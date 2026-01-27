Estados Unidos

¿TikTok protege a Donald Trump? California investiga censura a comentarios críticos hacia el presidente

Usuarios de la red social denuncian que han tenido dificultades al querer publicar contenido crítico hacia el mandatario Donald Trump.

Redacción Mundo
27 de enero de 2026, 6:23 p. m.
Polémica por supuesta censura de TikTok a publicaciones críticas hacia Donald Trump.
Polémica por supuesta censura de TikTok a publicaciones críticas hacia Donald Trump. Foto: NurPhoto via Getty Images

Gavin Newsom, gobernador del estado de California, lanzó una investigación contra TikTok después de que usuarios de la plataforma afirmaran tener dificultades para publicar contenido crítico hacia el mandatario norteamericano Donald Trump por la muerte de Alex Pretti a manos de agentes del ICE.

Según lo que se informa, usuarios de TikTok no pudieron publicar videos sobre la muerte del enfermero Alex Pretti en Mineápolis, que recibió varios disparos de oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en medio de una protesta, y reportaron un número menor de visualizaciones al esperado.

El importante anuncio del alcalde de Minneapolis que puede ser muestra de cambios en la política migratoria de Trump

Esta situación ha generado que usuarios se cuestionen si TikTok está censurando contenido crítico hacia el mandatario norteamericano.

TikTok es una red social que tiene una cantidad importante de usuarios en los Estados Unidos que podría llegar a los 200 millones; además, esta es controlada en el país por capitales estadounidenses, incluidos aliados de Trump.

TikTok agradece a Donald Trump por su apoyo para reestablecer su servicio en EE.UU.
TikTok será investigado. Foto: AP

“Es hora de investigar. Estoy lanzando una investigación para determinar si TikTok está violando la ley del estado al censurar contenido crítico contra Trump”, dijo Newsom el lunes en sus redes sociales.

TikTok dijo que los problemas reportados se debieron a una “falla en cascada de los sistemas” por un corte de energía y que los informes que atribuyeran cualquier otra causa serían “inexactos”.

El periodista especializado David Leavitt escribió en X que “TikTok ha empezado a censurar contenidos anti-Trump y anti-ICE”, la policía antiinmigración.

Para respaldar sus afirmaciones contra lo que está haciendo TikTok, compartió una captura de pantalla de videos en su perfil que venían con el mensaje “no aptos para recomendación”.

La alianza permitirá que millones de aficionados sigan el Mundial 2026 desde una experiencia digital más accesible.
TikTok en la mira. Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

La cantante Billie Eilish también publicó un mensaje en ese sentido. “TikTok está silenciando a la gente”, indicó a través de Instagram con la captura de pantalla de una publicación de su hermano Finneas O’Connell en TikTok, donde el número de visualizaciones no corresponde a las que usualmente tienen sus videos.

Ante el juez: jefe del ICE es citado por desacato de órdenes judiciales, “la paciencia de este tribunal se ha acabado”

“Tras la venta de TikTok a un grupo empresarial alineado con Trump, nuestra oficina ha recibido informes (y ha confirmado de manera independiente casos) de contenido crítico con el presidente Trump que ha sido suprimido”, escribió la oficina de Newsom en X.

TikTok anunció el jueves pasado que creó una empresa conjunta mayoritariamente estadounidense para operar la plataforma en Estados Unidos, lo que permitirá que pueda operar en los Estados Unidos sin la prohibición que se impondría por la propiedad china de la misma.

*Con información de AFP.

