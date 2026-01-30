Cultura

¿Cómo se eligen los nominados a los Grammy? Así funcionan las votaciones

Estos premios son considerados como los más importantes en la industria de la música a nivel mundial.

Laura Camila Másmela Bernal

30 de enero de 2026, 9:43 p. m.
Así se selecciona a los nominados y ganadores de cada categoría.
Detrás de los elegantes vestidos, la alfombra roja y los discursos de cada uno de los ganadores de los galardones que se entregan en la ceremonia que celebra el talento en el área de la música, los Premios Grammy cuentan con un proceso de selección muy exigente que busca resaltar la excelencia de los artistas.

Aunque para el público que disfruta de la entrega de los premios desde sus hogares, el momento más esperado es el anuncio de los nominados, la selección de los mismos requiere de varios requisitos que son supervisados por la Academia para ser aprobados.

Integrantes de la Academia son los aencargados de analizar el trabajo de los artistas.
Pasos para seleccionar a los nominados y ganadores de los Premios Grammy

El periodido de elegibilidad tiene una duración de aproximadamente un año, pues se quiere de cierto tiempo para hacer un análisis de cada uno de los lanzamientos que se realizan.

Posteriormente, sellos discográficos, productores, artistas y miembros de la industria inscriben las grabaciones teniendo en cuenta los requisitos establecidos, pues de no ser así, estas quedan por fuera del proceso.

Una vez se cierran las inscripciones, sigue el proceso de revisión, en el que la Academia organiza reuniones para verificar que cada una de las obras esté correctamente ubicada en su categoría correspondiente y cumpla con los parámetros.

Estos comités no votan, pero sí pueden reasignar una grabación a otra categoría si consideran que encaja mejor, con el objetivo de mantener la coherencia y equidad en las nominaciones.

La cantante Beyonce posa con sus trofeos Grammy en la sala de prensa durante la 59a Entrega Anual de los Premios Grammy de música el 12 de febrero de 2017, en Los Ángeles, California. Beyoncé es la artista más condecorada en la historia de los Grammy y los lanzamientos de sus álbumes han provocado terremotos culturales y remodelado las normas de la industria musical. Pero pocos artistas han sido despreciados de manera tan notoria por la Academia de la Grabación: a pesar de todos sus logros pioneros, Beyonce nunca ha ganado los prestigiosos premios al mejor álbum o disco.
Luego incia la primera ronda de votación en la que algunos miembros de Recording Academy como artistas, productores, ingenieros y compositores realizan una selección basada en el criterio técnico y la experiencia, pues la popularidad no es uno de los requisitos principales.

Sin embargo, las categorías más importantes como Álbum del año, Grabación del año, Canción del año y Mejor artista nuevo pasan por una fase adicional, en la que se revisan las propuestas más votadas para buscar un equilibrio entre calidad, impacto y diversidad.

Aterciopelados hace historia: el emotivo regreso de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago a los Grammy 2026

Finalmente se abre la ronda final de votaciones en la que se eligen a los ganadores entre las opciones previamente seleccionadas. Los votos son confidenciales y solo las personas aprobadas or la Academia tienen la oportunidad de participar y designar los respectivoss puntales.

La Academia busca garantizar transparencia y credibilidad, pues esta premiación es considerada como unos de los máximos reconocimientos dentro de la industria musical global.

