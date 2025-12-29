Vehículos

¿Puede pedir crédito para comprar carro si está reportado en centrales de riesgo?: las razones por las que le niegan un préstamo

Tener una buena salud crediticia es clave para poder acceder a préstamos bancarios; de lo contrario, las tasas de interés serán más altas.

29 de diciembre de 2025, 2:01 p. m.
Muchas personas desconocen la importancia de contar con una buena salud crediticia.
Muchas personas desconocen la importancia de contar con una buena salud crediticia. Foto: Getty / Montaje Semana

A la hora de comprar un carro, muchos interesados deben contemplar algunas variables que pueden facilitar el negocio o imprimirle cierta dosis de incertidumbre.

Familias de Cali y el Valle están más dispuestas a comprar carro propio.
La mayoría de las ventas de carros nuevos se hacen a través de préstamos financieros. Foto: 123 Rf

Se trata de la salud crediticia de quien decide solicitar un crédito o financiación para adquirir un auto, algo que resulta ser calve para poder avanzar en el proceso y que muchas veces no se tiene presente a la hora de ir a un concesionario.

Para entender qué puede llegar afectar la intención, SEMANA habló con Jean-Philippe Vallee, director general Mobilize Financial Services Colombia, financiera del Grupo Renault, para conocer qué aspectos pueden llevar a los expertos a negarle un crédito a la hora de comprar un vehículo.

Lo primero que señaló el experto es que se debe contar con un historial crediticio muy bien cuidado para poder tener ciertos beneficios o una buena mirada por parte de las entidades financieras.

El segundo aspecto y, tal vez el más importante, es la importancia de la capacidad de pago, lo cual le indica a los bancos si es posible otorgar un crédito a esa persona y bajo qué condiciones.

“El tema principal, en Colombia, es de tener un buen historial crediticio, eso es muy importante. El segundo tema es el de la capacidad de pago. Acá hablo de un patrón de mercad”, explicó Vallee, quien indicó que estos son los dos temas prioritarios que le permiten a una financiera analizar el perfil de quien solicite un crédito para vehículo.

La venta de carros en Colombia sigue teniendo altibajos.
El perfil y la buena salud crediticia influye en la obtención de un crédito para comprar un vehículo. Foto: Getty Images

Otro aspecto relevante, para que le presten el dinero y lo hagan en unas condiciones favorables, con tasas de interés llamativas y con cuotas que no terminen por asfixiarlo, es el nivel de riego, lo cual evalúa las probabilidades que tiene el deudor de incumplir con sus pagos a futuro.

“También se trata de un patrón de mercado y es que depende del riesgo de cada cliente, de la historia de pago en crédito de cada cliente; de esa manera adaptamos y ajustamos la tasa. Acá depende depende del perfil del perfil, de ambiente del cliente. Es el riesgo del cliente para el banco el que determine la tasa”, añadió el experto.

Sobre la posibilidad de que alguien que esté reportado en centrales de crédito pueda acceder a un préstamo, Vallee trajo a colación el tema de la tasa de usura, que es el interés máximo que una entidad financiera puede cobrar a una persona por un préstamo y la cual va de la mano con quienes no tienen un buen perfil crediticio.

El experto indicó que, quienes tiene reportes o historiales de crédito “complicados” por lo general van a padecer de tasas de interés más altas que quien ha sido cumplido con sus obligaciones.

Para ser precisos, luego de analizar el perfil del cliente con alto riego, la matemática indicaría que podrían prestar a una tasa que supera el nivel de usura fijado por la Superintendencia Financiera, algo que va contra la ley y que obliga a las entidades financieras a negar el préstamo solicitado.

El descuadre de las finanzas públicas es un riesgo creciente, no solo se recauda menos impuestos, sino que al país cada vez le sale más caro endeudarse.
Las entidades financieras no pueden cobrar intereses por encima de la tasa de usura establecida por la Superintendencia Financiera. Foto: Adobe stock

“Si un cliente tiene reporte de historia de crédito malo, si tiene una historia difícil, el tema es que para aprobar el crédito nosotros vamos a necesitar subir la tasa. Entonces, hay una parte del mercado, por causa de la tasa de usura, que algunas solicitudes que están afuera de la financiación de los bancos regulados por la Superintendencia. Al calcular el riesgo, necesitaríamos tener una tasa que está arriba de la usura y no podemos hacerlo, entonces necesitamos negar el crédito”, indicó Vallee .

En este orden de ideas, según indicó el experto, la tasa de usura que rige hoy en Colombia, impide que muchos interesados en solicitar un crédito que cuentan con un nivel de riesgo alto y perfiles complicados, queden por fuera de la oportunidad de acceder a un préstamos bancario.

