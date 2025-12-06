Suscribirse

Al menos 1,7 millones de viajeros se moverán en diciembre por Colombia: Terminal de Transporte alista operación

Estas son las cifras que moverán las terminales de la capital.

Redacción Semana
6 de diciembre de 2025, 10:06 p. m.
Plan retornó y plan salida de Bogotá
Así será la operación en Fin de Año. | Foto: COLPRENSA

La llegada del mes de diciembre, para millones de personas es un hecho que genera alegría, dado que este es un mes en el que millones de familias se reencuentran en todo el mundo, para pasar las festividades.

En Colombia, muchos aprovechan para salir de viaje a otras partes del país y así volverse a encontrar con sus parientes lejanos o amigos. Es por ello, que desde ya las autoridades de tránsito y los distintos organismos planean la operación, dado que millones de vehículos salen a las vías del país.

Operación Éxodo en la terminal de transportes de Cali
Estas son las cifras de la operación. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Recientemente, la Terminal de Transportes anunció cómo operarán durante estas fechas. Aseguraron a través de un comunicado que esperan movilizar a más de 1,7 millones de pasajeros entre el 18 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, con 125.000 vehículos que operarán desde las terminales de la capital.

Son tres terminales, la de Salitre, Norte y Sur, hacia destinos como Girardot, Sogamoso, Cali, Ibagué, Villavicencio, Cúcuta, Bucaramanga, Neiva, Fusagasugá y Pereira. Estas son las cifras de los pasajeros que movilizará cada una de ellas.

Contexto: Los mejores planes en Bogotá para celebrar el Día de las Velitas en centros comerciales; hay taller de faroles artesanales

La Terminal Salitre movilizará un millón de viajeros, con 107.000 vehículos despachados. Esperan que el día con mayor afluencia sea el 30 de diciembre, cuando moverán 58.000 usuarios.

Secretaría de Movilidad implementa nuevo cambio vial en Ciudad Jardín desde este 1 de diciembre
1,7 millones de viajeros se moverán. | Foto: Bernardo Peña

Por su parte, la Terminal Norte moverá unos 408.000, con unos 15.000 vehículos despachados. Por su parte, el día con mayor afluencia será el 30 de diciembre, con 18.000 usuarios.

De otro lado, la Terminal Sur tendrá unos 296.000 viajeros, con 2.000 vehículos despachados. El día con mayor afluencia es el 30 de diciembre, con unos 19.400 usuarios.

Contexto: Crisis de seguridad en Bogotá: las alarmantes cifras que tienen en jaque a la capital

“Desde el primero de diciembre hemos tenido un flujo considerable de viajeros. Para evitar filas y contratiempos, invitamos a los usuarios a adquirir sus tiquetes con tiempo, ya sea de manera virtual en la página oficialhttp://www.terminaldetransportedebogota.gov.co/o directamente en las taquillas de nuestras tres terminales. En la Terminal Salitre también contamos con quioscos digitales ubicados en las entradas de los módulos 1 y 3”, indicó el Gerente General de la Terminal de Transporte, Rafael González.

Agentes de movilidad reforzarán los principales corredores viales del Valle del Cauca durante el puente festivo de la Inmaculada.
Tenga en cuenta las terminales más concurridas. | Foto: Suministrado

En la noche de velitas, se espera que haya un aumento significativo en viajeros hacia destinos como Boyacá, Quindío, Caldas, entre otros.

Entre el 5 y 8 de diciembre, la Terminal proyecta la movilización de más de 215 mil viajeros en 15 mil vehículos, siendo el viernes 5 de diciembre el día de mayor movimiento, con 64.000 personas.

