Trucos para conseguir el mejor precio a la hora de comprar carro: no deje ver las ganas de estrenar vehículo

El Salón del Automóvil es una buena opción para encontrar las últimas ofertas, comparar tendencias, conocer de primera mano todos los vehículos y analizar las diferentes opciones que se tienen contempladas para un eventual negocio.

El Salón del Automóvil de Bogotá agrupa más de 60 marcas, incluidas vehículos livianos y comerciales. | Foto: Camilo Cetina / Semana

Bajo esta premisa, es importante seguir algunos consejo de expertos para sacar el mayor provecho de eventos como estos, con el fin de encontrar precios mucho más asequibles, beneficios más altos y uno que otro incentivo que contribuya a una mejor relación precio beneficio.

De acuerdo con el portal especializado Edmunds, es clave llegar con información suficiente para poder tomar decisiones mucho más eficientes.

Según el citado portal, “un comprador informado puede ahorrar entre un 5 % y un 15 % del valor inicial del vehículo gracias a una investigación previa”, por lo que es necesario definir los modelos que quiere comparar y consultar la ficha técnica y la oferta que existe en el mercado

De igual forma, es prudente realizar una búsqueda rápida en sitios oficiales de las marcas para saber si en las ferias o salones realmente se está ofreciendo un valor que signifique un ahorro.

No se deje llevar por la emoción

Otros expertos coinciden en que aunque la emoción puede ser el determinante de la compra, mantener la calma y realizar un recorrido para contemplar las diferentes opciones es clave para no cerrar un negocio durante el primer día de la exposición.

Algunos testimonios señalan que, a medida que se desarrolla el evento y teniendo en cuenta que las firmas establecen algunas metas de ventas, los precios pueden variar acerca a la fecha de cierre, pues se habilitan descuentos o promociones adicionales para que se puedan alcanzar los objetivos trazados de la compañía.

Aspectos clave a la hora de comprar un carro. | Foto: Getty Images

Ofertas en tiempo real

Un consejo entregado por la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles de EE. UU. es el de hablar con diferentes asesores en tiempo real, esto permitirá comparar los precios en el sitio y aprovechar las ofertas que realmente están disponibles.

Esto se debe a que todas las marcas están ubicada en un mismo espacio y le permite al comprador poder analizar los beneficios de cada uno de los modelos que le interesan.

Incentivos ocultos

Cuando entable una conversación con un asesor lo prudente es dejarlo hablar y ver hasta dónde puede llegar para que el comprador firme un contrato; sin embargo, es necesario indagar por los llamados beneficios ocultos, como descuentos corporativos, tarifas especiales para referidos, precios para la retoma de un vehículo, descuentos para ciertos perfiles de cliente e incentivos para algunos tipos de vehículos, algo que puede resultar en un ahorro significativo.

Salón del Automóvil 2025 | Foto: Archivo particular

Forma de pago

La forma de pago también influye en un mejor precio; si se está amparando en un crédito, analice diferentes plazos y tasas de interés, esto le permitirá lograr mejores tarifas. La recomendación es analizar a profundidad el precio del vehículo, para luego pasar a desmenuzar todo lo relacionado con un proceso de financiación.