, el aire acondicionado puede elevar el consumo de combustible. Recomendamos ventilar el vehículo antes de encenderlo y evitar usarlo a máxima potencia por largos periodos. Abrir las ventanas a altas velocidades también puede afectar la aerodinámica y aumentar el gasto.
  • Planifique sus recorridos y evite horas pico: La congestión urbana multiplica el consumo de gasolina por las constantes detenciones y arranques. Usar apps de tráfico en tiempo real y organizar rutas eficientes permite recorrer menos kilómetros y reducir el gasto diario.
  • Considera tecnologías de nueva generación: Una de las formas más efectivas de reducir el gasto en combustible es adoptar tecnologías mucho más eficiente como las que promueven algunos fabricantes como la e-Power de Nissan o apostarle a vehículos con motores que confirmen su eficiencia sin sacrificar la potencia ni la autonomía.

