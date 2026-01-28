Estados Unidos

Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump en Washington y reafirma su apoyo público pese a la polémica

La cantante reaviva la polémica al mostrar su respaldo total al presidente en Washington.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

28 de enero de 2026, 8:18 p. m.
Nicki Minaj junto a Donald Trump durante la cumbre en Washington.
Nicki Minaj junto a Donald Trump durante la cumbre en Washington. Foto: Captura de pantalla X @WhiteHouse

La rapera Nicki Minaj encendió las redes y el debate político al presentarse junto al presidente Donald Trump en un evento en Washington D. C., declararse su “fan número uno” y respaldar públicamente una iniciativa de inversión para niños.

Este hecho ha generado intensas reacciones entre seguidores y críticos.

¿TikTok protege a Donald Trump? California investiga censura a comentarios críticos hacia el presidente

Nicki Minaj respalda públicamente a Trump y genera reacciones divididas.

La intervención de Minaj tuvo lugar en el marco del lanzamiento de las llamadas “Cuentas Trump”, una iniciativa diseñada para abrir cuentas de inversión para niños nacidos en Estados Unidos entre 2025 y 2028, financiadas con una contribución inicial de 1 000 dólares del gobierno y complementos privados.

Allí, la artista no solo declaró su afecto por el mandatario, sino que también anunció una contribución personal significativa destinada a apoyar el programa.

Deportes

Tina y Milo: ¿Qué animales representan las mascotas de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 que están por comenzar?

Estados Unidos

Cheques de 300 dólares llegan a 700.000 estadounidenses para aliviar la crisis del costo de vida

Estados Unidos

Agentes de ICE implicados en muerte de manifestante en Mineápolis son suspendidos

Estados Unidos

Europa emite alertas de viaje a Estados Unidos por seguridad y protestas

Noticias Estados Unidos

Crisis de salud pública en Estados Unidos: estado reporta un brote de sarampión que enciende las alarmas

Noticias Estados Unidos

Trump busca reducir los precios de la gasolina en California con un tope al impuesto estatal sobre el combustible

Noticias Estados Unidos

“Las tarjetas de la muerte” que dejaron agentes de ICE sacuden Colorado

Mundo

María Corina Machado habla tras encuentro con Marco Rubio y asegura que “estamos viviendo unos días decisivos para Venezuela”

Durante su breve discurso, Minaj defendió a Trump de las críticas que recibe en espacios públicos y mediáticos, señalando que el “odio” que enfrenta no afecta su postura, sino que la motiva a respaldarlo aún más.

También expresó que no permitiría que “campañas de desprestigio” debiliten su apoyo, remarcando su convicción de que Trump “tiene mucha fuerza detrás” y haciendo alusión a creencias en protección divina.

La presencia de Minaj en el evento, en el que Trump también la elogió por su carrera, marca un punto más en su reciente visibilidad política a favor del presidente, después de apariciones anteriores en eventos conservadores como convenciones y cumbres.

Esta declaración de apoyo ocurre en un contexto en el que la postura política de la artista ha generado un intenso debate en redes sociales y medios, con reacciones divididas entre quienes celebran su postura y otros seguidores que han expresado sorpresa o descontento por el giro.

Así, Minaj se consolida no solo como una figura influyente en la música, sino también como un actor activo en la arena política estadounidense, en un momento de alta polarización y debates sobre el papel de las celebridades en campañas y políticas públicas.

La cantante reaparece en Washington para respaldar a Trump, provocando intensos debates en redes y medios

La intervención de Minaj también ha sido analizada por expertos en comunicación política, quienes señalan que las celebridades con gran influencia en redes sociales pueden movilizar audiencias y generar narrativas positivas para determinados políticos.

Pero, por otro lado, enfrentan riesgos de polarización.

Según el analista político Mark Penn, “cuando una figura pública toma partido de manera tan explícita, puede fortalecer la base de apoyo del líder, pero también arriesga perder credibilidad entre quienes no comparten su visión”.

Agentes de ICE implicados en muerte de manifestante en Mineápolis son suspendidos

Por otro lado, especialistas en cultura pop destacan que la postura política de Minaj podría impactar en su carrera artística, dependiendo de cómo reaccionen sus seguidores y patrocinadores.

La investigadora en entretenimiento Jennifer Wang señala que “los artistas que adoptan posiciones políticas polarizantes deben estar preparados para un efecto mixto: recibir elogios de ciertos sectores mientras enfrentan críticas o boicots de otros”.

Más de Estados Unidos

X

Tina y Milo: ¿Qué animales representan las mascotas de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 que están por comenzar?

Nicki Minaj ejunto a Donald Trump durante la cumbre en Washington.

Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump en Washington y reafirma su apoyo público pese a la polémica

La gobernadora Janet Mills anunció la propuesta de cheques de alivio de asequibilidad para más de 700.000 residentes del estado.

Cheques de 300 dólares llegan a 700.000 estadounidenses para aliviar la crisis del costo de vida

Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP)

Agentes de ICE implicados en muerte de manifestante en Mineápolis son suspendidos

Viajeros franceses y alemanes reciben recomendaciones para extremar precauciones en Estados Unidos

Europa emite alertas de viaje a Estados Unidos por seguridad y protestas

EE.UU.

Crisis de salud pública en Estados Unidos: estado reporta un brote de sarampión que enciende las alarmas

Según la Procuraduría, el exfuncionario indicó que recibió Diésel, pero en realidad se recibió combustible corriente.

Trump busca reducir los precios de la gasolina en California con un tope al impuesto estatal sobre el combustible

Familiares de detenidos por ICE en Eagle County, Colorado, encontraron dentro de sus vehículos cartas con un as de espadas, conocidas como “tarjetas de la muerte”, un gesto que ha generado polémica e investigación interna en la agencia.

“Las tarjetas de la muerte” que dejaron agentes de ICE sacuden Colorado

-

Confirmado: Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por información del ataque contra helicóptero norteamericano en Colombia

El presidente Donald Trump criticó al alcalde de Minneapolis tras su negativa a cooperar con operativos migratorios federales.

Donald Trump acusa al alcalde de Minneapolis de “violar la ley” y advierte que está “jugando con fuego”

Noticias Destacadas