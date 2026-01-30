Durante una de las fechas finales de su gira The Mayhem Ball en el Tokyo Dome de Japón, la cantante Lady Gaga detuvo momentáneamente su concierto para pronunciar un discurso sobre las políticas migratorias de Estados Unidos, evidenciando cómo una estrella global puede utilizar su plataforma para abordar temas de política y derechos humanos.

La artista estadounidense, conocida tanto por su música como por su activismo, se tomó un momento íntimo y serio en el escenario para hablar directamente con su público.

Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump en Washington y reafirma su apoyo público pese a la polémica

Se refirió a la crisis que, según ella, enfrentan inmigrantes y comunidades enteras afectadas por las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Gaga expresó que “le duele el corazón” pensar en “las personas, los niños y las familias... que están siendo atacados sin piedad” por esta agencia. Sus palabras resonaron con fuerza más allá de los límites de la música pop.

Su intervención en Tokio se da en un contexto más amplio de tensión en Estados Unidos, donde en semanas recientes ha crecido la indignación pública por incidentes de violencia vinculados a agentes de inmigración.

Esto incluye los tiroteos que han resultado en la muerte de civiles en ciudades como Minneapolis. Estos hechos han desencadenado protestas y debates sobre el uso de la fuerza, las redadas y el trato a las comunidades migrantes.

Gaga hizo referencia explícita a la situación en ese estado, destacando “el miedo” que, según ella, viven quienes enfrentan estas políticas y el impacto que tiene en su sentido de seguridad y pertenencia.

Lady Gaga condemns ICE in heartfelt speech at the MAYHEM Ball in Tokyo tonight:



"I want to take a second to talk about something that’s extremely important to me. Something important to people all over the world and especially in America right now. In a couple of days, I'm gonna… pic.twitter.com/UmfXmZIKPy — Gaga Daily (@gagadaily) January 29, 2026

El debate migratorio llega al escenario internacional

El tono de su discurso fue profundamente emocional y político, algo poco común en un concierto pop tradicional, pero coherente con su trayectoria como figura pública que suele involucrarse en causas sociales.

Gaga ha sido una voz constante en la defensa de derechos civiles y la comunidad LGBTQ+, y en esta ocasión abogó por compasión y un cambio en las políticas migratorias, instando a los líderes a escuchar y actuar con humanidad.

Según lo registraron medios como CNN Chile, tras su breve parlamento, dedicó la canción Come to Mama a quienes sufren, subrayando el simbolismo de la música como medio de consuelo y unidad en tiempos de crisis.

El gesto también se produce días antes de su regreso a Estados Unidos para participar en los Grammy Awards, donde, además de competir en varias categorías, se espera que su voz y presencia continúen generando atención sobre estas cuestiones.

¿TikTok protege a Donald Trump? California investiga censura a comentarios críticos hacia el presidente

Lady Gaga, en este caso, eligió hablar desde Japón sobre un fenómeno profundamente arraigado en la política estadounidense, generando así un puente entre el entretenimiento y el activismo global.

Su mensaje, pronunciado a miles de kilómetros de Estados Unidos, reflejó que el debate sobre migración y derechos humanos trasciende fronteras y sigue generando reacciones en el mundo del entretenimiento y la política.