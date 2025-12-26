Comenzó a rodar el Metro de Bogotá: así fue el primer viaje de prueba del nuevo sistema de transporte que tendrá la capital

Este viernes, 26 de diciembre, comenzaron a rodar los trenes de la primera línea del Metro de Bogotá dentro de las pruebas dinámicas que permitieron la circulación por los rieles instalados en una línea de prueba en el patio taller construido en el sur de la ciudad.

El proyecto Metro lleva 70 % de avance. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El recorrido, de aproximadamente 900 metros, se realizó en el vagón seis del primer tren que llegó a la capital y fue operado en modo manual, lo cual indica que un piloto estuvo a cargo de la operación, algo que hace parte del protocolo de prueba y que en el futuro, cuando entre en funcionamiento, será de manera automatizada.

“Estamos en el primer tren. Este es el vagón seis del primer tren. Esta línea de prueba tiene 905 metros de longitud y está en el patio taller. Estamos terminando el año con al rededor de 9.800 metros de viaducto construido y estamos trabajando para superar el 70 % de avance del proyecto al finalizar el año", explicó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

“Estas primeras pruebas son de modo de conducción manual, lo que implica que tenemos conductor“, agregó Galán durante una transmisión en vivo en la que registró todo el recorrido.

Sobre algunos requisitos que fueron necesarios para poder llegar a esta fase de pruebas, el alcalde indicó que estos trenes tuvieron que pasar y cumplir cierto kilometraje en China, antes de ser enviados a Bogotá.

De igual forma, agregó que tendrán que cumplir cierto kilometraje, antes de pasar a la fase de pruebas en viaducto, para finalmente entrar en operación en los primeros meses de 2028.

Los próximos trenes del metro llegarán a Bogotá durante los primeros días de enero. Foto: Alcaldía de Bogotá

“Es muy especial este hito donde ya está energizada la línea y se pueden comenzar a hacer pruebas aquí. Este tren tuvo 2.500 kilómetros de pruebas en china, entes de que lo mandaran a Colombia, y aquí va a tener en total de 2.500 kilómetros de prueba. No olviden que el reto que tenemos es que en mayo del próximo año, en cinco meses mas o menos. podamos a hacer pruebas ya en viaducto, pero hoy arrancan”, explicó Galán en medio del recorrido.

Las pruebas se realizaron a una velocidad de 30 kilómetros por hora, la cual irá aumentando hasta que las pruebas permitan alcanzar los 80 kilómetros por hora, velocidad a la cual operará, de forma regular, el metro de Bogotá.

En la transmisión, se pudo percibir la forma silenciosa como opera el tren, tanto así que Galán llamó la atención sobre esta sensación y explicó que el metro de Bogotá cuenta con la mayor tecnología que puede tener un tren de este tipo en el mundo en la actualidad, razón por la que su operación será sin emitir ruido alguno.

La primera línea del Metro conectará nueve localidades, desde las más densas y populosas hasta los centros económicos y culturales, facilitando el acceso a empleos, educación y servicios, y reduciendo las brechas de desigualdad. Foto: Alcaldía de Bogotá

El ingeniero que acompañó las pruebas explicó que los trenes contarán con sistemas de ventilación para garantizar la comodidad de los pasajeros mientras viajen en este sistema de transporte.

“Así arrancan formalmente las pruebas dinámicas, ya en movimiento los trenes del metro de Bogotá, seguimos avanzando y le vamos a cumplir a Bogotá para que la ciudad, después de 80 años, por fin tenga metro”, dijo el alcalde al término del primer recorrido.