La rapera Nicki Minaj encendió las redes y el debate político al presentarse junto al presidente Donald Trump en un evento en Washington D. C., declararse su “fan número uno” y respaldar públicamente una iniciativa de inversión para niños.

Este hecho ha generado intensas reacciones entre seguidores y críticos.

Nicki Minaj respalda públicamente a Trump y genera reacciones divididas.

La intervención de Minaj tuvo lugar en el marco del lanzamiento de las llamadas “Cuentas Trump”, una iniciativa diseñada para abrir cuentas de inversión para niños nacidos en Estados Unidos entre 2025 y 2028, financiadas con una contribución inicial de 1 000 dólares del gobierno y complementos privados.

Allí, la artista no solo declaró su afecto por el mandatario, sino que también anunció una contribución personal significativa destinada a apoyar el programa.

Durante su breve discurso, Minaj defendió a Trump de las críticas que recibe en espacios públicos y mediáticos, señalando que el “odio” que enfrenta no afecta su postura, sino que la motiva a respaldarlo aún más.

También expresó que no permitiría que “campañas de desprestigio” debiliten su apoyo, remarcando su convicción de que Trump “tiene mucha fuerza detrás” y haciendo alusión a creencias en protección divina.

La presencia de Minaj en el evento, en el que Trump también la elogió por su carrera, marca un punto más en su reciente visibilidad política a favor del presidente, después de apariciones anteriores en eventos conservadores como convenciones y cumbres.

Esta declaración de apoyo ocurre en un contexto en el que la postura política de la artista ha generado un intenso debate en redes sociales y medios, con reacciones divididas entre quienes celebran su postura y otros seguidores que han expresado sorpresa o descontento por el giro.

Así, Minaj se consolida no solo como una figura influyente en la música, sino también como un actor activo en la arena política estadounidense, en un momento de alta polarización y debates sobre el papel de las celebridades en campañas y políticas públicas.

🇺🇸‼️ | APOYO TOTAL — La cantante Nicki Minaj apareció junto al Presidente Donald Trump durante el lanzamiento de Trump Accounts, una iniciativa que busca dar a cada recién nacido estadounidense un respaldo financiero desde el inicio de su vida. La artista expresó su apoyo sin… pic.twitter.com/CmdPS6TYb3 — UHN Plus (@UHN_Plus) January 28, 2026

La cantante reaparece en Washington para respaldar a Trump, provocando intensos debates en redes y medios

La intervención de Minaj también ha sido analizada por expertos en comunicación política, quienes señalan que las celebridades con gran influencia en redes sociales pueden movilizar audiencias y generar narrativas positivas para determinados políticos.

Pero, por otro lado, enfrentan riesgos de polarización.

Según el analista político Mark Penn, “cuando una figura pública toma partido de manera tan explícita, puede fortalecer la base de apoyo del líder, pero también arriesga perder credibilidad entre quienes no comparten su visión”.

Por otro lado, especialistas en cultura pop destacan que la postura política de Minaj podría impactar en su carrera artística, dependiendo de cómo reaccionen sus seguidores y patrocinadores.

La investigadora en entretenimiento Jennifer Wang señala que “los artistas que adoptan posiciones políticas polarizantes deben estar preparados para un efecto mixto: recibir elogios de ciertos sectores mientras enfrentan críticas o boicots de otros”.