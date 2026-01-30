Gente

Karol G estará en los Premios Grammy 2026 y tendrá una participación especial

La paisa asistirá a la próxima gala del evento, la cual se llevará a cabo a inicios de febrero.

Redacción Gente
30 de enero de 2026, 6:52 p. m.
Karol G sorprende con noticia internacional.
Karol G sorprende con noticia internacional. Foto: Instagram @karolg

Karol G, una vez más, conquistará al público internacional el próximo 1 de febrero, debido a la participación que tendrá durante la ceremonia de los Premios Grammy 2026. La paisa será una de las presentadoras oficiales de la velada, entregando una de las categorías más esperadas del año.

Recording Academy fue el encargado de revelar el listado de los famosos que estarán en estos espacios, dando paso a dar los galardones a los ganadores en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Lady Gaga y la protesta contra el ICE: cuando el espectáculo se convierte en denuncia

Este tipo de interacciones en estos espacios demuestra el crecimiento de Karol G en la industria internacional, asistiendo en compañía de Charli XCX, Chappell Roan, Jeff Goldblum, Teyana Taylor, Q-Trip, Nikki Glaser, Queen Latifah, Lainey Wilson, Harry Styles, Marcello Hernández, Doechii y Carole King.

El evento se transmitirá por la CBS, además de estar disponible en Paramount+.

Premios Grammy 2026

Las superestrellas Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny buscan hacer historia este domingo en la 68.ª edición de los Premios Grammy, que reunirá a la crema y nata de la música en Los Ángeles.

El rapero Lamar, que el año pasado dominó la premiación al conseguir cinco gramófonos, regresa con nueve nominaciones y la esperanza de llevarse por primera vez el codiciado trofeo al álbum del año.

Algo que también representaría un hito para el puertorriqueño Bad Bunny y la camaleónica Lady Gaga, al frente de la lista de favoritos.

Con su exitoso álbum GNX y su sencillo Luther, que cuenta con la participación de SZA, Lamar, de 38 años, entró en las tres categorías más importantes de la gala: grabación, canción y álbum del año.

Es esta última la que falta en la estantería del rapero ganador del Pulitzer, quien hasta ahora posee 22 estatuillas.

En 2025, Lamar fue honrado por la Academia de la Grabación por su viral Not like us, la canción del año. Pero esta vez la competencia es dura.

*Con información de AFP.

Karol G estará en los Premios Grammy 2026 y tendrá una participación especial

